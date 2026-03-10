ARBA Patente: último día para pagar con hasta 15% de descuento la cuota 1 o el saldo anual
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que, hasta este martes 10 de marzo, hay tiempo para pagar con beneficios la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Automotor.
Quienes opten por cancelar el monto anual del tributo podrán acceder a un descuento del 15%. En tanto, quienes elijan abonar cuota a cuota obtendrán una bonificación del 10% en cada vencimiento. En ambos casos, el beneficio se mantiene siempre que la patente no registre deudas exigibles correspondientes a períodos no prescriptos y que los pagos se realicen dentro de los plazos establecidos.
Los descuentos se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
Además, este año comenzó a regir el nuevo esquema del Impuesto a los Automotores 2026, que combina una reducción de la carga tributaria para el 75% de los vehícu