Relanzan descuentos en Coto, Carrefour y Día para jubilados: cómo acceder

El Gobierno relanzó el programa que otorga reintegros y descuentos directos en compras con tarjeta de débito de ANSES. Jubilados, pensionados y titulares de AUH, AUE y SUAF tendrán 10% de descuento en supermercados como Carrefour, Coto, Día, VEA, La Anónima y Diarco.

Por ende, el programa "Beneficios ANSES" vuelve a estar vigente con descuentos del 10% en supermercados y comercios adheridos, destinados a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales. Los descuentos se aplican de lunes a jueves en cadenas como Carrefour, Coto, Día, VEA, La Anónima y Diarco, ya sea en línea de caja o mediante reintegro en la cuenta bancaria.

Un día después de sostener en el Congreso el veto presidencial a la ley jubilatoria, el Gobierno relanzó el programa "Beneficios ANSES", con el objetivo de aliviar el bolsillo de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

El anuncio fue realizado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, durante el Council of the Americas. La funcionaria explicó que el esquema permitirá descuentos y reintegros automáticos al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la prestación, sin necesidad de trámites ni intermediarios.

"Queremos fortalecer el poder de compra de jubilados y pensionados mediante acuerdos con supermercados, cámaras comerciales y otros rubros", señaló Pettovello.

Programa de Beneficios ANSES: bases y condiciones

El relanzamiento se sustenta en las bases y condiciones del Programa de Beneficios ANSES, que regulan la relación entre el organismo, los bancos, las administradoras de medios de pago electrónicos y los comercios adheridos.

El beneficio consiste en un descuento del 10% todos los lunes, con un tope de $1.000 por transacción, exclusivamente para compras realizadas con tarjeta de débito o medios electrónicos equivalentes. El costo es absorbido íntegramente por los comercios adheridos y se instrumenta bajo la modalidad de reintegro en la cuenta bancaria del beneficiario, señala el Blog del Contador.

Quedan excluidos del programa los pagos en efectivo y determinadas prestaciones de carácter único, como haberes por sucesión o subsidios de contención familiar.

Los comercios que se adhieran deben sostener su participación por al menos tres meses, aceptar auditorías de ANSES, abstenerse de aplicar comisiones o recargos y responder a los reclamos de los beneficiarios.

Por su parte, ANSES tiene la facultad de modificar, suspender o dejar sin efecto el programa, auditar a los comercios y difundir públicamente las marcas y sucursales adheridas en sus campañas.

La responsabilidad sobre la calidad de los productos y servicios recae exclusivamente en los comercios, que también deben mantener indemne al organismo frente a reclamos judiciales o extrajudiciales.

En caso de conflictos, la jurisdicción competente será la de los tribunales federales en lo contencioso administrativo con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Descuentos jubilados: ¿quiénes pueden acceder al beneficio?

El universo de beneficiarios incluye a:

Jubilados y pensionados (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de la prestación por desempleo.

Titulares de becas Progresar.

Supermercados adheridos y descuentos vigentes para jubilados

Carrefour: 10% de descuento de lunes a jueves en línea de caja.

10% de descuento de lunes a jueves en línea de caja. Coto : 10% de lunes a jueves; además, 15% todos los días a jubilados y pensionados con DNI.

: 10% de lunes a jueves; además, 15% todos los días a jubilados y pensionados con DNI. Supermercados Día: 10% de reintegro lunes y martes, con tope de $1.000 por transacción. Acreditación en hasta 10 días hábiles.

10% de reintegro lunes y martes, con tope de $1.000 por transacción. Acreditación en hasta 10 días hábiles. VEA : 10% de descuento de lunes a jueves (en caja o reintegro según la sucursal).

: 10% de descuento de lunes a jueves (en caja o reintegro según la sucursal). La Anónima: 10% de descuento de lunes a jueves en la caja.

10% de descuento de lunes a jueves en la caja. Diarco: 10% los lunes, martes y miércoles, vía reintegro en la cuenta.

Cabe destacar que muchas cadenas suman beneficios propios para jubilados o acuerdos con bancos que pueden ser acumulables o más convenientes.

Descuentos para jubilados: cómo acceder

El programa no requiere inscripción previa. Los descuentos se aplican automáticamente al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde ANSES deposita los haberes.

Desde el organismo se recomienda a los beneficiarios consultar siempre el listado completo de comercios adheridos en la página oficial de ANSES, ya que los acuerdos pueden variar por provincia o localidad.

Con el relanzamiento de "Beneficios ANSES", el Gobierno busca compensar a los jubilados y sectores sociales más vulnerables con descuentos de hasta el 10% en supermercados. La medida se activa en medio del debate previsional, un día después de que el oficialismo lograra blindar el veto a la ley jubilatoria.