Los salarios de bolsillo y el bruto de agosto que dispara la retención de Impuesto a las Ganancias sobre el recibo de sueldo quedan de esta manera

Los sueldos mínimosdesde los que se pagará Impuesto a las Ganancias para no estar alcanzados en agosto 2025 serán $1.933.690 de bolsillo para solteros y $2.564.380 neto para casados con dos hijos. En cuanto a los salarios brutos, la actualización semestral lleva los mínimos a $2.329.750 para trabajadores solteros y $3.089.610 para casados con dos hijos.

Cómo quedan los sueldos mínimos para la retención de agosto 2025

Con la inflación acumulada hasta junio de 15,10%, a quiénes se retendrá Impuesto a las Ganancias en las liquidaciones mensuales, aplicando el nuevo valor que surge de la actualización del primer semestre, sin tomar retroactividad y según las cargas de familia, son los que superen estos pisos:

Solteros

Salario Bruto: $2.329.750.

Sueldo Bolsillo: $1.933.690.

Solteros con 1 hijo

Ingreso Bruto: $2.520.530.

Ingreso neto: $2.092.040.

Solteros con 2 hijos:

Sueldo Bruto: $2.711.310.

Salario de Bolsillo: $2.250.380.

Casado

Ingreso Bruto $2.708.050.

Sueldo neto: $2.247.680.

Casado con 1 hijo

Salario Bruto: $2.898.830.

Ingreso de Bolsillo: $2.406.030.

Casado con 2 hijos

Ingreso Bruto: $3.089.610.

Sueldo de Bolsillo: $2.564.380.

Estos valores son una estimación promedio que incluye el proporcional del aguinaldo, y no se consideraron otras deducciones, tomando como base un promedio de retenciones del 17%.

Qué pasará con la actualización y el cierre anual

Con la actualización semestral que toma el IPC de julio, como se deben acumular los valores del primer semestre, dará un mínimo para tributar el Impuesto a las Ganancias distinto cuando llegue el momento final de la liquidación de abril, y puede dar lugar a devoluciones.

Los siguientes son los pisos salariales desde los que se liquidará Impuesto a las Ganancias en el cierre anual de abril de 2026:

Solteros

Sueldo Bruto: $2.624.920.

Salario de Bolsillo: $2.178.680.

Solteros con 1 hijo

Ingreso Bruto: $2.839.870.

Ingreso Neto: $2.357.090.

Solteros con 2 hijos

Ingreso Bruto: $3.054.820.

Sueldo de Bolsillo: $2.535.500.

Casado

Salario Bruto: $3.051.150.

Ingreso de Bolsillo: $2.532.450.

Casado con 1 hijo

Ingreso Bruto: $3.266.100.

Salario Neto: $2.710.860.

Casado 2 hijos

Sueldo Bruto: $3.384.070.

Ingreso de Bolsillo: $2.889.270.

Al igual que en el caso anterior, estos valores son una estimación promedio que incluye el proporcional del aguinaldo, sin considerar otras deducciones y tomando como base un promedio de retenciones del 17%.

Cuál es la nueva escala progresiva

La nueva escala progresiva del art.94 de Impuesto a las Ganancias empieza en $1.749.901,45 para el porcentaje de imposición de 5% y termina en $53.153.256,52, según el siguiente cuadro:

Escala progresiva de Impuesto a las Ganancias

Cómo quedan las deducciones

Con la actualización semestral también cambian las deducciones generales y personales del Impuesto a las Ganancias. Los siguientes son algunos de los nuevos valores para julio a diciembre:

GNI (Ganancia Neta Imponible): $4.507.624,89.

Doceava parte GNI: $375.635,41.

Cónyuge / Unión convivencial: $4.245.278,56.

Hijos: $2.140.909,47.

Hijos Incapacitados: $4.281.818,92.

Deducción Especial: $21.636.599,49.

Servicio Doméstico: $4.507.624,89.

Primas de seguro de vida, Primas de retiro, Primas de Ahorro seguros mixtos: $573.817,13 cada una.

Intereses Hipotecarios: $20.000.

Alquileres de vivienda: $4.507.624,89

Plan médico: 5% de la GNI.

Honorarios médicos (deducción anual): 5% de la GNI.

Donaciones: 5% de la GNI.

Gastos por Escolaridad: $1.803.049,96

Varias deducciones como Aportes a Cajas Previsionales Provinciales, Amortización de vehículos, Intereses corredores de comercio, Aporte SGR, Ropa de Trabajo, Alquiler de vivienda Inquilino/Propietario: sin límite.

La actualización permite tener nuevos pisos para que los trabajadores estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, ajustados por la inflación del semestre.