La lista completa de obras sociales que aceptan monotributistas en septiembre 2025
El Gobierno ya publicó la lista oficial de las 37 obras sociales que aceptan monotributistas en septiembre 2025, de acuerdo al registro obligatorio creado por el Decreto 955/24.
El registro, que se encuentra vigente desde diciembre de 2024, exige que todas las obras sociales y prepagas que quieran brindar cobertura a monotributistas se inscriban formalmente. Las entidades que no estén registradas podrán rechazar nuevos afiliados bajo este régimen.
Listado completo de obras sociales que aceptan monotributistas en septiembre 2025
De acuerdo a la última actualización, tres obras sociales fueron eliminadas del registro: la Obra Social del Personal Mosaísta, la Obra Social de Encargados Apuntadores Marítimos y la Obra Social de Capataces Estibadores Portuarios, que ya no figuran en el nuevo listado. Y se incorporaron cuatro nuevas: la Asociación Mutual del Control Integral, Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE), Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos y la Mutual Médica Concordia.
Para gestionar la afiliación a la obra social elegida se requiere:
- Original y copia del último comprobante de pago del monotributo, que incluya el componente obra social.
- DNI original y copia.
- Formulario 184/F, que se descarga desde el portal de monotributo como constancia de alta.
- Formulario 152, que es la credencial de pago, también disponible en el portal de la Superintendencia de Salud.
Luego del alta, se deberá completar y presentar la declaración jurada 300/97 en una oficina de ANSES. Es posible adherir a la cobertura de la obra social a los integrantes del grupo familiar, pagando un adicional por cada uno.
Opcionalmente, se podrán unificar los aportes de la obra social con los del cónyuge, siempre y cuando tengan la misma obra social.
A continuación, el listado completo de obras sociales que aceptarán monotributistas en septiembre 2025
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
- Obra Social de Profesionales del Turf de la República Argentina
- Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social de Operadores Cinematográficos
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- Obra Social de Músicos
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
- Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
- Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
- Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
- Obra Social de Dirección (OSDO)
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
- MET-Córdoba S.A.
- Asociación Mutual del Control Integral
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Mutual Médica Concordia