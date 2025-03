Caso testigo: Chubut avanza en la eliminación de fueros y en la implementación de un régimen de transparencia

Chubut transita la senda para transformarse en la primera provincia de Argentina en suprimir los fueros que ostentan funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y sindicalistas. La Legislatura provincial aprobó, con mayoría calificada -dos tercios del cuerpo- una enmienda constitucional que permite la reforma de dos artículos de la Carta Magna que prevén la inmunidad de arresto.

La Ley aprobada y promulgada en Chubut estipula que, en el inmediato proceso electoral posterior, la enmienda será sometida a referéndum popular, es decir, la ciudadanía chubutense cuando concurra a las urnas en octubre en las elecciones de medio término, tendrá en el cuarto oscuro una ‘boleta única de papel’ con dos opciones, SÍ o NO. De resultar favorable por simple mayoría la reforma quedará incorporada a la Constitución Provincial.

Fin a los privilegios

El gobernador Ignacio Torres inició, desde el comienzo de su mandato, una línea de acción que procura romper con los esquemas de la vieja política. "Decidimos ampliar ficha limpia a todos los funcionarios incluso los cargos no electivos y sumando a todos los delitos. De esta manera le ponemos un freno a los corruptos que quieren meterse en política para sostener sus privilegios", aseveró Torres. "Y, nos encontramos con un problema: los privilegios estaban enquistados con un derecho constitucional que eran los fueros", describió el gobernador al justificar el innovador proyecto que giró al Parlamento para la supresión de esas inmunidades.

Igualdad ante la ley

"Elevamos una enmienda constitucional a la Legislatura, que se aprobó la semana pasada, para que ya no existan más diferencias ante la ley. No solamente los diputados, no solamente los sindicalistas, sino también el Vicegobernador y este Gobernador no vamos a tener fueros: vamos a ser todos iguales ante la ley, y vamos a tener que rendir cuentas como cualquier ciudadano", enfatizó el mandatario.

Cabe contextualizar que el Artículo 271 de la Constitución de Chubut prevé "la reforma de hasta dos artículos puede ser declarada y sancionada por la Legislatura con el voto de los dos tercios del total de sus miembros. Dictada la ley de reforma, se somete en la primera elección siguiente a referéndum popular para su aprobación o desaprobación. Si la mayoría vota a favor de la reforma, la enmienda queda aprobada y el Poder Ejecutivo debe promulgarla quedando incorporada al texto de la Constitución".

El abogado José Ignacio Bellorini, profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral y presidente del Directorio de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior de Chubut, -un ente integrado por representantes del sector privado-, destaca el impacto de estas medidas en la construcción de una mejor calidad institucional para la provincia de largo plazo.

"El Gobierno provincial, con el gobernador Ignacio Torres y el vicegobernador Gustavo Menna llevan adelante de forma personal una demanda que ciertamente la gente, vamos a decir, el laburante del día a día, pero también el sector empresario reclamaban desde hace tiempo", sostiene. "Y lo hacen poniendo en primera persona el fin de ciertos privilegios que alejaron al administrado de la buena gestión política; los privilegios".

Bellorini explica que se trata de una ley de enmienda constitucional "para eliminar de una vez los fueros de la política y los representantes gremiales sobre los que, todos ellos, muchas veces, se escudaron para realizar actos alejados de la legalidad".

Y, aporta otro dato relevante: "Este tipo de medidas a largo plazo, juntamente como la adhesión al Régimen de Información y Transparencia Fiscal al Consumidor, en rigor, lo que importa es hacer carne cierta y palpable de cambios profundos en la lógica del poder". "Un poder más bien de transparencia y de cierta horizontalidad. Da, ciertamente, la condición de calidad institucional, tantas veces pregonada, pero que ahora se hace lo que se dice", pone de relieve.

El tributarista considera que esta batería de medidas aporta previsibilidad y seguridad jurídica a los inversores que evalúan desarrollar proyectos en Chubut. "Es maravilloso que se comiencen a llevar adelante estas políticas de trazabilidad y contralor al poder. Es una clara señal de cambios profundos de cara, en lo que a mí opinión respecta, de visibilidad al inversor y reglas claras de acción", concluyó.