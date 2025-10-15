ARCA facilitó y amplió el seguimiento online de trámites: cómo es el nuevo servicio

ARCA implementó un nuevo servicio en su página web denominado "Seguimiento de Trámites". Qué opciones ofrece el renovado servicio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo servicio en su página web denominado "Seguimiento de Trámites".

El objetivo principal de esta herramienta es unificar la información en un solo lugar y simplificar el acceso del contribuyente a las consultas y a la gestión de sus trámites ante el organismo.

Esta funcionalidad busca mejorar la transparencia y la eficiencia en la interacción entre el fisco y los ciudadanos, señala Errepar.

¿Cómo funciona el Servicio "Seguimiento de Trámites"?

El acceso a la herramienta es directo y sencillo, requiriendo únicamente la autenticación del contribuyente:

Ingreso al Portal: el contribuyente debe ingresar al portal de ARCA utilizando su clave fiscal.

Acceso al Servicio: una vez dentro, debe hacer clic en el servicio "Seguimiento de trámites", ubicado en la parte superior de la pantalla.

Servicios disponibles para consulta

El nuevo portal ofrece un menú lateral que agrupa los principales canales de interacción con ARCA:

Presentaciones digitales

Consultas web

Reclamos y sugerencias

Turnos

Al seleccionar cualquiera de estos servicios, el sistema despliega las acciones disponibles específicas para cada tipo de gestión. Adicionalmente, se puede iniciar un nuevo trámite haciendo clic en el botón dispuesto a la derecha de la pantalla.

Detalle del seguimiento de presentaciones digitales

La sección dedicada a las presentaciones digitales es especialmente robusta:

Información Visible: el sistema detalla información de cada trámite, incluyendo la fecha de inicio, la CUIT de quien lo presentó, el estado de la presentación y las acciones que el usuario puede realizar.

Búsqueda Rápida: para optimizar la consulta, se incorpora una barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.

Alcance Histórico: la información arrojada por el servicio incluye presentaciones enviadas desde el año 2021 en adelante.

Seguimiento de trámites de representados

El servicio está diseñado para facilitar la labor de los profesionales, permitiendo hacer el seguimiento tanto de trámites propios como de representados.

Para acceder a la información de terceros, el usuario debe ingresar a la pestaña "Presentaciones de mis representados" y seleccionar la CUIT del contribuyente a consultar desde un menú desplegable.