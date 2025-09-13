Cómo comprar los electrodomésticos BGH de Tierra del Fuego que vienen con descuentos

Un nuevo régimen aduanero habilita la compra online de electrodomésticos desde Tierra del Fuego sin impuestos y con entrega directa al hogar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Aduana, puso en marcha un esquema especial que facilita las compras de pequeños envíos desde el sur del país hacia el resto del país. Con este régimen, los consumidores podrán acceder a electrodomésticos fabricados en Tierra del Fuego —incluidas marcas como BGH— y obtener un significativo ahorro, ya que no deberán pagar IVA ni otros tributos.

La medida quedó formalizada en la Resolución General N° 5727/2025, publicada en el Boletín Oficial, y abre la posibilidad de que cualquier ciudadano compre directamente a las empresas radicadas en la isla, sin intermediarios, mediante plataformas digitales. De esta forma, los precios resultan más bajos que en cadenas de electrodomésticos o comercios tradicionales.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur constituye un área aduanera diferenciada. En consecuencia, cada traslado de bienes hacia el continente se considera una operación sujeta a fiscalización, similar a una importación interna.

Compras directas de BGH desde Tierra del Fuego paso a paso

El beneficio incluye artículos de uso personal como celulares, televisores, monitores, aires acondicionados o microondas. La entrega será a domicilio y estará a cargo de las propias firmas vendedoras, sin necesidad de intermediarios.

Este esquema funciona bajo el Régimen de Envíos Simplificados, que regula los movimientos de mercadería desde el Área Aduanera Especial (AAE) fueguina al Territorio Continental Nacional (TCN).

Límites y condiciones

Hasta tres unidades por tipo de producto por año calendario.

por tipo de producto por año calendario. Valor máximo: u$s3.000 por envío.

Sin restricciones de peso.

La venta será directa entre productor y consumidor.

Posteriormente, la Aduana podrá realizar controles para verificar que no se excedan los cupos establecidos, que los bienes sean de origen fueguino y que no haya reventa indebida.

La quita del IVA (21%) y de otros tributos, sumada a la modalidad de venta directa de fábrica, representa un ahorro estimado de entre 35% y 50% frente a los precios de las tiendas tradicionales.

Cómo aprovechar la compra online de BGH sin impuestos

Hoy, marcas como BGH permiten adquirir sus productos directamente en línea, con envío desde Tierra del Fuego y exención de impuestos. El proceso es simple: ingresando al sitio oficial, podés elegir el producto deseado y completar la compra, mientras la empresa se encarga de todo el traslado hasta tu domicilio, sin trámites aduaneros ni cargos adicionales.

Es importante tener en cuenta algunas condiciones: la compra no puede superar las tres unidades por tipo de producto al año, ni exceder los montos máximos establecidos en los términos y condiciones del portal. Todo el pago se realiza de manera segura y directa a través de la plataforma de BGH, garantizando un proceso ágil.

Proceso de compra paso a paso