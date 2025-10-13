Los monotributistas tienen distinto aporte previsonal, según la categoría en la que se encuentran y así se jubilarán en octubre 2025

La jubilación de quienes aportan al Monotributo es una gran incógnita para el contribuyente, ya que los montos que se pagan difieren de los retenidos a los trabajadores en relación de dependencia y, además, la fórmula de cálculo del haber inicial tampoco es la misma. Este es el cálculo para octubre de 2025.

"En torno a lo que tiene que ver con los aportantes al régimen general del SIPA o el simplificado del Monotributo, la gran pregunta es:cuál es el monto del haber al momento del alta del beneficio", precisa la especialista en previsión social Marcela Fernández Cerone.

Monotributo: cómo calcular la jubilación

Los requisitos para la jubilación en el Monotributo siguen siendo los mismos que si estuviéramos hablando de una relación de dependencia, es decir, varones 65 años con 30 a los de aportes y mujeres con 60 con 30 años de aportes, indica Fernández Cerone.

En el aspecto contributivo también coinciden el régimen general y del Monotributo.

El monto, asimismo, se rige por las misas reglas que los trabajadores en relación de dependencia, salvo que el monto del alta del beneficio va a estar íntimamente relacionado con la categoría en la que realizo los aportes.

La jubilación del monotributista estará también sujeto a la ley de movilidad.

Los aportantes el régimen simplificado de categoría A en octubre 2025 cobrarán la jubilación mínima.

Cuáles son las jubilaciones para octubre

Los valores para las jubilaciones en octubre son los siguientes:

Las jubilaciones mínimas aumentarán un 1,9% en octubre de 2025, en línea con la inflación de agosto, según lo dispone el régimen de movilidad jubilatoria aprobado por decreto por la administración de Javier Milei.

Con este aumento, la jubilación mínima a partir de este mes será de $326.298, de acuerdo con la Resolución 317 publicada en el Boletín Oficial.

A esto se suma un bono extra, que desde marzo de 2024 se encuentra congelado en $ 70 mil. Si no se actualiza ese beneficio especial, el jubilado cobrará en octubre $396.298.

Es importante tener en cuenta que el bono de $70.000 se ha mantenido congelado. El proyecto de Presupuesto 2026 no incluye una actualización de este bono, a pesar de que el haber mínimo sí se ajusta mensualmente por inflación.

Cómo se calcula el haber inicial

En la relación de dependencia, en el cálculo del ingreso base se toman los últimos montos de las 120 últimas remuneraciones.

En tanto, el caso del Monotributo y en el caso de los autónomos, para el cálculo del ingreso base se estipulan sobre una renta presunta.

"En ambos casos, es importante tener en cuenta la importancia de lo que se denomina hacer una proyección, es decir, tomar conciencia del momento en el que uno va a iniciar la jubilación, sobre qué tipos de aportes entrarían a consideración del expediente. Así se podrá establecer un monto que el futuro jubilado percibirá", advierte Fernández Cerone.

"Lógicamente, esto es de suma importancia dado que se debe pensar y repensar el haber previsional como sostén de la vida en la pasividad. Para poder organizar opciones siempre lo aconsejable es el análisis previo de la situación previsional", advierte.

"Cuanto más temprano se realiza este análisis, es mucho más alta la posibilidad de variar el ingreso de las futuras jubilaciones", remarca.

Cuál es el aporte previsional en el Monotributo

Los requisitos del Monotributo para jubilarse son los mismos que en el régimen previsional general, pero la jubilación inicial no se calcula con el aporte de los últimos 10 años, sino con un cálculo de renta presunta, igual que en el caso de los autónomos.

Los valores del aporte jubilatorio (componente SIPA) del Monotributo que se pagarán en octubre de 2025 son los siguientes:

Categoría A: $13.663,17

Categoría B: $15.029,49

Categoría C: $16.532,44

Categoría D: $18.185,68

Categoría E: $20.004,25

Categoría F: $22.004,67

Categoría G: $30.807,36

Categoría H: $43.130,31

Categoría I: $60.382,43

Categoría J: $84.535,40

Categoría K: $118.349,60

Qué pasará con el Monotributo y la reforma previsional

En torno a todo lo que se está debatiendo en la actualidad sobre el futuro de las jubilaciones hay que tener algunos conceptos claros, afirma Fernández Cerone, y considera:

En principio no podemos hacer futurología, es decir, no podemos pensar en lo que se está debatiendo; en lo que tiene que ver con jubilaciones, perder tiempo y dejar de aportar puede complicar el futuro previsional de los titulares con derecho a solicitar una prestación.

Todo lo que sabemos hoy, que son los grandes temas que se están tratando es que se habla de proporcionalidad, en cuyo caso los requisitos serían diferentes a los que solicita la ley fundamental que nos rige hoy que es la 24241, luego hablamos de modificación de la edad de PUAM, luego la modificación de la edad jubilatoria.

Estos son todos temas que no dejan de crear más incertidumbre que proporcionar certezas y que pueden modificar los parámetros de la jubilación de los monotributistas, tanto como de los trabajadores en relación de dependencia y de quienes trabajan en negro.

El cálculo de la jubilación en el Monotributo hoy depende de los aportes según la categoría y, en cuanto al haber inicial, es distinto del que se realiza en el caso de los trabajadores en relación de dependencia.