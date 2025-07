Si alguna vez realizaste un trámite ante AFIP, ahora conocida como ARCA, seguramente tuviste que usar tu clave fiscal. Esta contraseña es indispensable para operar dentro del sistema tributario argentino, desde presentar declaraciones juradas hasta facturar o consultar tus aportes. Pero, como pasa con tantas contraseñas, es posible que la olvides o pierdas el acceso. ¿Qué hacer en ese caso? En esta nota, te explicamos qué es exactamente la clave fiscal, cómo funciona su sistema de niveles de seguridad y, paso a paso, todas las formas disponibles para recuperarla de forma rápida y segura.

¿Qué es la clave fiscal de ARCA (ex AFIP)?

La clave fiscal es una contraseña personal e intransferible que necesitás para hacer trámites online ante ARCA (antes conocida como AFIP), y también con otros organismos nacionales, provinciales y municipales. Es tu llave de acceso para declarar impuestos, inscribirte como monotributista, consultar aportes, registrar personal y mucho más.

Es importante tener en cuenta que ningún agente ni canal oficial te pedirá tu clave fiscal por teléfono, mail, WhatsApp o redes sociales. Si alguien lo hace, probablemente se trate de un intento de estafa.

Niveles de seguridad de la clave fiscal

Existen cuatro niveles de seguridad. Cuanto más alto sea el nivel, más trámites vas a poder hacer. Eso no significa que una clave con nivel más bajo sea menos segura, sino que tiene acceso limitado a ciertos servicios.

Para quienes operan con nivel 4, es obligatorio usar la app Token, que suma un código extra de autenticación y se puede descargar desde la web de ARCA. Esta aplicación ayuda a proteger tu clave y evita el uso fraudulento.

¿Cómo elegir una clave fiscal segura?

Al momento de crear o cambiar tu clave fiscal, evitá usar:

Datos personales como tu nombre, DNI, fecha de nacimiento o teléfono.

Contraseñas fáciles de adivinar como "1234", "qwerty", "abcde" o repeticiones como "111222".

La misma contraseña que usás en otros servicios, como el mail o el homebanking.

También se recomienda no escribirla en papeles o archivos accesibles, no guardarla en el navegador y no compartirla con nadie. Lo ideal es cambiarla cada cierto tiempo, aunque el sistema no lo exija.

¿Olvidaste tu clave fiscal? Así podés recuperarla

Si perdiste el acceso a tu clave fiscal, hay varios métodos para recuperarla. Te contamos cuáles son y qué nivel de seguridad otorga cada uno:

1. Desde la app móvil de ARCA

Podés generar una nueva clave desde la app oficial de ARCA, en la opción "Solicitar o recuperar clave fiscal". No necesitás registrar tus datos biométricos, y accedés directamente al nivel de seguridad 3.

Este nivel te permite realizar trámites como: presentar declaraciones juradas, inscribirte en impuestos, registrar personal doméstico, cargar deducciones en el SiRADIG y designar representantes para que operen por vos.

2. A través de tu homebanking

Entrá a tu cuenta bancaria, buscá la opción de "Servicios AFIP/ARCA" o similar, y seguí los pasos para generar tu clave. Esta opción te da el nivel de seguridad 2, suficiente para realizar presentaciones y pagos, ver tus aportes o cargar deducciones.

3. Desde un cajero automático

Insertá tu tarjeta de débito y elegí: Gestión de claves > Otras claves > ARCA. Vas a crear una clave numérica que luego deberás cambiar por una alfanumérica desde la web de ARCA. Este método también otorga nivel 3 de seguridad.

4. De forma presencial

Si preferís hacerlo en persona, sacá un turno desde la web oficial y acercate a una dependencia de ARCA con tu DNI. Este método puede ser útil si no lográs recuperarla por las vías digitales o si necesitás un nivel más alto de seguridad.

¿Querés asegurarte de que nadie use tu clave fiscal de ARCA? Recordá protegerla y no compartirla. Y si la olvidaste, ahora ya sabés que recuperarla es más fácil de lo que parece.