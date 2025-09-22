El encargado del edificio suma un importante sueldo a fin de mes porque, al básico, suma muchos adicionales y dos plus por antigüedad

Uno de los componentes que más pesa sobre las expensas es el sueldo del encargado del edificio, que en septiembre puede llegar a $1.262.598 básico, a lo que se suman varios adicionales, como por sacar la basura, limpiar las cocheras, jardín y limpieza de pileta, entre muchos otros, y también dos ítems de antigüedad.

La última escala salarial oficializada por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) incluye los siguientes salarios y plus:

Cuánto cobran los encargados de edificio

Encargado permanente con vivienda

1° categoría: $843.164.

2° categoría: $808.032.

3° categoría: $772.901.

4° categoría.: $702.637.

Encargado permanente sin vivienda

1° categoría: $991.055.

2° categoría: $949.761.

3° categoría: $908.467.

4° categoría: $825.879.

Ayudante permanente con vivienda

1° categoría: $843.164.

2° categoría: $808.032.

3° categoría: $772.901.

4° categoría: $702.637.

Ayudante permanente sin vivienda

1° categoría: $991.055.

2° categoría: $949.761.

3° categoría: $908.467.

4° categoría.: $825.879.

Ayudante media jornada

1° categoría: $495.528.

2° categoría: $474.881.

3° categoría: $454.234.

4° categoría: $412.940.

Personal asimilado con vivienda

1° categoría: $843.164.

2° categoría: $808.032.

3° categoría: $772.901.

4° categoría: $702.637.

Personal asimilado sin vivienda

1° categoría: $991.055.

2° categoría: $949.761.

3° categoría: $908.467.

4° categoría: $825.879.

Quiénes son los que más ganan

Mayordomo con vivienda

1° categoría: $874.460.

2° categoría: $838.024.

3° categoría: $801.588.

4° categoría: $728.717.

Mayordomo sin vivienda

1° categoría: $1.031.542.

2° categoría: $988.561.

3° categoría: $945.580.

4° categoría: $859.618.

Intendente

1° a 4° categoría.: $1.262.598.

Personal con más de una función con vivienda

1° categoría: $843.164.

2° categoría: $808.032.

3° categoría: $772.901.

4° categoría: $702.637.

Personal con más de una función sin vivienda

1° categoría: $991.055.

2° categoría: $949.761.

3° categoría: $908.467.

4° categoría: $825.879.

Encargado guardacoches con vivienda

Todas las categorías: $743.432.

Encargado guardacoches sin vivienda

Todas las categorías: $807.308.

Cuánto cobra el personal de vigilancia

Personal vigilancia nocturna

Todas las categorías: $892.862.

Personal vigilancia diurna

Todas las categorías: $831.286.

Personal vigilancia media jornada

Todas las categorías: $415.643.

Encargado no permanente con vivienda

Todas las categorías: $400.023.

Encargado no permanente sin vivienda

Todas las categorías: $434.767.

Ayudante temporario

Todas las categorías: $814.318.

Ayudante temporario media jornada

Todas las categorías: $407.159.

Cuáles son los adicionales que aumentan el salario

Además del salario, los encargados de edificios cobran muchos adicionales, tal como sigue:

Personal jornalizado no más 18 horas: $8.420,20.

Suplente con horario por día: $36.768,70.

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina: $1.506,70.

Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA: $25.950,80.

Valor vivienda: $5.535,20.

Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 (1% por año): $8.258,80.

Plus por antigüedad - por año Art. 11 (2% por año): $16.517,60.

Plus limpieza de cocheras: $20.560,90.

Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades: $30.442,60.

Plus Jardín: $20.560,90.

Plus Zona Desfavorable: 50%.

Título de Encargado Integral de Edificio: 10%.

Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua: $34.588,50.

Estos salarios y adicionales suman fuertes montos que pesan sobre las expensas de los edificios.