Ingresos Brutos en CABA: cuáles son los 22 trabajos independientes que dejarán de pagar el impuesto

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eliminó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para miles de trabajadores independientes de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eliminó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para miles de trabajadores independientes de la Ciudad.

La medida fue impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y aprobada por la Legislatura porteña. El beneficio alcanza a contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado que realizan prestaciones de servicios. En total, el universo potencial supera las 140.000 personas.

Puntualmente, más de 35.000 vecinos (categorías A, B y C) ya no pagan más el impuesto a los Ingresos Brutos.

En tanto, otros 12.000 vecinos tienen 75% de bonificación en el pago de Ingresos Brutos.

El universo de beneficiarios incluyó a trabajadores de múltiples rubros vinculados a la prestación de servicios. Entre ellos se encontraron peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, entrenadores personales, esteticistas, editores y otros profesionales y oficios que desarrollan su actividad de manera independiente o bajo esquemas de contratación

Se aplica automáticamente a quienes no tienen deudas. Los que tienen deuda, pueden regularizar con la moratoria hasta el 30 de abril.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir y simplificar la carga tributaria, con foco en los trabajadores independientes.

Uno por uno, los 22 trabajos independientes que dejan de pagar Ingresos Brutos

Servicios técnicos Fotógrafos Peluqueros Diseñadores sin título de grado Barberos Editores Mecánicos Camarógrafos Personal trainers Guionistas Esteticistas Masajistas Carpinteros Herreros Sastres Zapateros Pintores Artesanos Joyeros Jardineros Cerrajeros Quienes trabajan por cuenta propia o bajo contratación

Moratoria hasta el 30 de abril

El fisco porteño mantiene en plena vigencia el régimen de regularización de obligaciones tributarias establecido por la ley 6842.

De esta manera, el organismo busca facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones impagas.

El vencimiento del plazo de acogimiento es el 30 de abril de 2026.

Esquema de condonación de intereses

La norma introdujo modificaciones en los porcentajes de condonación de intereses resarcitorios y punitorios, fijando una escala decreciente según el mes en que el contribuyente formalice su adhesión.

A. Contribuyentes en general (No Grandes Contribuyentes)

Para aquellos sujetos no incluidos en el Sistema de Verificación Continua, los beneficios se segmentan según la modalidad de pago:

Acogimiento hasta el 30 de abril:

Condonación por pago al contado: 40%

Condonación por pago en cuotas: 30%

B. Grandes Contribuyentes

Para los sujetos alcanzados por el Sistema de Verificación Continua (R. (AGIP Bs. As. cdad.) 161/2019), el esquema de beneficios es el siguiente:

Acogimiento hasta el 30 de abril:

Condonación por pago al contado: 30%

Condonación por pago en cuotas: 10%

Planes de facilidades

También, se mantiene la posibilidad de financiar las deudas regularizadas en hasta 48 cuotas, de acuerdo con las condiciones operativas que establezca la AGIP

Otras medidas de alivio fiscal en la Ciudad

La eliminación de Ingresos Brutos para monotributistas de servicios es parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por Jorge Macri para reducir y simplificar la carga tributaria.

1. Devolución exprés de saldos a favor de Ingresos Brutos

24 mil vecinos ya obtuvieron el beneficio.

Reintegro de hasta $15 millones a Pymes y comerciantes.

Ya se devolvieron más de $34 mil millones.

Trámite 100% online y el dinero se devuelve en 96 horas (antes demoraba 4 meses).

2. Exención del 100% de ABL a jubilados y pensionados

Más de 76 mil jubilados ya no pagan ABL.

Se actualizaron los requisitos para ampliar el acceso.

La exención pasó de parcial a total para todos los jubilados.

Pueden acceder tanto propietarios como inquilinos.

3. Compensación de impuestos

Ahora se puede cancelar deudas de ABL y Patentes con los saldos a favor de Ingresos Brutos.

Trámite 100% online y autogestionable.

Ya se realizaron más de 268 mil operaciones de compensación.

4. Simplificación de trámites

El Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de la Ciudad se unificó con el Monotributo Nacional (ARCA).

Pagos y gestiones desde un solo lugar.

Benefició a más de 200 mil contribuyentes porteños.

Eliminación de Ingresos Brutos: paso a paso, cómo acceder al beneficio

Si sos prestador de servicios, estás en el Régimen Simplificado y todavía no ves reflejada la bonificación, puede deberse a que tenés deuda en Ingresos Brutos.

Pasos a seguir:

Ingresá al sitio de AGIP o al sistema integrado con ARCA. Consultá tu situación tributaria. Si adeudás, accedé a la moratoria vigente (hasta el 30 de abril). Regularizá tu deuda en cuotas y con descuentos.

Una vez regularizado, la bonificación se aplicará automáticamente.