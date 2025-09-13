Monotributo ARCA: cómo consultar deudas, pagar online y adherirse a planes de pago

Consultá deudas de monotributo en ARCA y conocé cómo pagar online, con VEP, tarjeta o en efectivo. Evitá recargos y mantené tus aportes al día

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que la fecha de vencimiento del monotributo es el día 20 de cada mes. Cuando el vencimiento coincide con un fin de semana o feriado, el plazo se traslada al día hábil siguiente de manera automática.

Pese a ello, una parte de los contribuyentes no tiene en cuenta este detalle y termina abonando fuera de término, lo que genera intereses, deudas acumuladas y en algunos casos la imposibilidad de acceder a determinados beneficios fiscales.

Monotributo ARCA: cómo verificar si existen deudas

ARCA dispone de distintos canales digitales para que los contribuyentes puedan comprobar si tienen obligaciones pendientes. Estas herramientas permiten acceder al detalle de los períodos adeudados y los montos correspondientes.

Aplicación móvil oficial de ARCA

La app está disponible para dispositivos móviles y permite revisar la situación fiscal en pocos pasos. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar con la Clave Fiscal personal.

Seleccionar la opción correspondiente según la terminación del CUIT.

Presionar el botón "Deudas", donde se despliega el detalle de períodos impagos y los montos asociados.

Portal web de ARCA

Otra alternativa es ingresar al sitio oficial www.arca.gob.ar y acceder al servicio "Consulta de deudas". Allí, con el CUIT o CUIL, el sistema muestra el historial completo de obligaciones vinculadas a monotributo, autónomos, servicio doméstico e impuestos. Esta opción también permite descargar comprobantes o emitir un Volante Electrónico de Pago (VEP) en caso de ser necesario.

Opciones para regularizar deudas de monotributo

Cuando se detectan períodos impagos, ARCA ofrece diferentes modalidades de pago que se adaptan según la magnitud de la deuda y la disponibilidad del contribuyente. Entre las alternativas se destacan:

Pago por homebanking con VEP Si la deuda corresponde a uno o dos meses, el contribuyente puede generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde el servicio CCMA y abonarlo directamente desde el homebanking de su banco o mediante billeteras virtuales habilitadas.

Si la deuda corresponde a uno o dos meses, el contribuyente puede generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde el servicio CCMA y abonarlo directamente desde el homebanking de su banco o mediante billeteras virtuales habilitadas. Planes de pago en cuotas En caso de que la deuda supere los dos meses o se trate de montos elevados, se puede acceder a planes de pago en cuotas. La adhesión se realiza en línea, el sistema permite simular el plan para conocer la cantidad de cuotas y montos a debitar, y luego se confirma la adhesión. Los pagos se efectúan mediante débito automático mensual.

En caso de que la deuda supere los dos meses o se trate de montos elevados, se puede acceder a planes de pago en cuotas. La adhesión se realiza en línea, el sistema permite simular el plan para conocer la cantidad de cuotas y montos a debitar, y luego se confirma la adhesión. Los pagos se efectúan mediante débito automático mensual. Pago en efectivo en redes de cobranza Otra modalidad disponible es el pago presencial en redes de cobranza como Rapipago, Pago Fácil o Bapro, utilizando la credencial de pago correspondiente. En estos casos, los intereses generados deben ser regularizados de manera separada si corresponde.

Consecuencias de no pagar en término

No cumplir con el pago mensual del monotributo genera recargos por intereses y puede tener otros efectos adicionales. Entre ellos, la suspensión temporal del monotributo social, la pérdida de acceso a la obra social vinculada y la exclusión de beneficios fiscales previstos por la normativa.

Por este motivo, ARCA recomienda revisar periódicamente el estado de cuenta y utilizar las herramientas digitales disponibles para evitar inconvenientes.

Cómo pagar el monotributo desde la aplicación de ARCA

Además de consultar deudas, la aplicación oficial de ARCA permite efectuar el pago del monotributo directamente desde el celular. El procedimiento consta de dos modalidades:

Ingreso a la app: el contribuyente debe acceder a la aplicación e identificarse con su Clave Fiscal para habilitar los servicios personalizados asociados a su CUIT. Selección del tributo: dentro de la sección de Monotributo se habilitan dos opciones de pago:

Pago mediante VEP : el sistema genera un Volante Electrónico de Pago con el monto correspondiente. Una vez emitido, se puede abonar a través de homebanking o de billeteras virtuales como Mercado Pago o Cuenta DNI.

: el sistema genera un Volante Electrónico de Pago con el monto correspondiente. Una vez emitido, se puede abonar a través de homebanking o de billeteras virtuales como Mercado Pago o Cuenta DNI. Pago con tarjeta de crédito desde la app: en esta opción el abono se realiza directamente dentro de la aplicación con una tarjeta de crédito habilitada, sin necesidad de salir de la plataforma ni utilizar otros servicios.

Esta última modalidad resulta útil para quienes desean simplificar el proceso de pago mensual desde un solo canal.

La importancia de mantener las obligaciones al día

El monotributo no solo funciona como un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, sino que también asegura aportes al sistema previsional y la cobertura de obra social en el caso de las categorías que lo contemplan. La falta de cumplimiento en tiempo y forma puede interrumpir esos aportes y derivar en dificultades posteriores para regularizar la situación.

Asimismo, la acumulación de períodos impagos incrementa el monto de los intereses, lo que encarece la deuda final. Por esta razón, la utilización de la app o del portal web de ARCA constituye una herramienta clave para los contribuyentes que buscan mantener su situación regularizada.

Herramientas de asistencia al contribuyente

Además de las plataformas digitales, ARCA dispone de canales de atención telefónica y presencial para consultas específicas. En las delegaciones, los contribuyentes pueden recibir asistencia en la generación de VEP, adhesión a planes de pago o impresión de credenciales.

También existe un servicio de chat en línea en el portal web que responde consultas frecuentes sobre vencimientos, categorías del monotributo y regularización de intereses.

Recomendaciones generales

Revisar el estado de deuda todos los meses antes de la fecha de vencimiento.

Generar recordatorios en el calendario para evitar atrasos.

En caso de dificultades económicas, optar por planes de pago antes de que la deuda aumente con intereses.

Conservar los comprobantes de pago emitidos por homebanking, billeteras virtuales o redes de cobranza.

El cumplimiento del monotributo en tiempo y forma permite a los contribuyentes evitar intereses adicionales, mantener el acceso a la obra social y sostener los beneficios del régimen simplificado.