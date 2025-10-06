El Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño intimó a la plataforma Lannis a interrumpir la prestación de sus servicios en un término de 48 horas

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, informó que, por medio de la intervención del sector de Cumplimiento y Responsabilidad Profesional detectó la difusión de la plataforma digital denominada "Lannis".

Esta herramienta se promociona a sí misma como "el primer contador IA del mundo" y está ofreciendo servicios que invaden el ámbito de competencia exclusivo de los Contadores Públicos.

Se verificó que la plataforma "Lannis" está incurriendo en una vulneración directa de la ley 20488, que establece como incumbencias exclusivas de los profesionales matriculados en la carrera de Contador Público las tareas de asesoramiento especializado y la liquidación impositiva.

En consecuencia, el Consejo procedió a intimar formalmente a los responsables de "Lannis" a interrumpir la prestación de sus servicios en un término máximo de 48 horas, bajo apercibimiento de iniciar las denuncias correspondientes.

La respuesta de "Lannis"

Al respecto se expresó a través de X, Joaquín Paños, Co-founder de Lannis: "Nuestra intención no es destruir la profesión del contador público. Más bien, todo lo contrario. Estamos desarrollando tecnología y herramientas más modernas para que los contadores del equipo, y también externos, puedan dar un servicio de excelencia".

"No solo vemos muchísimas cosas que se pueden mejorar en la contabilidad, sino que más del 80% de la población no puede ni siquiera acceder a un servicio contable. Para eso trabajamos: para hacer que sea de calidad y accesible", agregó Paños.

La respuesta de la plataforma que ofrece al 'primer contador IA'

"Somos un equipo chico con perfiles variados que van desde contadores a desarrolladores, así que hay muchísimo esfuerzo detrás de esto. Agradezco a quienes ya están probando el servicio; espero que estén felices", precisó.

"Aprovecho para invitar a colaborar a los contadores, tanto para que sean parte del equipo de Lannis como para que juntos construyamos herramientas que les sirvan en su día a día, con el fin último de que se beneficie la gente. Queremos que todos puedan estar en regla con sus impuestos y usar con tranquilidad la plata que ganaron, acceder al sistema bancario, invertir, tomar un crédito y recuperar tiempo que puedan usar para pasar más tiempo con su familia, amigos o quien quieran", concluyó Paños.

¿De qué se trata la plataforma "Lannis"?

Sus creadores la denominan como "el primer contador IA del mundo". La aplicación funciona como un contador personalizado, disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y entre sus funciones incluye: