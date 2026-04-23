Jubilaciones con aumento: ¿cómo quedan la mínima y la máxima en mayo 2026?

Los jubilados cobrarán con aumento en mayo tras la actualización por inflación. El incremento responde al esquema de movilidad mensual vigente

Los jubilados cobrarán con aumento en mayo tras la actualización por inflación que aplica la ANSES. El incremento responde al esquema de movilidad mensual vigente, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás para actualizar haberes previsionales.

Con la inflación de marzo confirmada en 3,38%, los nuevos montos quedan definidos para mayo en todas las prestaciones del sistema. También impacta en los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares, entre otros grupos.

Cómo funciona el mecanismo de actualización de jubilación de ANSES

El sistema actual establece que los haberes se actualizan mensualmente en función de la inflación de meses anteriores, lo que significa que el IPC de marzo de 2026 impacta directamente en los pagos de mayo.

Este mecanismo de indexación automática busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados. Cada punto de inflación se traduce en un ajuste equivalente en los haberes.

El dato del INDEC se convierte así en una pieza central para definir el nuevo esquema de ingresos. Según datos del INDEC, el IPC de marzo de 2026 se ubicó con una suba del 3,4%. Esto implicaría una aceleración respecto al 2,9% registrado en febrero.

De esta manera, las jubilaciones deberán aumentar en esa misma proporción. El incremento se aplicaría sobre los haberes actuales, elevando la mínima a un nuevo piso.

Cómo queda la jubilación mínima y máxima en mayo

Con el aumento aplicado sobre los valores de abril, los haberes se actualizan de la siguiente manera para mayo 2026:

Jubilación mínima: $393.250,17

Jubilación máxima: $2.646.201,23

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,13

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $275.276,32

Bono para jubilados en mayo

Además del aumento por movilidad, el Gobierno analiza si continuará el refuerzo mensual para jubilados de menores ingresos.

En caso de repetirse el esquema de meses anteriores:

Bono estimado: $70.000

Jubilación mínima total: $463.250,17

El bono todavía no fue oficializado y podría confirmarse en los próximos días a través de un decreto o resolución.

Qué impacto tiene la inflación en los ingresos jubilatorios

El vínculo entre inflación y jubilaciones es directo bajo el esquema actual. Cada punto de IPC se traduce automáticamente en un ajuste equivalente en los haberes.

El objetivo del mecanismo es evitar una pérdida del poder adquisitivo en términos reales. Sin embargo, en la práctica, el impacto puede variar según varios factores.

La evolución de los precios en rubros sensibles como alimentos, medicamentos y servicios afecta de manera diferencial a los hogares. No todos los jubilados enfrentan la misma estructura de gastos.

La incidencia de bonos extraordinarios también modifica el panorama. En este caso, el bono de $70.000 cumple un rol clave al reforzar los ingresos por fuera del cálculo de movilidad.

Ese refuerzo resulta especialmente relevante para quienes perciben la mínima. Permite sostener un piso de ingresos más alto que el que resultaría solo del ajuste por inflación

Nuevos valores para la AUH y las asignaciones familiares en mayo

La actualización de 3,38% también alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en mayo será de $141.285 para menores de 18 años y de $460.044 por hijos con discapacidad.

En tanto, las asignaciones del salario familiar que cobra un grupo de empleados formales y de monotributistas también reciben la recomposición mensual por inflación. En este grupo, los montos por hijos menores de 18 años serán, dependiendo del nivel de ingresos del hogar, de $70.651; $47.657; $28.825, o de $14.872.