Cómo tramitar el monotributo paso a paso y cuáles son los errores más comunes

Aplicando una serie de simples pasos, es posible darse de alta en el monotributo para ARCA tanto para la comercialización de bienes como servicios

El monotributo es uno de los regímenes impositivos más importantes del país, debido a que le permite a los pequeños contribuyentes facturar la comercialización de bienes y servicios, como también pagar sus obligaciones fiscales.

Estas últimas se pueden abonar en un único pago el componente impositivo nacional, el cual reemplaza al IVA y Ganancias, como también el previsional. Asimismo, en algunos casos, también se puede abonar el componente provincial en concepto de Ingresos Brutos, aunque, si se desarrolla la actividad en varias jurisdicciones, los contribuyentes deben anotarse en el convenio multilateral.

¿Qué necesito para darme de alta como monotributista?

Para darte del alta de forma online es necesario contar con DNI, CUIT y clave fiscal. Por lo tanto, en el caso de no tenerlo, se debe proceder con el alta de la clave fiscal para proceder con el respectivo trámite.

Una vez que se cuenta con la información previamente detallada, se debe ingresar a la página oficial de ARCA y seguir los siguientes pasos: