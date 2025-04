Ante el reclamo de algún tributo por parte de ARBA, como el impuesto inmobiliario, es importante chequear si no está prescripta

ARBA, el ente de la Provincia de Buenos Aires, es el encargado de recaudar los impuestos provinciales, como es el caso del tributo inmobiliario o las patentes. En este sentido, en el caso de una deuda, el ente suele intimar al contribuyente para que regularice su situación.

No obstante, antes de abonar, se debe corroborar si la deuda no se encuentra prescripta, ya que, de estarlo, no es obligatorio pagarlo.

Cuándo prescriben las deudas de ARBA Inmobiliario

Según la ley provincial, luego de cinco años, vencen las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código y para aplicar y hacer efectivas las sanciones en él previstas.

En otras palabras, luego de cinco años, las deudas de ARBA por el Impuesto Inmobiliario, entre otros tributos, deja de ser exigible. Sin embargo, no solo debe transcurrir el tiempo, sino que se deben dar otros supuestos como, por ejemplo, que el organismo no haga un reclamo formal ni inicie acciones legales para su cobro. De suceder, el plazo de prescripción se interrumpe.

ARCA: ¿Cuándo caduca la deuda de Monotributo?

En el caso de las deudas de monotributo, estas prescriben a los 5 años. Es decir, el fisco cuenta con 5 años para reclamar el pago de una deuda de monotributo y, en caso de no hacerlo en ese tiempo, la misma prescribe o caduca, por lo que no se puede reclamar.

Para solicitar la prescripción de una deuda de ARCA, exAFIP, se deben haber cumplido los requisitos establecidos por esta. Por lo general se hace de forma automática, aunque, en el caso de que siga apareciendo deuda prescripta, es necesario presentar un "descargo" ante el fisco.

En el mismo es necesario indicar el tipo de trámite ("Manifestación de disconformidad Beneficio condonación- ley 27.653) y adjuntar las capturas de pantallas de la deuda prescripta.

Cabe resaltar que los tiempos de prescripción pueden suspenderse en algunas circunstancias, entre las que se destacan:

Notificación de inicio de fiscalización: cuando ARCA notifica el inicio de un proceso de fiscalización o verificación respecto a una obligación tributaria, el plazo de prescripción se suspende desde esa notificación hasta la fecha de conclusión del proceso fiscalizador

Intimaciones de pago: si ARCA emite una intimación de pago relacionada con una deuda pendiente, el plazo de prescripción se suspende desde la fecha de la intimación hasta que se realice el pago correspondiente o se llegue a un acuerdo

Presentación de recursos o reclamos: si se presentan recursos administrativos, judiciales o reclamos administrativos ante ARCA, la prescripción se suspende hasta que se resuelva definitivamente la cuestión planteada

Acuerdo de pago: si se pacta un acuerdo de pago con el fisco para cancelar una deuda, el plazo de prescripción se suspende mientras se cumple el acuerdo establecido

¿Cuándo prescribe una deuda con AySA?

Es importante tener presente que, para las obligaciones en general, las deudas prescriben entre dos y 10 años, aunque depende del tipo de obligación, según lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Asimismo, el plazo de prescripción comienza desde que se ha dejado de pagar y el crédito venció, surgiendo la obligación impaga. En el caso concreto de AySA, se rige específicamente por el artículo 278 de la Ley Orgánica de las Municipales, en la cual se establece que las deudas con este tipo de servicio prescriben a los cinco años desde la fecha en la que debieron abonarse.

En otras palabras, si el ente reclama una deuda de 5 años o más, esta prescribe y no puede ser reclamada. Es clave tener en cuenta que el plazo de prescripción se anula si se reconoce expresamente la deuda o si la Municipalidad realiza acciones judiciales o administrativas para cobrarla. En estos casos, el tiempo de prescripción se reinicia.

Por este, antes de pagar cualquier deuda como la de ARBA, ARCA o AySA, es importante verificar los plazos de prescripción de las mismas.