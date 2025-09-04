La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Agencia de Recaudación y Control de Activos (ARCA), lleva adelante un monitoreo constante de las operaciones realizadas en las principales billeteras virtuales del país.

Entre las plataformas alcanzadas por esta supervisión se encuentran Mercado Pago, Naranja X y Ualá, que funcionan bajo esquemas locales y están sujetas a requerimientos de información. Sin embargo, existe una excepción: PayPal, que debido a su estructura y jurisdicción internacional, no forma parte de los sistemas de control implementados en Argentina.

Las billeteras digitales se han consolidado como una de las herramientas más utilizadas en el sistema financiero argentino, tanto para pagos cotidianos como para la recepción de transferencias. Ante este crecimiento, ARCA ha incorporado mecanismos de seguimiento con el objetivo de registrar y analizar movimientos de dinero, en especial aquellos que pudieran estar vinculados con actividades de evasión fiscal o falta de declaración de ingresos.

Si bien en la actualidad la fiscalización no se realiza con el mismo nivel de profundidad que en el sistema bancario tradicional, se prevé que en los próximos años los controles aumenten en rigor. Esto implicaría que plataformas locales de uso masivo deban brindar información más detallada a la entidad sobre los movimientos de los usuarios, siguiendo criterios similares a los que se aplican en bancos y otras instituciones financieras.

Por qué PayPal queda fuera del radar de ARCA

A diferencia de las billeteras digitales que operan en Argentina, PayPal tiene sede en Estados Unidos y responde a regulaciones internacionales diferentes. Actualmente, la plataforma no posee un convenio de intercambio de información financiera con el Estado argentino, lo que la mantiene fuera del alcance directo de las tareas de fiscalización de ARCA.

Este escenario permite que usuarios de PayPal puedan recibir pagos en dólares u otras monedas extranjeras y convertirlos a pesos sin que la información sea remitida de manera automática a las autoridades tributarias locales.

De este modo, los fondos que ingresan a través de esta plataforma no se encuentran, por ahora, sujetos al mismo nivel de transparencia que en otras billeteras virtuales o entidades financieras radicadas en Argentina.

Uso de PayPal en Argentina

PayPal es una de las plataformas más utilizadas por trabajadores y empresas que reciben ingresos desde el exterior. Se emplea principalmente para operaciones vinculadas con comercio electrónico, servicios digitales, actividades freelance y pagos transfronterizos.

En este sentido, constituye una herramienta de acceso global que posibilita la recepción de divisas y su posterior conversión en la moneda de preferencia del usuario. Para el caso argentino, el atractivo radica en la posibilidad de operar con dólares y otras monedas sin estar bajo la fiscalización inmediata de ARCA, lo cual diferencia a la plataforma de sus competidores locales.

No obstante, en operaciones de mayor volumen, los usuarios pueden estar sujetos a requerimientos específicos por parte de entidades financieras o reguladoras al momento de transferir fondos a cuentas bancarias locales. Esto significa que, aunque no exista un control automático por parte de ARCA, las instituciones financieras nacionales podrían solicitar documentación que acredite el origen de los fondos.

Perspectivas sobre el control de billeteras digitales

El crecimiento de las billeteras digitales y su masificación en Argentina ha impulsado la necesidad de generar marcos regulatorios más estrictos. Las autoridades consideran que el flujo de dinero a través de estas plataformas debe quedar bajo esquemas de supervisión similares a los de los bancos, a fin de reducir el margen de operaciones no declaradas.

En este contexto, PayPal se mantiene como una excepción, al no estar incluida en los convenios vigentes de intercambio de información financiera. Sin embargo, el escenario puede modificarse si en el futuro se alcanzan acuerdos entre Estados Unidos y Argentina para el intercambio de datos sobre cuentas y movimientos de usuarios.

La tendencia global apunta hacia una mayor transparencia y cooperación entre países en materia tributaria, lo que podría impactar directamente en la operativa de plataformas como PayPal. En ese sentido, su condición actual de no estar bajo el radar de ARCA podría cambiar a mediano o largo plazo.

Diferencias entre plataformas locales e internacionales

Mientras que Mercado Pago, Naranja X y Ualá funcionan bajo la órbita de regulaciones argentinas y responden a los requerimientos de información de ARCA, PayPal se distingue por operar en un marco internacional con base legal en Estados Unidos. Esta diferencia de jurisdicciones genera que, al menos por el momento, los controles de la agencia argentina no alcancen de forma automática los movimientos realizados en la plataforma global.

Esta situación pone de relieve la importancia de distinguir entre billeteras digitales de alcance nacional e internacional. En el primer caso, las operaciones ya forman parte del esquema de supervisión vigente en Argentina; en el segundo, dependen de acuerdos bilaterales y mecanismos de cooperación que todavía no se encuentran implementados.