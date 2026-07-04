Histórico fallo contra automotrices: deberán devolver impuestos cobrados de más

El Juzgado Federal de Río Grande condenó a ocho terminales por apropiarse de los beneficios fiscales aunque las empresas ya apelaron la decisión.

El Juzgado Federal de Río Grande dictó el junio de 2026 un fallo de alto impacto en la causa 'Feuillade, María del Carmen y otro c/ Volkswagen Argentina S.A. y otros'. La sentencia condena a las principales automotrices del país por violar los derechos de miles de consumidores.

La maniobra de las terminales

La jueza de primera instancia determinó que las empresas cobraron precios iguales o mayores a los del continente en Tierra del Fuego. De este modo, se apropiaron de forma indebida de las exenciones impositivas de la Ley 19.640, que debían beneficiar directamente a los compradores residentes, Errepar.

Para neutralizar el régimen especial, las firmas usaron mecanismos como el cobro de un arancel fantasma y la retención del IVA. Estas prácticas abusivas generaron un enriquecimiento sin causa, afectando los intereses económicos de más de seis mil ciudadanos de la isla, según sostuvo la magistrada.Una condena apelada

En su resolución, el tribunal ordenó a las compañías devolver a los damnificados el valor actualizado de los beneficios fiscales confiscados. Además, aplicó una multa por daño punitivo equivalente al ciento por ciento del total determinado en cada caso particular.

Al tratarse de una sentencia de primera instancia, la decisión aún no está firme. De hecho, terminales como Renault y Peugeot Citroën ya presentaron formalmente sus recursos de apelación para que la Cámara Federal revise lo resuelto y mantuvieron la reserva del caso federal.

A partir de ahora, si el fallo queda firme, las corporaciones tendrán que modificar su conducta y descontar los impuestos en cada venta de vehículos cero kilómetro. Por el momento, el proceso judicial continuará su revisión en la siguiente instancia correspondiente.