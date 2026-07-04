Atención jubilados: quiénes pueden adelantar su retiro en Argentina y qué condiciones pide ANSES en 2026
En Argentina, la jubilación anticipada es un régimen previsional excepcional que permite a determinados trabajadores acceder a un haber jubilatorio de la ANSES antes de la edad legal ordinaria. En 2026, continúa vigente para casos específicos vinculados a la edad, los años de aportes acumulados y la situación laboral del solicitante.
Se trata de un esquema orientado principalmente a personas desempleadas con extensa trayectoria de aportes que aún no alcanzaron la edad mínima para jubilarse, pero cumplen condiciones estrictas fijadas por la normativa previsional.
Cómo funciona la jubilación anticipada
Este beneficio permite cobrar de manera anticipada el 80% del haber jubilatorio que correspondería a la edad ordinaria.
En Argentina, la edad de retiro es de:
- 65 años para hombres
- 60 años para mujeres
Una vez alcanzada esa edad, el beneficiario pasa automáticamente a cobrar el 100% del haber, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Quiénes pueden acceder al beneficio
Para iniciar el trámite en ANSES es obligatorio cumplir con todos los requisitos establecidos.
Edad requerida
- Hombres: entre 60 y 64 años
- Mujeres: entre 55 y 59 años
Aportes necesarios
- 30 años de servicios con aportes efectivos
- Pueden incluirse aportes de distintos regímenes (público, privado o provincial)
- En algunos casos, se computan licencias por maternidad o períodos de seguro de desempleo
Situación laboral
- Debe acreditarse desempleo al momento de solicitar la prestación
- La condición debe mantenerse durante todo el cobro del beneficio
- Si la persona retoma actividad laboral, pierde automáticamente la jubilación anticipada
- Residencia en el país
- Es obligatorio residir en Argentina
Si el beneficiario se muda al exterior, el beneficio se suspende.
Cuánto se cobra con la jubilación anticipada
El haber inicial equivale al 80% del monto calculado para la jubilación ordinaria.
Ejemplo práctico:
- Haber estimado a los 65 años: $1.000.000
- Jubilación anticipada: $800.000
- Al cumplir la edad legal: $1.000.000 automático
Además, el monto nunca puede ser inferior al haber mínimo previsional vigente.
Qué pasa al cumplir la edad jubilatoria
Uno de los puntos centrales del régimen es que el pase a la jubilación ordinaria es automático.
Al llegar a los 65 años en hombres o 60 en mujeres:
- Se deja de cobrar el 80%
- Se pasa al 100% del haber
- No se requieren nuevos trámites ante ANSES
Casos especiales: jubilación por discapacidad
Existe una modalidad diferencial para personas con discapacidad certificada.
Requisitos principales:
- Edad mínima: 45 años (dependientes) / 50 años (autónomos)
- Discapacidad igual o superior al 33%
- 20 años de aportes como mínimo
En estos casos, el haber se calcula sobre el ingreso base de los últimos 60 meses y suele ubicarse entre el 50% y 70% del promedio salarial.
Incompatibilidades del beneficio
La jubilación anticipada es incompatible con cualquier tipo de actividad laboral o beneficio previsional.
No pueden acceder o mantener el beneficio quienes:
- Trabajen en relación de dependencia
- Sean autónomos o monotributistas activos
- Perciban planes sociales incompatibles
- Cobren otra jubilación o retiro
La detección de actividad laboral implica la pérdida inmediata del beneficio.
Cómo se tramita en ANSES
El trámite es presencial y requiere turno previo.
Paso a paso:
- Verificar cumplimiento de requisitos
- Solicitar turno en ANSES
- Presentar documentación completa
- Esperar resolución del organismo
- Mantener condiciones durante el cobro
- Documentación necesaria
- DNI del titular
- Formularios de ANSES según situación laboral
- Certificaciones de servicios y remuneraciones
- Comprobantes de aportes si fueran necesarios
Un régimen limitado y de acceso condicionado
La jubilación anticipada está diseñada como una herramienta excepcional para situaciones de desempleo prolongado y trayectorias laborales completas. Sin embargo, implica restricciones estrictas: exige inactividad laboral total, residencia en el país y cumplimiento riguroso de aportes y edad.
En síntesis:
- 80% del haber hasta edad jubilatoria
- 30 años de aportes obligatorios
- Edad: 55 a 64 años según género
- Desempleo obligatorio
- Paso automático al 100% al cumplir edad legal