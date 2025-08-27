Las Pensiones No Contributivas se ajustan en septiembre 2025 con una suba del 1,90% y bono previsional de $70.000, informó la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a septiembre de 2025. Los valores fueron ajustados según el índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con un incremento del 1,90% que refleja la suba de precios de julio.

Asimismo, los beneficiarios recibirán el bono previsional de $70.000, que se paga en su totalidad para quienes perciben el haber mínimo y de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $390.277,18.

El impacto del ajuste y el bono en las PNC

Con esta actualización, se modifican los montos de:

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Las Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez y para madres de siete hijos o más.

Las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.

Aunque el haber mínimo se ajusta con la inflación, el bono previsional continúa congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Esta situación provoca que las jubilaciones y pensiones, en términos reales, tengan un aumento menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto se cobra una pensión por invalidez en septiembre 2025

PNC por Invalidez o Vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

Otras Pensiones No Contributivas:

PNC para madres de siete hijos o más : $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18 PUAM : $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74

: $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74 Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

$320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18 Jubilación máxima: $2.155.162,17

Quiénes pueden acceder a las PNC

Las Pensiones No Contributivas son un beneficio creado por ley para acompañar a grupos vulnerables. Actualmente existen cuatro categorías:

Pensión por Invalidez.

Pensión para Madres de 7 hijos o más.

Pensión por Vejez.

Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675).

En total, estas prestaciones alcanzan a alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales un millón corresponden a pensiones por invalidez.

Próximas fechas estimadas de pago de ANSES

Aunque la ANSES todavía no publicó el cronograma oficial, ya se pueden prever las fechas de cobro tomando como referencia los últimos meses. Como es habitual, los pagos se ordenan según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Calendario de Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 8 de septiembre.

: lunes 8 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre.

martes 9 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre.

miércoles 10 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7 : jueves 11 de septiembre.

: jueves 11 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre.

Así se inicia el trámite en la ANSES

Quienes deseen solicitar una jubilación o pensión deben seguir los siguientes pasos: