Ganancias ¿Simplificada?: se multiplican los errores y una agrupación de contadores ya pide prórroga

La FAGCE elevó dos notas a la ARCA solicitando la reprogramación y/o prórroga de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias Simplificada

La Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE) elevó dos notas a la ARCA solicitando la reprogramación y/o prórroga de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2025.

El reclamo alcanza a personas humanas, y responde - según expone la entidad - a la necesidad de contar con plazos razonables que permitan cumplir adecuada y responsablemente con las obligaciones tributarias, preservando los estándares de calidad técnica que exige el ejercicio profesional.

La FAGCE fundamenta su pedido en el actual contexto de trabajo de los profesionales en ciencias económicas, atravesado por cambios recientes y simultáneos en normativa fiscal, laboral y contable, incluyendo nuevas reglas de exposición de estados contables. Estas modificaciones impactan directamente en la tarea de asesoramiento, incrementando los tiempos de análisis, validación documental y control integral de la información.

A ello se suma una significativa carga operativa, no solo por la recopilación de antecedentes del cliente, sino también por la necesidad de revisar los datos precargados en los sistemas del fisco, cuya operatividad - según se advierte - presenta dificultades que se intensifican en los días previos a los vencimientos.

La FAGCE ya avisó. ¿Qué pasa con los Consejos y la Federación de Consejos?

Lo que muchos contadores se preguntan, es por qué hasta la fecha de publicación de esta nota, desde los Consejos y la Federación de Consejos que agrupa a los contadores no se ha presentado un relevamiento de los errores encontrados y aún no se ha solicitado prórroga.

¿Es que serán "juez y parte"? Dicho de otra manera, Consejos y FACPCE fueron convocados a probar el sistema de Ganancias Simplificada antes de su lanzamiento a fin de encontrar y proponer soluciones a los problemas detectados. A la vista está, que el trabajo no fue suficiente. Esto abre varios interrogantes:

Quiénes probaron el software, ¿no encontraron los errores?

Encontraron los errores, avisaron a ARCA, y ¿ARCA, no los solucionó?

Informaron determinados errores, y luego la versión final del software de Ganancias Simplificada, ¿es distinta a la que probaron y tiene nuevos errores?

Desde iProfesional, constatamos que ARCA proporciona un CUIT de prueba, pero que no se puede testear un caso real con cruce de las bases datos,

Ante esta pueba limitada, no sería conveniente que el Consejo y la FACPCE aclaren el alcance de la prueba, y también informen qué errores encontraron y cuáles solucionó ARCA y cuales no.

Lo que es un secreto a voces, es que la posición tan moderada de los Consejos y la Federación puede obedecer a mantener una cierta armonía en la relación con ARCA.

Las inconsistencias del Sistema de Ganancias Simplificada que marcó la FAGCE

Como anexo a la solicitud, la federación que nuclea a los graduados en ciencias económicas acompañó un detalle técnico de inconsistencias detectadas en el nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Entre los principales puntos observados, se destacan:

Fuente de datos incorrecta: el sistema toma información de "Mis Comprobantes" en lugar de utilizar el Libro IVA Digital, lo que implica trabajar sobre datos brutos no depurados fiscalmente. Esta situación distorsiona la base imponible, al no reflejar prorrateos, afectaciones reales ni validaciones ya efectuadas en IVA.

Falta de integración sistémica: Ganancias Simplificado no se sustenta automáticamente en declaraciones de IVA ya cerradas, obligando al profesional a realizar controles manuales exhaustivos, contradiciendo el objetivo mismo del régimen.

Errores en ingresos y gastos: se detecta el cómputo de gastos sin el correspondiente ingreso, obligando a realizar ajustes negativos manuales. Casos como jubilados o contribuyentes con actividades simples evidencian esta falla de diseño.

Problemas en jubilaciones y deducción especial: el sistema no permite computar correctamente la deducción especial equivalente a ocho veces el haber mínimo garantizado cuando las jubilaciones son cargadas en el módulo que el propio sistema habilita, generando una situación contradictoria e injustificada.

Imposibilidad de presentar declaraciones correctas: aún cuando los datos cargados manualmente coinciden exactamente entre los módulos de ingresos y categorías, el sistema bloquea la presentación de la declaración jurada alegando inconsistencias inexistentes.

Frente a este panorama, la Federación solicitó concretamente:

Extender por 30 días los plazos de adhesión, presentación y pago del Régimen Simplificado y del régimen general del Impuesto a las Ganancias, proponiendo como fecha el 15 de julio de 2026, en línea con la opción prevista en la Ley 27.799.

Adecuar el sistema informático, estableciendo como fuente primaria de información el Libro IVA Digital, garantizando consistencia entre los distintos impuestos.

Asimismo, la nota recuerda anteriores pedidos de la entidad vinculados a la prórroga de planes de facilidades de pago y a la suspensión de ejecuciones fiscales, en un contexto económico que continúa siendo delicado para numerosos contribuyentes, muchos de ellos alcanzados por embargos derivados de deudas impositivas y previsionales.