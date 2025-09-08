Las provincias, con el apoyo del Congreso Nacional, aprovechan el nuevo escenario político para anunciar medidas en favor de las pymes y la industria

Con el resultado adverso al presidente Javier Milei de las elecciones de este domingo, el Congreso toma oxígeno para seguir impulsando las leyes y rechazos a los vetos del Poder Ejecutivo contrarios a los deseos del Gobierno. Como las leyes de coparticipación de los ATN y el impuesto a los combustibles, claves para sostener varios beneficios a empresas en Buenos Aires y otras provincias.

Ya en la Ley de Emergencia en Discapacidad, que estará vigente hasta diciembre de 2026 y que fue la primera en quedar firme por el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso, se incluyen beneficios a empleadores.

En tal sentido, quienes contraten trabajadores con certificado de discapacidad en relación de dependencia por tiempo indeterminado quedarán eximidos del 50% de las contribuciones patronales por 3 años.

Pero, además, gobernadores como el bonaerense Axel Kicillof, el cordobés Martín Llaryora y el chubutense Ignacio Torres anunciaron importantes medidas de fomento a las empresas y especialmente a la industria, golpeada por las políticas del gobierno de Milei. Ahora es de esperar que los sigan otros de sus pares, especialmente en el grupo Provincias Argentinas.

El grupo Provincias Argentinas suma a Llaryora y otros 6 gobernadores de provincias grandes como Maximiliano Puyaro, de Santa Fe, que ya emitió un mail crítico de las políticas de Milei hacia el interior, y Alfredo Cornejo, de Mendoza. Los otros 4 mandatarios son Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Zdero (Chaco).

Estas políticas se sostendrían con la insistencia del Congreso contra el veto a la ley de coparticipación de Aportes Transitorios al Tesoro (ATN) y la aprobación de la media sanción de la ley de coparticipación del impuesto a los combustibles por parte de la Cámara de Diputados.

Qué prometió Kicillof en las elecciones a empresas

Como parte de la campaña electoral, el gobernador bonaerense, anunció las siguientes medidas a favor de las empresas:

Paquete de asistencia para pymes

El gobernador Kicillof anunció un paquete de asistencia para las pymes bonaerenses. Estas medidas incluyen nuevas líneas de créditos, subsidios de tasa y alivio fiscal. El objetivo es proteger la industria y el empleo provincial ante el contexto de recesión económica.

Anuncios por el Día de la Industria

En el marco del Día de la Industria, Kicillof ratificó que su gobierno continúa invirtiendo para que las empresas bonaerenses sean más competitivas y para que sus trabajadores estén preparados para los desafíos del futuro, haciendo una defensa del sector productivo frente a las políticas del gobierno nacional.

Por otra parte, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) también estableció beneficios para el sector empresario:

Régimen de "Saldos a Favor Cero"

Esta medida está diseñada para aliviar a las pymes, al evitar la acumulación de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El objetivo es que, en caso de que se genere un crédito fiscal, ARBA aplique de oficio una reducción automática de alícuotas.

Suspensión de embargos

ARBA comunicó el 25 de agosto pasado la suspensión de embargos sobre cuentas bancarias por deudas impositivas hasta fin de año.

Cuáles fueron los anuncios de otros gobernadores

En los últimos días, tanto el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, como el de Córdoba, Martín Llaryora, han anunciado importantes beneficios para empresas, enfocados en la reducción de la presión fiscal y el fomento de la inversión.

Los beneficios anunciados por el gobernador de Chubut son los siguientes:

Régimen de alivio fiscal y beneficios en Zonas Francas

Torres anunció un paquete de beneficios impositivos y aduaneros para las empresas que se instalen en las zonas francas de Trelew y Comodoro Rivadavia.

En virtud de gestiones realizadas por la provincia ante ARCA por la ley de zonas francas, las empresas que se instalen en estos distritos gozarán de los siguientes beneficios en impuestos nacionales:

0% en aranceles de importación

0% en derechos de exportación (sobre el valor agregado)

Por parte de la provincia, las empresas que se radiquen allí estarán exentas del pago de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario. Además, se les aplicará una tarifa plana de servicios como agua y luz.

Régimen especial de pagos

Se anunció un régimen especial de pagos para contribuyentes con deudas administrativas y judiciales. También se suspendieron los embargos hasta fin de año.

Qué ventajas para empresas estableció Córdoba

El gobernador cordobés, Martín Llaryora anunció en el Congreso industrial que tuvo lugar en esa provincia el Día de la Industria los siguientes beneficios:

Reducción a 0% de Ingresos Brutos para la industria

Llaryora anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para reducir a "0" la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos para las industrias que facturen hasta $3.200 millones anuales, beneficiando al 95% de las pymes cordobesas.

Ampliación del cupo de promoción industrial

El gobernador anunció la ampliación en $10.000 millones del cupo presupuestario tributario para las leyes de promoción industrial ya vigentes en la provincia, llevando el beneficio a $160.000 millones.

Cuáles son los proyectos que discute el Congreso

Las provincias cuentan para financiar este tipo de proyectos con los fondos que les aportarán proyectos sobre los ATN y el que busca coparticipar el impuesto a los combustibles.

Los ATN son fondos que el Poder Ejecutivo Nacional puede distribuir de manera discrecional a las provincias. Tradicionalmente, este manejo ha generado críticas por ser utilizado como una herramienta de "disciplinamiento" político.

La nueva ley apunta a poner fin a esa discrecionalidad. Establece que los ATN se distribuirán de forma diaria y automática entre las provincias, de acuerdo con los porcentajes de la actual Ley de Coparticipación Federal.

La otra iniciativa propone que el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que actualmente se destina a fideicomisos específicos y al Tesoro Nacional, sea coparticipado de forma más equitativa con las provincias. Se busca eliminar varios fondos fiduciarios existentes para que esos recursos se distribuyan entre las provincias.

El proyecto sobre ATN ya es ley y está pendiente su promulgación. El Gobierno anunció su intención de vetar la ley, y esto desataría otra pulseada en el Congreso con la oposición, que ahora se siente respaldada por los votos.

El de Coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos tiene media sanción y se encuentra en la Cámara de Diputados, donde ya obtuvo dictamen de comisión, pero aún no ha sido votado en el plenario.

Con el resultado de las urnas de este domingo, la oposición recibió un nuevo respaldo para hacer sentir su número en el Congreso, rechazar vetos e imponer leyes contrarias al programa de gobierno de Javier Milei.