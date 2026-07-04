La prestación permite adelantar el cobro del haber previsional en casos específicos. Requisitos, condiciones y cómo saber si podés acceder en 2026

En Argentina, la jubilación anticipada es un régimen previsional excepcional que permite a determinados trabajadores acceder a un haber jubilatorio de la ANSES antes de la edad legal ordinaria. En 2026, continúa vigente para casos específicos vinculados a la edad, los años de aportes acumulados y la situación laboral del solicitante.

Se trata de un esquema orientado principalmente a personas desempleadas con extensa trayectoria de aportes que aún no alcanzaron la edad mínima para jubilarse, pero cumplen condiciones estrictas fijadas por la normativa previsional.

Cómo funciona la jubilación anticipada

Este beneficio permite cobrar de manera anticipada el 80% del haber jubilatorio que correspondería a la edad ordinaria.

En Argentina, la edad de retiro es de:

65 años para hombres

60 años para mujeres

Una vez alcanzada esa edad, el beneficiario pasa automáticamente a cobrar el 100% del haber, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Para iniciar el trámite en ANSES es obligatorio cumplir con todos los requisitos establecidos.

Edad requerida

Hombres : entre 60 y 64 años

: entre 60 y 64 años Mujeres: entre 55 y 59 años

Aportes necesarios

30 años de servicios con aportes efectivos

Pueden incluirse aportes de distintos regímenes (público, privado o provincial)

En algunos casos, se computan licencias por maternidad o períodos de seguro de desempleo

Situación laboral

Debe acreditarse desempleo al momento de solicitar la prestación

La condición debe mantenerse durante todo el cobro del beneficio

Si la persona retoma actividad laboral, pierde automáticamente la jubilación anticipada

Residencia en el país

Es obligatorio residir en Argentina

Si el beneficiario se muda al exterior, el beneficio se suspende.

Cuánto se cobra con la jubilación anticipada

El haber inicial equivale al 80% del monto calculado para la jubilación ordinaria.

Ejemplo práctico:

Haber estimado a los 65 años: $1.000.000

$1.000.000 Jubilación anticipada: $800.000

$800.000 Al cumplir la edad legal: $1.000.000 automático

Además, el monto nunca puede ser inferior al haber mínimo previsional vigente.

Qué pasa al cumplir la edad jubilatoria

Uno de los puntos centrales del régimen es que el pase a la jubilación ordinaria es automático.

Al llegar a los 65 años en hombres o 60 en mujeres:

Se deja de cobrar el 80%

Se pasa al 100% del haber

No se requieren nuevos trámites ante ANSES

Casos especiales: jubilación por discapacidad

Existe una modalidad diferencial para personas con discapacidad certificada.

Requisitos principales:

Edad mínima: 45 años (dependientes) / 50 años (autónomos)

Discapacidad igual o superior al 33%

20 años de aportes como mínimo

En estos casos, el haber se calcula sobre el ingreso base de los últimos 60 meses y suele ubicarse entre el 50% y 70% del promedio salarial.

Incompatibilidades del beneficio

La jubilación anticipada es incompatible con cualquier tipo de actividad laboral o beneficio previsional.

No pueden acceder o mantener el beneficio quienes:

Trabajen en relación de dependencia

Sean autónomos o monotributistas activos

Perciban planes sociales incompatibles

Cobren otra jubilación o retiro

La detección de actividad laboral implica la pérdida inmediata del beneficio.

Cómo se tramita en ANSES

El trámite es presencial y requiere turno previo.

Paso a paso:

Verificar cumplimiento de requisitos Solicitar turno en ANSES Presentar documentación completa Esperar resolución del organismo Mantener condiciones durante el cobro Documentación necesaria DNI del titular Formularios de ANSES según situación laboral Certificaciones de servicios y remuneraciones Comprobantes de aportes si fueran necesarios

Un régimen limitado y de acceso condicionado

La jubilación anticipada está diseñada como una herramienta excepcional para situaciones de desempleo prolongado y trayectorias laborales completas. Sin embargo, implica restricciones estrictas: exige inactividad laboral total, residencia en el país y cumplimiento riguroso de aportes y edad.

En síntesis: