La lista completa de obras sociales que aceptan monotributistas en septiembre 2025

En septiembre 2025, los monotributistas pueden elegir la obra social que mejor se adapte a sus necesidades. Acceda al listado completo de las opciones

El Gobierno ya publicó la lista oficial de las 37 obras sociales que aceptan monotributistas en septiembre 2025, de acuerdo al registro obligatorio creado por el Decreto 955/24.

El registro, que se encuentra vigente desde diciembre de 2024, exige que todas las obras sociales y prepagas que quieran brindar cobertura a monotributistas se inscriban formalmente. Las entidades que no estén registradas podrán rechazar nuevos afiliados bajo este régimen.

Listado completo de obras sociales que aceptan monotributistas en septiembre 2025

De acuerdo a la última actualización, tres obras sociales fueron eliminadas del registro: la Obra Social del Personal Mosaísta, la Obra Social de Encargados Apuntadores Marítimos y la Obra Social de Capataces Estibadores Portuarios, que ya no figuran en el nuevo listado. Y se incorporaron cuatro nuevas: la Asociación Mutual del Control Integral, Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE), Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos y la Mutual Médica Concordia.

Para gestionar la afiliación a la obra social elegida se requiere:

Original y copia del último comprobante de pago del monotributo, que incluya el componente obra social.

DNI original y copia.

Formulario 184/F, que se descarga desde el portal de monotributo como constancia de alta.

Formulario 152, que es la credencial de pago, también disponible en el portal de la Superintendencia de Salud.

Luego del alta, se deberá completar y presentar la declaración jurada 300/97 en una oficina de ANSES. Es posible adherir a la cobertura de la obra social a los integrantes del grupo familiar, pagando un adicional por cada uno.

Opcionalmente, se podrán unificar los aportes de la obra social con los del cónyuge, siempre y cuando tengan la misma obra social.

A continuación, el listado completo de obras sociales que aceptarán monotributistas en septiembre 2025