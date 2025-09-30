Ropa de mujer desde 4 mil pesos: dónde queda el outlet más viral de CABA

Un nuevo outlet ya abrió sus puertas en Buenos Aires. Se trata de un local de tres pisos donde hay miles de prendas de vestir a precios muy bajos

Un nuevo outlet con ropa muy barata ya abrió sus puertas en Buenos Aires. Desde ya hace un mes, la firma uruguaya Indian Market abrió su tienda en la peatonal Florida esquina Perón. Se trata de un local de tres pisos donde hay miles de prendas de vestir a precios muy bajos.

Puntualmente, Indian Market replica el modelo fast fashion. Indian Market es la principal cadena de retail uruguaya, de la firma Chic Parisier, tiene 48 sucursales en el país vecino, tiene 3 locales en Paraguay y ya abrió 3 tiendas en Argentina.

Si bien no tienen fábricas propias, cuentan con sus propios diseñadores y mandan a producir las prendas a varios países, en especial el sudeste asiático. En sus modelos no hay diseños exclusivos y la mayoría de sus prendas femeninas son lisas, no hay floreados, ni colores muy fuertes; la mayoría de las prendas son básicas, pero con precios muy competitivos.

Más precisamente, ya invirtieron 18 millones de dólares en la compra y refacción del local de Florida y Perón que ocupó Falabella hasta 2021. Una mega tienda de 7.500 metros cuadrados distribuidos en varias plantas con escaleras mecánicas y ascensores incluidos.

Indian Market opera con dos formatos de tienda. Por un lado, el modelo Market, que integra indumentaria y artículos para el hogar; por el otro, el formato Indian, más pequeño y enfocado en ropa. Actualmente, funcionan tres sucursales: una en Córdoba capital, otra en Florida al 600 (donde antes estaba El Ateneo) y la de Florida y Perón.

Los planes de expansión en Argentina de Indian Market incluyen nuevas aperturas en Mendoza (Shopping Palmares y Mendoza Centro), Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y en la esquina de Santa Fe y Ayacucho en Buenos Aires. La proyección es completar la red para marzo de 2026.

Indian Market busca replicar en Argentina el modelo que convirtió a la marca de indumentaria en líder en Uruguay: precios bajos, diseños propios y un crecimiento sostenido apoyado en la cercanía con sus clientes.

Nuevo mega outlet en Buenos Aires: los precios en Indian Market

En Indian Market es posible encontrar pantalones, remeras, buzos, vestidos y muchas otras prendas a precios muy bajos. En la planta baja, se encuentra mayormente la ropa femenina, mientras que en el primer piso es el lugar para la ropa masculina, de niños y ropa deportiva.

Desde buzos por menos de $13.000 o jeans a $30.000, es posible encontrar productos con valores similares e incluso más bajos que en las plataformas de moda como Shein o Temu.

A continuación, un completo relevamiento de los precios de la ropa en Indian Market:

Remeras desde $9.900

Vestidos desde $14.900

Shorts de jean desde $18.900

Jeans desde $29.900

Buzos con capucha desde $16.900

Blusas por $8.900

Camperas a $28.900

Pantalones desde $34.900

Por otra parte, en la sección Home, hay artículos para el hogar a precios increibles: