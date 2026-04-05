Certificado MiPyME ARCA: cuál es el nuevo monto límite de facturación

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa renovó los límites de ventas totales anuales para obtener el certificado MiPyME

Por medio de la resolución 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa renovó los límites de ventas totales anuales previstos en la resolución 220/2019 para la categorización como micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME).

Con la actualización de los montos máximos de facturación que determinan las categorías MiPyME, se busca garantizar que las micro, pequeñas y medianas empresas sigan contando con las ventajas que otorga el "certificado MiPyME", como son los beneficios impositivos, previsionales y el acceso a avales de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR).

Esto permitirá que aquellas compañías cuyo nivel de actividad se haya mantenido, no sufran modificaciones en su condición MiPyME por efecto de la inflación.

Nuevos límites de facturación para el certificado MiPyme

Límites de ventas totales anuales

La resolución 220/2019 aprobó en su oportunidad los límites de categorización según ventas totales anuales, que fueron siendo actualizadas conforme la propuesta efectuada por la Dirección Nacional de Fortalecimiento de la Competitividad PYME.

Límites de personal ocupado

Por otro lado, la norma considera que los topes de empleo establecidos en la resolución 220/2019 aplican únicamente a actividades dentro de los sectores de comercio y servicios.