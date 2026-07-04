Qué opciones ofrece el banco Nación y el Banco Provincia para refinanciar deudas

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia lanzaron líneas de préstamo para cancelar deudas. En el artículo, el detalle de las dos opciones disponibles

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia lanzaron nuevas líneas de préstamo para cancelar deudas. A continuación, el detalle de las dos opciones disponibles:

Banco Provincia: "Ponete al día"

En un contexto marcado por el crecimiento del endeudamiento de las familias argentinas, el Banco Provincia puso en marcha una nueva etapa de su programa de refinanciación de deudas destinado a clientes que registran atrasos en el pago de préstamos personales y tarjetas de crédito.

La iniciativa, denominada "Ponete al día", busca brindar una alternativa para que las personas puedan normalizar su situación financiera mediante condiciones más favorables, que incluyen reducción de tasas de interés, quita de intereses punitorios en determinados casos y planes de financiación de hasta 72 cuotas.

¿Quiénes pueden acceder?

El beneficio está dirigido exclusivamente a clientes de Banco Provincia que mantenían deudas en situación de mora al 31 de mayo de 2026. La propuesta contempla distintas alternativas según el perfil del deudor, el nivel de ingresos y el grado de atraso registrado.

El objetivo es ofrecer soluciones adaptadas a cada situación para facilitar la recuperación del historial crediticio y permitir que los clientes vuelvan a acceder al sistema financiero.

Condiciones del nuevo plan

Entre las principales características del programa se destacan:

Planes de financiación de hasta 72 meses.

Reducción de las tasas de interés respecto de esquemas anteriores.

Posibilidad de obtener quitas sobre intereses acumulados en determinados casos.

Alternativas específicas para préstamos personales y tarjetas de crédito emitidas por la entidad.

Tasas diferenciadas según ingresos, percepción de haberes en Banco Provincia y nivel de mora.

Para clientes con mora temprana que cobran su sueldo, jubilación o pensión en la entidad, las condiciones resultan más beneficiosas. También existen opciones especiales para personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos y para quienes presentan situaciones de sobreendeudamiento.

Cómo iniciar el trámite

Las personas interesadas pueden consultar las condiciones particulares de su caso a través de los canales oficiales de Banco Provincia, donde recibirán una propuesta acorde a su situación crediticia.

Las condiciones finales dependerán del tipo de deuda, el nivel de mora registrado y la evaluación realizada por la entidad financiera.

Banco Nación: hasta 120 cuotas

El Banco Nación (BNA) amplió su oferta para clientes con atrasos en sus pagos. Se trata de una nueva línea UVA para clientes en situación de mora o premora, que permite refinanciar deudas con un plazo de hasta 120 meses.

Destinatarios y condiciones generales: La nueva línea de préstamos del Banco Nación se dirige a clientes en situación de mora o premora. Permite refinanciar deudas de consumo en un plazo de hasta 120 meses con amortización mensual por sistema francés. Uno de los diferenciales es la cobertura opcional CER-CVS, que brinda previsibilidad al limitar el impacto de la inflación cuando el CER evoluciona por encima de los salarios (CVS), para clientes que acreditan haberes en el Banco. Las solicitudes se analizan de manera individual, adecuando la propuesta a la situación de cada cliente.

Requisitos para los beneficiarios: El presente beneficio aplica a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación. En caso de no cumplir con este punto, deberá transferir su cuenta sueldo al BNA. Los solicitantes no podrán registrar ingresos familiares equivalentes a 10 o más salarios mínimos (monto que hoy representa $3,6 millones), no deberán poseer más de un inmueble ni registrar compras de dólares durante el período de atraso de la deuda.

Alcance de la deuda y límite de cuota: La iniciativa abarca exclusivamente a deudas bancarias por préstamos personales y tarjetas de crédito de clientes dentro de la Central de Deudores del Banco Central con atrasos de entre 60 y 180 días (categorías 1 a 3). Respecto al pago mensual, el valor de la cuota poseerá un tope del 30% de los ingresos del grupo familiar.