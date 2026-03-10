ARBA Patente: último día para pagar con hasta 15% de descuento la cuota 1 o el saldo anual

ARBA informa que, hasta este martes 10 de marzo, hay tiempo para pagar con beneficios la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Automotor

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que, hasta este martes 10 de marzo, hay tiempo para pagar con beneficios la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Automotor.

Quienes opten por cancelar el monto anual del tributo podrán acceder a un descuento del 15%. En tanto, quienes elijan abonar cuota a cuota obtendrán una bonificación del 10% en cada vencimiento. En ambos casos, el beneficio se mantiene siempre que la patente no registre deudas exigibles correspondientes a períodos no prescriptos y que los pagos se realicen dentro de los plazos establecidos.

Los descuentos se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Además, este año comenzó a regir el nuevo esquema del Impuesto a los Automotores 2026, que combina una reducción de la carga tributaria para el 75% de los vehícu