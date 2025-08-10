Cómo tramitar el monotributo paso a paso y cuáles son los errores más comunes
El monotributo es uno de los regímenes impositivos más importantes del país, debido a que le permite a los pequeños contribuyentes facturar la comercialización de bienes y servicios, como también pagar sus obligaciones fiscales.
Estas últimas se pueden abonar en un único pago el componente impositivo nacional, el cual reemplaza al IVA y Ganancias, como también el previsional. Asimismo, en algunos casos, también se puede abonar el componente provincial en concepto de Ingresos Brutos, aunque, si se desarrolla la actividad en varias jurisdicciones, los contribuyentes deben anotarse en el convenio multilateral.
¿Qué necesito para darme de alta como monotributista?
Para darte del alta de forma online es necesario contar con DNI, CUIT y clave fiscal. Por lo tanto, en el caso de no tenerlo, se debe proceder con el alta de la clave fiscal para proceder con el respectivo trámite.
Una vez que se cuenta con la información previamente detallada, se debe ingresar a la página oficial de ARCA y seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la sección de monotributo: luego de acceder a la página oficial de ARCA, se debe buscar la sección de "monotributo". Luego, es necesario completar los campos con el número de CUIT y contraseña
- Acceder a tu menú personal: una vez dentro, se debe encontrar la opción para iniciar el proceso de alta en el monotributo. Al seleccionarla, el sistema te redirige automáticamente al sistema de Registro Único Tributario
- Indicar el mes de inscripción: se debe seleccionar el mes desde el cual deseas realizar la inscripción. Además, es necesario indicar si se van a realizar actividades y emitir facturas
- Ingresar el domicilio: el sistema muestra los domicilios registrados por ARCA. En este sentido, se debe asignar a cada uno el tipo correspondiente, como el domicilio fiscal provincial o el domicilio principal de actividades
- Declarar las jurisdicciones: se debe indicar si se cuenta con ingresos o gastos vinculados a tu actividad fuera de la sede
- Declarar las actividades: s