Las operaciones a través de un banco o una entidad financiera, ya sea para guardar un ahorro, invertir y/o utilizar en el día a día. Sin embargo, al igual que otro tipo de operaciones, suelen estar alcanzadas por tributos.

En este sentido, muchas personas se preguntan si hay un límite de dinero que pueden tener en una cuenta de ahorro sin pagar impuestos. Cabe mencionar que ARCA establece parámetros a través de los cuales las entidades financieras están obligadas a informar las operaciones de sus clientes.

¿Cuánto dinero puede tener una persona en el banco sin pagar impuestos en Argentina?

Frente a este habitual interrogante, es importante aclarar que la mayoría de las operaciones están alcanzadas por tributos y, el intentar evadirlos, puede generar graves perjuicios que van desde apercibimientos hasta causas penales.

Sin embargo, lo más común es que las personas se pregunten, una vez que su dinero se encuentra en una caja de ahorro, si tienen que pagar impuestos. En este sentido, el Impuesto a los Bienes Personales es uno de los más populares en la actualidad.

Para estos casos, es importante mencionar que, según la normativa actual, hay determinados bienes que se encuentran exentos. Entre ellos, se encuentra el dinero depositado en cajas de ahorros, tanto en pesos como en dólares, los depósitos a plazo fijo, las cuotapartes de fondos comunes de inversión, entre otros.

En el caso de las cuotapartes, el 75% debe estar compuesto en una sola clase de activos. Cabe mencionar que, para que el dinero se encuentre exento del tributo, debe estar depositado al 31 de diciembre de cada año. Además, se supone que el dinero debe estar un tiempo considerable en este tipo de cuenta o activos para estar exento.

Cuánto dinero me puede ingresar sin tener que declarar

El monto que se puede tener en el banco sin declarar varía según el nivel de ingresos que se obtenga y, para evitar especulaciones, los bancos no suelen informar esta cifra. Es decir, suelen elaborar un "perfil" por cada cliente con las sumas "máximas esperadas" según sus ingresos en blanco.

No obstante, en el caso de las personas que no cuentan con ningún ingreso declarado, el monto máximo es de $1.000.000 mensual, siempre que no se supere el umbral de consumos, ingresos y egresos por $600.000.

Si bien existen algunos casos de personas que depositan montos por encima de estas cifras y no les solicitan justificativos, es importante recalcar que, por encima de ese monto, se corre el "riesgo" de tener que justificar esos fondos.

Por otra parte, es importante aclarar que el millón de pesos corresponde a casi todas las operaciones realizadas en el mes calendario por persona. De esta forma, se incluye el dinero que el usuario tiene depositado en cajas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas sueldos, de seguridad social, además de los saldos e inversiones en plazo fijo, brokers, entre otros.

De esta forma, por ejemplo, si una persona tiene depositado $900.000 en su cuenta de banco y, al mismo tiempo, cuenta con un plazo fijo de $200.000, ya superó el monto.

Cabe recordar que, en el caso de que el banco considere necesario una justificación de fondos, lo hará vía email, solicitándole al contribuyente la documentación respaldatoria que justifique dichos movimientos.

En este sentido, los documentos más habituales para justificar el origen de fondos son la facturación de los últimos 6 meses, recibo de sueldo, recibo de haberes jubilatorios, certificado de ingresos emitido por un contador público, entre otros.

En el supuesto de que el contribuyente no pueda justificar total o parcialmente el dinero, es altamente probable que el banco elabore un ROS (Reporte de Operación Sospechosa), notificando a la UIF (Unidad de Información financiera).

Posteriormente, el accionar de este ente es muy variable, ya que dependerá de la "gravedad" del asunto. Es decir, no es lo mismo que el contribuyente no pueda justificar 3 millones de pesos para una empresa que factura varios millones de forma mensual que para una persona física sin ningún tipo de ingreso declarado.