La ANSES paga un monto extra a los titulares de la Asignación Universal por Hijo que cumplan determinados requisitos. Cómo acceder al cobro adicional

Si bien no todos los beneficiarios lo conocen, existe un monto extra que la ANSES le paga a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En agosto el cobro adicional asciende a $188.000. En este artículo te explicamos en qué consiste ese dinero extra y qué hay que hacer para cobrarlo.

ANSES monto extra a los titulares de la AUH

El monto extra se da para quienes completan el trámite de la Libreta AUH. Se trata de un formulario que certifica que los niños y niñas por los que se cobra la asignación asisten a la escuela, están vacunados y tienen controles de salud al día. Puntualmente, ANSES retiene el 20% del monto mensual durante todo el año y lo paga en un único desembolso cuando el titular presenta este documento.

Vale tener en cuenta que su presentación también es necesaria para seguir cobrando la AUH y acceder a otros beneficios que otorga la ANSES, como la Ayuda Escolar Anual.

ANSES monto extra AUH: quiénes pueden cobrarlo

El pago extra corresponde a los beneficiarios de AUH que:

Hayan cobrado la asignación durante 2024

Todavía no hayan presentado la Libreta de ese año

Completen correctamente los datos de escolaridad, salud y vacunación

Presenten el formulario a través del sitio web oficial de ANSES

Desde el organismo, informan que el trámite es 100% digital y no es necesario ir a una oficina.

¿Cuánto se cobra por presentar la Libreta AUH ANSES?

El monto varía según el valor mensual de la AUH y si el hijo o hija tiene discapacidad. Estos son los montos retenidos y acumulados durante 2024:

Por cada hijo menor:

Enero a mayo: entre $8.264,40 y $10.510,80 mensuales

Junio a diciembre: entre $14.870 y $18.656,20 mensuales

Total anual estimado: $165.863 por hijo

Por cada hijo con discapacidad:

Enero a mayo: entre $26.911,60 y $34.226,20

Junio a diciembre: hasta $60.748,60

Total anual estimado: $540.094,40 por hijo

Zona Austral:

Por cada hijo: $206.652,20 anuales

Por hijo con discapacidad: $765.873,20 anuales

Paso a paso, cómo presentar la Libreta AUH ANSES

El trámite puede hacerse desde la web o la app mi ANSES. A continuación, el paso a paso:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social

Ir a "Hijos" > "Libreta AUH"

Generar y descargar el formulario (en PDF o por mail)

Imprimirlo y completarlo en la escuela y/o centro de salud

Subir una foto clara del formulario firmado, en formato JPG y con peso menor a 3MB

Libreta AUH ANSES: ¿hasta cuándo hay tiempo de presentarla?

Hay tiempo hasta el 30 de diciembre, pero se recomienda realizar la presentación cuanto antes para acelerar el cobro del monto retenido. El proceso puede tardar entre 30 y 90 días hábiles.

Libreta AUH ANSES:¿Qué pasa si no se presenta?

No se cobra el 20% retenido del año anterior. Y en paralelo, el pago mensual de la AUH puede ser suspendido hasta regularizar la situación.

Por lo tanto, presentar la Libreta AUH es clave para mantener el beneficio y acceder al dinero extra acumulado.