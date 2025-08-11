Impuesto a las Ganancias: si tu sueldo supera está cifra, te van a retener en agosto 2025
Los sueldos mínimosdesde los que se pagará Impuesto a las Ganancias para no estar alcanzados en agosto 2025 serán $1.933.690 de bolsillo para solteros y $2.564.380 neto para casados con dos hijos. En cuanto a los salarios brutos, la actualización semestral lleva los mínimos a $2.329.750 para trabajadores solteros y $3.089.610 para casados con dos hijos.
Cómo quedan los sueldos mínimos para la retención de agosto 2025
Con la inflación acumulada hasta junio de 15,10%, a quiénes se retendrá Impuesto a las Ganancias en las liquidaciones mensuales, aplicando el nuevo valor que surge de la actualización del primer semestre, sin tomar retroactividad y según las cargas de familia, son los que superen estos pisos:
Solteros
Salario Bruto: $2.329.750.
Sueldo Bolsillo: $1.933.690.
Solteros con 1 hijo
Ingreso Bruto: $2.520.530.
Ingreso neto: $2.092.040.
Solteros con 2 hijos:
Sueldo Bruto: $2.711.310.
Salario de Bolsillo: $2.250.380.
Casado
Ingreso Bruto $2.708.050.
Sueldo neto: $2.247.680.
Casado con 1 hijo
Salario Bruto: $2.898.830.
Ingreso de Bolsillo: $2.406.030.
Casado con 2 hijos
Ingreso Bruto: $3.089.610.
Sueldo de Bolsillo: $2.564.380.
Estos valores son una estimación promedio que incluye el proporcional del aguinaldo, y no se consideraron otras deducciones, tomando como base un promedio de retenciones del 17%.
Qué pasará con la actualización y el cierre anual
Con la actualización semestral que toma el IPC de julio, como se deben acumular los valores del primer semestre, dará un mínimo para tributar el Impuesto a las Ganancias distinto cuando llegue el momento final de la liquidación de abril, y puede dar lugar a devoluciones.
Los siguientes son los pisos salariales desde los que se liquidará Impuesto a las Ganancias en el cierre anual de abril de 2026:
Solteros
Sueldo Bruto: $2.624.920.
Salario de Bolsillo: $2.178.680.
Solteros con 1 hijo
Ingreso Bruto: $2.839.870.
Ingreso Neto: $2.357.090.
Solteros con 2 hijos
Ingreso Bruto: $3.054.820.
Sueldo de Bolsillo: $2.535.500.
Casado
Salario Bruto: $3.051.150.
Ingreso de Bolsillo: $2.532.450.
Casado con 1 hijo
Ingreso Bruto: $3.266.100.
Salario Neto: $2.710.860.
Casado 2 hijos
Sueldo Bruto: $3.384.070.
Ingreso de Bolsillo: $2.889.270.
Al igual que en el caso anterior, estos valores son una estimación promedio que incluye el proporcional del aguinaldo, sin considerar otras deducciones y tomando como base un promedio de retenciones del 17%.
Cuál es la nueva escala progresiva
La nueva escala progresiva del art.94 de Impuesto a las Ganancias empieza en $1.749.901,45 para el porcentaje de imposición de 5% y termina en $53.153.256,52, según el siguiente cuadro:
Cómo quedan las deducciones
Con la actualización semestral también cambian las deducciones generales y personales del Impuesto a las Ganancias. Los siguientes son algunos de los nuevos valores para julio a diciembre:
GNI (Ganancia Neta Imponible): $4.507.624,89.
Doceava parte GNI: $375.635,41.
Cónyuge / Unión convivencial: $4.245.278,56.
Hijos: $2.140.909,47.
Hijos Incapacitados: $4.281.818,92.
Deducción Especial: $21.636.599,49.
Servicio Doméstico: $4.507.624,89.
Primas de seguro de vida, Primas de retiro, Primas de Ahorro seguros mixtos: $573.817,13 cada una.
Intereses Hipotecarios: $20.000.
Alquileres de vivienda: $4.507.624,89
Plan médico: 5% de la GNI.
Honorarios médicos (deducción anual): 5% de la GNI.
Donaciones: 5% de la GNI.
Gastos por Escolaridad: $1.803.049,96
Varias deducciones como Aportes a Cajas Previsionales Provinciales, Amortización de vehículos, Intereses corredores de comercio, Aporte SGR, Ropa de Trabajo, Alquiler de vivienda Inquilino/Propietario: sin límite.
La actualización permite tener nuevos pisos para que los trabajadores estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, ajustados por la inflación del semestre.