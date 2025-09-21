Ex Potenciar Trabajo: el nuevo monto que se cobra en septiembre 2025

Los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo (ahora Volver al Trabajo) cobrarán en septiembre una suma determinada. Cuál es el monto de la ayuda estatal

Los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo (ahora Volver al Trabajo) cobrarán en septiembre una suma idéntica al mes anterior, debido a que no hubo actualizaciones de la prestación para trabajadores informales de la ANSES.

Puntualmente, la cifra que verán acreditada en su cuenta los titulares de este beneficio será de $78.000.

Cuál es el monto de ex Potenciar Trabajo en septiembre de 2025

Programa Volver al Trabajo: $78.000

Programa Acompañamiento Social: $78.000

El programa está dirigido a los trabajadores informales, que realizan alguna actividad económica, pero permanecen excluidos del sistema, y tiene por finalidad apuntalar la situación de este sector vulnerable y facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial formal.

Volver al Trabajo: características del plan

Se trata de una ayuda estatal que tiene como objetivo mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas al impulsar a los trabajadores a finalizar sus estudios, seguir con su formación laboral y realizar capacitación en oficios. De esa forma, el Gobierno busca promover la inclusión social para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.

Qué actividades se pueden realizar con el Programa Volver al Trabajo

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Las acciones de supervisión y evaluación del programa serán realizadas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de orientar la identificación de necesidades de ajustes y adecuación para la planificación de las prestaciones.

Volver al Trabajo: cómo buscar empleo

La plataforma Portal Empleo es pública y gratuita, y permite conectar a todas las personas que necesiten encontrar un empleo, capacitarse o mejorar sus competencias laborales. Una vez en la plataforma, el interesado deberá registrarse, para lo cual solo deberá tener a mano el DNI.

Una vez registrado, el usuario podrá ingresar al apartado Mi perfil Laboral, cargar el curriculum vitae completo y luego postularse a Programas de Empleo.

En paralelo, el programa Fomentar Empleo, que pertenece a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, está dirigido a personas de 18 a 64 años que no hayan tenido un empleo registrado en los últimos tres meses. Los interesados podrán acceder a cursos de formación profesional, prácticas laborales en empresas y a ofertas de empleo disponibles y para acceder a las prestaciones del Fomentar Empleo es necesario estar registrado en el Portal Empleo.

Cómo saber si corresponde el cobro del ex Potenciar Trabajo

Quienes deseen chequear si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido.

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES.

Ingresar el número de CUIL

Tipear la Clave de Seguridad Social

Seleccionar el apartado "Mis cobros"

Chequear las prestaciones señaladas para el mes en curso

De esta manera, el interesado puede chequear si le corresponde el cobro del ex Potenciar Trabajo (ahora Volver al Trabajo).