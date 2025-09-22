Expensas: qué sueldo y adicionales cobra el encargo del edificio en septiembre según la categoría
Uno de los componentes que más pesa sobre las expensas es el sueldo del encargado del edificio, que en septiembre puede llegar a $1.262.598 básico, a lo que se suman varios adicionales, como por sacar la basura, limpiar las cocheras, jardín y limpieza de pileta, entre muchos otros, y también dos ítems de antigüedad.
La última escala salarial oficializada por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) incluye los siguientes salarios y plus:
Cuánto cobran los encargados de edificio
Encargado permanente con vivienda
1° categoría: $843.164.
2° categoría: $808.032.
3° categoría: $772.901.
4° categoría.: $702.637.
Encargado permanente sin vivienda
1° categoría: $991.055.
2° categoría: $949.761.
3° categoría: $908.467.
4° categoría: $825.879.
Ayudante permanente con vivienda
1° categoría: $843.164.
2° categoría: $808.032.
3° categoría: $772.901.
4° categoría: $702.637.
Ayudante permanente sin vivienda
1° categoría: $991.055.
2° categoría: $949.761.
3° categoría: $908.467.
4° categoría.: $825.879.
Ayudante media jornada
1° categoría: $495.528.
2° categoría: $474.881.
3° categoría: $454.234.
4° categoría: $412.940.
Personal asimilado con vivienda
1° categoría: $843.164.
2° categoría: $808.032.
3° categoría: $772.901.
4° categoría: $702.637.
Personal asimilado sin vivienda
1° categoría: $991.055.
2° categoría: $949.761.
3° categoría: $908.467.
4° categoría: $825.879.
Quiénes son los que más ganan
Mayordomo con vivienda
1° categoría: $874.460.
2° categoría: $838.024.
3° categoría: $801.588.
4° categoría: $728.717.
Mayordomo sin vivienda
1° categoría: $1.031.542.
2° categoría: $988.561.
3° categoría: $945.580.
4° categoría: $859.618.
Intendente
1° a 4° categoría.: $1.262.598.
Personal con más de una función con vivienda
1° categoría: $843.164.
2° categoría: $808.032.
3° categoría: $772.901.
4° categoría: $702.637.
Personal con más de una función sin vivienda
1° categoría: $991.055.
2° categoría: $949.761.
3° categoría: $908.467.
4° categoría: $825.879.
Encargado guardacoches con vivienda
Todas las categorías: $743.432.
Encargado guardacoches sin vivienda
Todas las categorías: $807.308.
Cuánto cobra el personal de vigilancia
Personal vigilancia nocturna
Todas las categorías: $892.862.
Personal vigilancia diurna
Todas las categorías: $831.286.
Personal vigilancia media jornada
Todas las categorías: $415.643.
Encargado no permanente con vivienda
Todas las categorías: $400.023.
Encargado no permanente sin vivienda
Todas las categorías: $434.767.
Ayudante temporario
Todas las categorías: $814.318.
Ayudante temporario media jornada
Todas las categorías: $407.159.
Cuáles son los adicionales que aumentan el salario
Además del salario, los encargados de edificios cobran muchos adicionales, tal como sigue:
Personal jornalizado no más 18 horas: $8.420,20.
Suplente con horario por día: $36.768,70.
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina: $1.506,70.
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA: $25.950,80.
Valor vivienda: $5.535,20.
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 (1% por año): $8.258,80.
Plus por antigüedad - por año Art. 11 (2% por año): $16.517,60.
Plus limpieza de cocheras: $20.560,90.
Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades: $30.442,60.
Plus Jardín: $20.560,90.
Plus Zona Desfavorable: 50%.
Título de Encargado Integral de Edificio: 10%.
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua: $34.588,50.
Estos salarios y adicionales suman fuertes montos que pesan sobre las expensas de los edificios.