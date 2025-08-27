Monotributo ARCA: valores de cuotas, topes de facturación y exclusiones en septiembre 2025

El organismo fiscal difundió los nuevos valores que regirán hasta enero del próximo año. Cuáles son los supuestos de exclusión automática

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los nuevos valores del Monotributo 2025, que comenzaron a regir desde el 1 de agosto. Las actualizaciones alcanzan tanto a las cuotas mensuales como a los límites de facturación anual, parámetros que determinan la permanencia en cada categoría y la posible exclusión del régimen simplificado.

Monotributo ARCA 2025: valores de las cuotas mensuales

Desde agosto, y hasta enero del próximo año, las cuotas del Monotributo quedaron establecidas de la siguiente manera:

Categoría A : $37.085,74 (servicios y bienes)

Categoría B : $42.216,41 (servicios y bienes)

Categoría C : $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes)

Categoría D : $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes)

Categoría E : $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes)

Categoría F : $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes)

Categoría G : $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes)

Categoría H : $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes)

Categoría I : $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes)

Categoría J : $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes)

Nuevos topes de facturación anual

Los límites de ingresos brutos anuales que determinan la permanencia en cada categoría quedaron definidos de la siguiente manera:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Exclusión automática del Monotributo ARCA

Los contribuyentes que superen el tope de facturación de la Categoría K serán excluidos de manera automática del régimen. Con la actualización de agosto 2025, el límite asciende a casi $95 millones anuales.

Además de los ingresos, la exclusión aplica cuando se cumplen otras condiciones, como:

Tener más de tres actividades o unidades de explotación.

Realizar importaciones con fines de reventa.

Carecer de documentación respaldatoria.

Figurar en el REPSAL (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales).

Incurrir en gastos bancarios o personales que no se justifican con los ingresos declarados.

Excepciones en el pago del Monotributo

Algunos grupos de contribuyentes están exceptuados de ingresar total o parcialmente determinados conceptos:

No ingresan el impuesto integrado:

Trabajadores independientes promovidos.

Asociados a cooperativas con ingresos dentro de la categoría A.

Locadores de hasta 2 inmuebles.

Inscriptos en el Registro Nacional de Efectores con ingresos dentro de la categoría A.

Productores primarios de tabaco, caña de azúcar, yerba mate o té, dentro de la categoría D.

Exentos de aportes previsionales y obra social:

Menores de 18 años.

Jubilados (por leyes anteriores o ley vigente).

Contribuyentes con otras obligaciones previsionales.

Locadores de bienes muebles e inmuebles adheridos al Monotributo.

Sucesiones indivisas continuadoras de monotributistas.

En el caso de la obra social, el aporte cubre únicamente la afiliación individual. Por cada adherente extra, corresponde pagar el mismo importe adicional.