Un decreto del Gobierno toma una decisión clave sobre los aportes de empresas no adheridas a las cámaras sectoriales con representación en el convenio

Las empresas pagarán menos aportes patronales y bajará el costo laboral, a partir de un sorpresivo decreto que estableció que las cámaras que intervienen en la negociación con los sindicatos no pueden cobrar aportes y contribuciones obligatorios a las compañías que no estén afiliadas, ni fijarlos en los convenios colectivos.

Cuál es el cambio en las normas sobre las cámaras

El Decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afecta a los empleadores de todos los sectores que no estén afiliados a una cámara empresaria, y que ya no deberán hacer un aporte obligatorio a la misma.

Esta norma beneficia especialmente a los comercios e industrias pymes, las que se verán relevadas de un costo laboral que puede ir de 0,5% a 1% del salario de sus empleados.

Antes de este cambio en la interpretación de la regulación vigente, las cámaras empresariales aplicaban una "interpretación exagerada" de la ley sobre que regula los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), para establecer el cobro de aportes o contribuciones obligatorias a las compañías de la actividad, estén o no asociadas a esas entidades.

Sobre esa base de interpretación legal, existen acuerdos colectivos de trabajo que estipulan contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales signatarias de dichos acuerdos, a cargo de empleadores no asociados o afiliados a esas entidades.

El Decreto niega que estas cláusulas convencionales no tienen fundamento normativo, por lo que no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras o grupo de empleadores a las compañías no asociadas ni agrupadas en ellas.

Además, el Gobierno advirtió que no homologará paritarias en las que se obligue a las compañías a realizar estos aportes o contribuciones, dado que considera que hasta ahora se interpretaba de manera forzada la ley que regula los convenios colectivos.

Qué polémica existe sobre los aportes compulsivos

El cobro compulsivo de contribuciones a empresas por parte de las cámaras de la actividad a través de los convenios colectivos suscitó diversas disputas en sectores económicos.

En el sector mercantil, la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recaudan las contribuciones que equivalen al 0,5% del salario de cada trabajador de la actividad, es decir, unos $ 5.000 mensuales, dado que la actividad engloba alrededor de 1,2 millones de empleados.

Además, la eliminación del pago obligatorio de aportes y contribuciones fue solicitado por numerosas entidades gremiales empresarias de todo el país, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), entre otras.

En el caso Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), que también exige un aporte obligatorio a las empresas del sector, sean socias o no de la cámara, incluso hubo presentaciones judiciales. La contribución de las empresas equivale a 1% de la masa salarial. El sector aglutina alrededor de 250.000 trabajadores, lo que implicaría para la entidad una recaudación mensual de $ 2.500 millones.

Con el Decreto, las empresas que deseen seguir aportando a sus respectivas cámaras en forma voluntaria, podrán hacerlo, pero las que opten por no adherir a esas entidades ya no podrán ser obligadas.