La Ciudad reduce Ingresos Brutos a la compraventa de criptomonedas

El ajuste fiscal redefine la base imponible para actividades con activos digitales, impulsando inversiones y alentando la formalización del sector

La Ciudad de Buenos Aires cambió las reglas del juego para las empresas cripto. A partir de ahora, Ingresos Brutos se calculará solo sobre la ganancia de cada operación, no sobre el monto total de la venta.

El impacto es enorme. Una empresa que antes pagaba $6 de impuesto por una operación, ahora pagará apenas $0,18.

La medida busca generar condiciones más favorables para el desarrollo del sector cripto en la Ciudad, reduciendo la carga fiscal que hasta ahora desincentivaba la formalización de empresas.

La Resolución 93-AGIP-26 formalizó el cambio. El nuevo esquema establece una base imponible diferencial: el tributo se aplica sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta (el spread).

Hasta ahora, el impuesto se calculaba sobre el total de la operación de venta. No importaba si la empresa había tenido ganancia o pérdida: se gravaba todo.

Esto generaba una carga fiscal desproporcionada. Muchas empresas del sector preferían no formalizarse en la Ciudad.

Cómo funciona el nuevo sistema de Ingresos Brutos para cripto

El cambio se entiende mejor con números. Imaginá una empresa que compra un criptoactivo en $97 y lo vende en $100.

La ganancia real de esa operación es de $3. Pero el sistema anterior no miraba la ganancia: miraba solo la venta.

Antes, el cálculo era simple y brutal: 6% sobre los $100 de la venta. El impuesto a pagar: $6.

Ahora, el impuesto se calcula solo sobre la ganancia. Es decir: 6% sobre los $3 de diferencia. El impuesto a pagar: $0,18.

La reducción es de 33 veces. Una empresa que movía grandes volúmenes podía pagar millones en impuestos aunque sus márgenes fueran mínimos.

El nuevo esquema corrige esa distorsión. Las cotizaciones deberán provenir de mercados que operen en la compraventa de criptomonedas y que se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Qué busca la Ciudad con la rebaja impositiva

Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño, lo planteó sin vueltas. "El desarrollo de la economía digital es prioridad para la Ciudad", afirmó.

"Queremos que Buenos Aires sea un hub regional de innovación y tecnología. Para eso necesitamos reglas claras, previsibilidad normativa y un marco impositivo que acompañe el crecimiento del sector", agregó.

Augusto Ardiles, subsecretario de Inversiones, fue más allá. "Esta decisión envía una señal clara sobre el rumbo de la Ciudad".

"Queremos ser el lugar donde las nuevas industrias puedan escalar con reglas acordes a su lógica de negocio", explicó.

Adaptar el marco impositivo a la dinámica de los criptoactivos no es solo una mejora técnica: es una herramienta para atraer talento, capital y proyectos que hoy eligen dónde radicarse en función al marco regulatorio que se le ofrece.

Germán Krivocapich, titular de AGIP, detalló el objetivo de la reglamentación. "La medida apunta a reducir la carga fiscal efectiva, brindar mayor previsibilidad normativa y simplificar el esquema tributario del sector".

"Facilitamos la formalización, la inversión y la radicación de empresas. Buscamos construir un marco más adecuado para el desarrollo del ecosistema cripto en la Ciudad", añadió.

Qué otras medidas tomó Buenos Aires para atraer empresas cripto

El cambio en Ingresos Brutos no es la única jugada de la Ciudad. Ya había tomado otras decisiones en la misma dirección.

Actualizó el nomenclador de actividades económicas para incluir actividades cripto. Esto permite que las empresas del sector se inscriban con categorías específicas.

También habilitó el pago de impuestos y trámites mediante criptomonedas. Una señal clara de apertura al sector.

Con esta resolución, la Ciudad de Buenos Aires se posiciona entre las primeras jurisdicciones de Argentina y de la región en adaptar su sistema tributario a la economía digital.

El objetivo es consolidar un ecosistema tecnológico dinámico. Y competir por empresas que pueden elegir instalarse en cualquier lugar del mundo.