Decathlon llega a la Argentina: dónde quedará el mega local

Después de más de 20 años fuera de Argentina, la cadena francesa de artículos deportivos Decathlon regresa al país con un ambicioso plan. ¿Dónde estará ubicado el primer MEGA LOCAL?.

Aparte del local físico, Decathlon lanzará su canal de ventas online que permitirá entregas a todo el país desde el principio. A largo plazo, la empresa tiene previsto abrir locales en ciudades clave del país y en centros comerciales con alta afluencia.

El principal atractivo de Decathlon es su filosofía: democratizar la práctica deportiva. Esto lo logran con una oferta masiva de productos y un sistema de marcas propias que los hace imbatibles en precios.

Dónde quedará la nueva sucursal de Decathlon

El primer MEGA LOCAL de Decathlon en Argentina estará ubicado en el complejo comercial Al Río, en Vicente López, provincia de Buenos Aires, sobre la Avenida del Libertador. El establecimiento, con una superficie de 3.000 metros cuadrados, se inaugurará en la zona norte del Gran Buenos Aires y ofrecerá una experiencia multideporte con más de 5.000 productos.

Más precisamente, el Complejo Al Río se emplaza en este importante centro comercial, estratégicamente situado entre un hipermercado Carrefour y una tienda de Sodimac. El local ocupará 3.000 metros cuadrados, adaptando una parte del patio de comidas y del área de depósitos del hipermercado.

Además, el nuevo MEGA LOCAL de Decathlon ofrecerá una propuesta integral para descubrir, probar y aprender sobre productos para más de sesenta y cinco disciplinas deportivas.

Los precios competitivos de Decathlon son su gran sello. En países vecinos, ofrecen prendas básicas de indumentaria deportiva desde precios muy accesibles, así como productos de alta tecnología con costos por debajo de los de la competencia.

Decathlon llega a la Argentina: plan de expansión

Se espera que para fines de 2026 estén operativos los 20 locales planeados, con un formato que incluirá tanto grandes shopping centers como locales sobre avenidas comerciales. Asimismo, la compañía buscará estar presente en las principales ciudades argentinas a partir del año próximo.

Para esta nueva etapa, Decathlon apunta a posicionarse como una alternativa destacada por la relación entre calidad y precio, comercializando únicamente productos importados. Sin embargo, queda pendiente saber de qué manera adaptará sus precios globales a las particularidades del mercado local.

El regreso de Decathlon a Argentina se concreta a través de una sociedad llamada Grupo One. Este grupo está integrado por Manuel Antelo y el matrimonio de Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia. Sabine Mulliez es heredera del imperio Mulliez, una de las familias más acaudaladas de Francia, dueña de Decathlon y otras cadenas de retail como Leroy Merlin y los supermercados Auchan.

Grupo One tiene planes de traer otras marcas controladas por la familia Mulliez a Argentina. Entre ellas se encuentran Kiabi, una marca de indumentaria informal, y Naterial, una marca de muebles. El grupo ya opera la marca Decathlon en Uruguay y Paraguay.

Decathlon había llegado a Argentina en 2000, con la apertura de una sucursal en el centro comercial Soleil, en San Isidro. Sin embargo, la crisis económica de 2002 afectó sus planes locales y la empresa se vio obligada a cerrar su filial argentina a fines de ese año.