En septiembre 2025, los jubilados y pensionados de Anses recibirán un aumento en sus haberes y continuarán percibiendo el bono extraordinario vigente

Septiembre 2025 llegará con un aumento del 1,90% para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), calculado en base a la actualización por inflación de julio y a los aportes registrados en su historial laboral.

Con el incremento de septiembre, la jubilación mínima se eleva a $320.277,18. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, que continúa sin modificaciones, de modo que quienes perciban la mínima cobrarán un total de $390.277,18.

Montos de las jubilaciones y pensiones en septiembre

Los valores vigentes para este mes quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

$320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18 Jubilación máxima: $2.155.162,17

$2.155.162,17 Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74

$256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74 Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

Bono previsional: a quiénes alcanza y cómo se paga

Este bono de $70.000 se acredita en la misma fecha que los haberes y beneficia, sobre todo, a los titulares de la mínima, PNC y PUAM.

Para quienes perciben haberes superiores a la mínima, el bono se liquida de manera proporcional, hasta alcanzar el tope total de $390.277,18.

Como todos los meses, las fechas de cobro se distribuyen a lo largo de septiembre y dependen de la terminación del Documento Nacional de Identidad. El calendario oficial puede consultarse en la web de la Anses.

Un aumento que sigue a la inflación, pero con un bono congelado

El incremento del 1,90% busca acompañar la suba de precios registrada en julio, que fue exactamente del mismo porcentaje. Sin embargo, el bono extraordinario continúa en $70.000, sin actualizaciones desde marzo de 2024.

Esto implica que, si bien el haber básico se ajusta por inflación, el monto adicional pierde poder adquisitivo mes a mes, reduciendo el impacto del aumento en el ingreso final de los jubilados y pensionados con haberes más bajos.

Cómo iniciar el trámite de jubilación en la Anses

Quienes estén próximos a jubilarse deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y seleccionar el apartado Mi Anses. Allí ingresar el número de CUIL y la clave de la seguridad social. Revisar que los aportes estén cargados de forma correcta, mediante la ruta Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Cuál es el aporte jubilatorio en el monotributo

Los requisitos del monotributo para jubilarse son los mismos que en el régimen previsional general, pero la jubilación inicial no se calcula con el aporte de los últimos 10 años sino con un cálculo de renta presunta, igual que en el caso de los autónomos.

Los valores del aporte jubilatorio (componente SIPA) del Monotributo que se pagaron en agosto de 2025 son los siguientes, ya que la actualización semestral entró en vigencia a partir de ese mes: