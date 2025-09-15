  • 15/9/2025

La lista completa de obras sociales que aceptan monotributistas en septiembre 2025

En septiembre 2025, los monotributistas pueden elegir la obra social que mejor se adapte a sus necesidades. Acceda al listado completo de las opciones
El Gobierno ya publicó la lista oficial de las 37 obras sociales que aceptan monotributistas en septiembre 2025, de acuerdo al registro obligatorio creado por el Decreto 955/24.

El registro, que se encuentra vigente desde diciembre de 2024, exige que todas las obras sociales y prepagas que quieran brindar cobertura a monotributistas se inscriban formalmente. Las entidades que no estén registradas podrán rechazar nuevos afiliados bajo este régimen.

Listado completo de obras sociales que aceptan monotributistas en septiembre 2025

De acuerdo a la última actualización, tres obras sociales fueron eliminadas del registro: la Obra Social del Personal Mosaísta, la Obra Social de Encargados Apuntadores Marítimos y la Obra Social de Capataces Estibadores Portuarios, que ya no figuran en el nuevo listado. Y se incorporaron cuatro nuevas: la Asociación Mutual del Control Integral, Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE), Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos y la Mutual Médica Concordia. 

Para gestionar la afiliación a la obra social elegida se requiere:

  • Original y copia del último comprobante de pago del monotributo, que incluya el componente obra social.
  • DNI original y copia.
  • Formulario 184/F, que se descarga desde el portal de monotributo como constancia de alta.
  • Formulario 152, que es la credencial de pago, también disponible en el portal de la Superintendencia de Salud.

Luego del alta, se deberá completar y presentar la declaración jurada 300/97 en una oficina de ANSES. Es posible adherir a la cobertura de la obra social a los integrantes del grupo familiar, pagando un adicional por cada uno.

Opcionalmente, se podrán unificar los aportes de la obra social con los del cónyuge, siempre y cuando tengan la misma obra social.

A continuación, el listado completo de obras sociales que aceptarán monotributistas en septiembre 2025

  1. Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
  2. Obra Social de Profesionales del Turf de la República Argentina
  3. Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios
  4. Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
  5. Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
  6. Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  7. Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
  8. Obra Social de Operadores Cinematográficos
  9. Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
  10. Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina
  11. Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
  12. Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
  13. Obra Social de Músicos
  14. Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
  15. Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
  16. Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
  17. Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
  18. Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
  19. Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
  20. Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
  21. Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
  22. Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales
  23. Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
  24. Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
  25. Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
  26. Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
  27. Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
  28. Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
  29. Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
  30. Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
  31. Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
  32. Obra Social de Dirección (OSDO)
  33. Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
  34. MET-Córdoba S.A.
  35. Asociación Mutual del Control Integral
  36. Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
  37. Mutual Médica Concordia
