Monotributo: así quedan las escalas, topes e importes a pagar desde mayo 2026

La actualización del primer semestre del Monotributo 2026 se tradujo en incremento del 14,29% en los parámetros de categorización y en las cuotas mensuales

La actualización del primer semestre del Monotributo 2026 -que se encuentra en plena vigencia para mayo 2026- se tradujo en incremento del 14,29% en los parámetros de categorización y en las cuotas mensuales, elevando los topes de ingresos y el costo fiscal del régimen simplificado respecto de los valores vigentes durante 2025.

La actualización del Monotributo correspondiente al primer semestre de 2026 rige desde el 1 de febrero pasado, conforme al mecanismo de ajuste por IPC acumulado del segundo semestre de 2025, que arroja un incremento del 14,29 por ciento.

Este porcentaje impacta de manera directa tanto en los parámetros de categorización como en los montos mensuales a ingresar en mayo 2026, generando un aumento relevante en el costo fiscal del régimen simplificado respecto de los valores vigentes durante 2025.

Monotributo 2026: cuánto paga cada categoría en mayo 2026

El pago mensual del Monotributo se compone del impuesto integrado, el aporte previsional (SIPA) y la obra social. Tras la actualización del 14,3% basada en la inflación del último semestre, los montos totales para servicios y venta de bienes quedaron definidos para mayo 2026 de la siguiente manera:

Categoría A: $42.386,74 (tanto servicios como bienes).

Categoría B: $48.250,78 (tanto servicios como bienes).

Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes).

Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes).

Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes).

Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes).

Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes).

Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes).

Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes).

Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes).

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes).

Monotributo: topes de facturación anual para mayo 2026

Junto con el aumento de la cuota, ARCA elevó los límites máximos de ingresos brutos permitidos para cada escalón del Monotributo. Estos valores son los que determinan si el contribuyente puede permanecer en el régimen simplificado o si debe pasar al Régimen General:

Categoría A: hasta $10.277.988,13.

Categoría B: hasta $15.058.447,71.

Categoría C: hasta $21.113.696,52.

Categoría D: hasta $26.212.853,42.

Categoría E: hasta $30.833.964,37.

Categoría F: hasta $38.642.048,36.

Categoría G: hasta $46.211.109,37.

Categoría H: hasta $70.113.407,33.

Categoría I: hasta $78.479.211,62.

Categoría J: hasta $89.872.640,30.

Categoría K: hasta $108.357.084,05.

ARCA: cómo consultar deuda de monotributo

Opción 1: Desde la web de ARCA (Computadora)

Este es el método más detallado para ver periodos específicos y generar volantes de pago (VEP).

Ingreso: Entrá a la página oficial de ARCA y hacé clic en "Iniciar sesión" con tu CUIT y Clave Fiscal.

Servicio CCMA: Buscá y seleccioná el servicio llamado "CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos".

Si no lo tenés habilitado, deberás agregarlo desde el "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal".

Cálculo de Deuda: Dentro del servicio, presioná el botón "Cálculo de deuda".

Detalle: El sistema te mostrará una tabla con los periodos adeudados, discriminando entre capital e intereses.

Pago: Si querés cancelar la deuda, podés tildar los periodos y seleccionar "Generar volante de pago" (VEP) o pagar vía QR.

Opción 2: Desde la App "ARCA Móvil" (Celular)

Es la opción más rápida para una consulta rápida del monto total.

Acceso: Abrí la aplicación ARCA Móvil e ingresá con tu Clave Fiscal.

Sección Deuda: En el menú principal, presioná el botón "Deuda" (identificado con un símbolo de dinero).

Visualización: Verás el monto total adeudado. Podés tocar en "Ver detalle" para ver la segmentación por tipo de impuesto y periodos.