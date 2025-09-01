Impuesto a las Ganancias: si tu sueldo supera está cifra, te van a retener en septiembre 2025

Los salarios de bolsillo y el bruto que disparan la retención de Impuesto a las Ganancias sobre el sueldo en septiembre quedan de esta manera

Los sueldos mínimos desde los que se pagará Impuesto a las Ganancias para no estar alcanzados en septiembre 2025 serán $1.933.690 de bolsillo para solteros y $2.564.380 neto para casados con dos hijos.

En cuanto a los salarios brutos, la actualización semestral de Impuesto a las Ganancias lleva los mínimos a $2.329.750 para trabajadores solteros y $3.089.610 para casados con dos hijos, en septiembre de 2025.

Desde qué sueldos se pagará Impuesto a las Ganancias

Con la inflación acumulada hasta junio de 15,10%, a quiénes se retendrá Impuesto a las Ganancias en las liquidaciones mensuales de septiembre, a cobrar en septiembre, aplicando el nuevo valor que surge de la actualización del primer semestre, sin tomar retroactividad y según las cargas de familia, son los que superen estos pisos:

Solteros

Salario bruto: $2.329.750.

Sueldo bolsillo: $1.933.690.

Solteros con 1 hijo

Ingreso bruto: $2.520.530.

Ingreso neto: $2.092.040.

Solteros con 2 hijos:

Sueldo bruto: $2.711.310.

Salario de Bolsillo: $2.250.380.

Casado

Ingreso bruto $2.708.050.

Sueldo neto: $2.247.680.

Casado con 1 hijo

Salario bruto: $2.898.830.

Ingreso de bolsillo: $2.406.030.

Casado con 2 hijos

Ingreso bruto: $3.089.610.

Sueldo de bolsillo: $2.564.380.

Estos valores son una estimación promedio que incluye el proporcional del aguinaldo, y no se consideraron otras deducciones, tomando como base un promedio de retenciones del 17%.

Qué pasará con la actualización y el cierre anual

Con la actualización semestral que toma el IPC de julio, como se deben acumular los valores del primer semestre, dará un mínimo para tributar el Impuesto a las Ganancias distinto cuando llegue el momento final de la liquidación de abril, y puede dar lugar a devoluciones.

Los siguientes son los pisos salariales desde los que se liquidará Impuesto a las Ganancias en el cierre anual de abril de 2026:

Solteros

Sueldo bruto: $2.624.920.

Salario de bolsillo: $2.178.680.

Solteros con 1 hijo

Ingreso bruto: $2.839.870.

Ingreso neto: $2.357.090.

Solteros con 2 hijos

Ingreso bruto: $3.054.820.

Sueldo de bolsillo: $2.535.500.

Casado

Salario bruto: $3.051.150.

Ingreso de bolsillo: $2.532.450.

Casado con 1 hijo

Ingreso bruto: $3.266.100.

Salario neto: $2.710.860.

Casado 2 hijos

Sueldo bruto: $3.384.070.

Ingreso de bolsillo: $2.889.270.

Al igual que en el caso anterior, estos valores son una estimación promedio que incluye el proporcional del aguinaldo, sin considerar otras deducciones y tomando como base un promedio de retenciones del 17%.

Cuál es la nueva escala progresiva

La nueva escala progresiva del art.94 de Impuesto a las Ganancias empieza en $1.749.901,45 para el porcentaje de imposición de 5% y termina en $53.153.256,52, según el siguiente cuadro:

Escala del art.94

Cómo quedan las deducciones

Con la actualización semestral también cambian las deducciones generales y personales del Impuesto a las Ganancias. Los siguientes son algunos de los nuevos valores para julio a diciembre:

GNI (Ganancia Neta Imponible): $4.507.624,89.

Doceava parte GNI: $375.635,41.

Cónyuge / Unión convivencial: $4.245.278,56.

Hijos: $2.140.909,47.

Hijos incapacitados: $4.281.818,92.

Deducción especial: $21.636.599,49.

Servicio doméstico: $4.507.624,89.

Primas de seguro de vida, Primas de retiro, Primas de Ahorro, seguros mixtos: $573.817,13 cada una.

Intereses Hipotecarios: $20.000.

Alquileres de vivienda: $4.507.624,89

Plan médico, Honorarios médicos (deducción anual) y Donaciones: 5% de la GNI.

Gastos por Escolaridad: $1.803.049,96

Varias deducciones como Aportes a Cajas Previsionales Provinciales, Amortización de vehículos, Intereses corredores de comercio, Aporte SGR, Ropa de Trabajo, Alquiler de vivienda Inquilino/Propietario: sin límite.

La actualización permite tener nuevos pisos para que los trabajadores estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, ajustados por la inflación del semestre, y determinan cuánto pagará un trabajador que cobre por encima de cierta cifra en septiembre de 2025.