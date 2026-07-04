Recategorización Monotributo: cómo hacer el trámite y cuándo vence el plazo

Dos veces al año, los contribuyentes deben revisar su situación ante ARCA para determinar si les corresponde cambiar de categoría dentro del Monotributo

El calendario fiscal no da respiro para los monotributistas. Dos veces al año, millones de contribuyentes deben revisar su situación ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar si les corresponde cambiar de categoría dentro del régimen simplificado.

La recategorización es un trámite obligatorio que se realiza en función de la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses. El objetivo es verificar si los ingresos y demás parámetros continúan encuadrando dentro de la categoría vigente o si corresponde subir o bajar de escala.

Además, ARCA incorporó la modalidad de recategorización simplificada, que muestra automáticamente la facturación registrada por el organismo y propone una categoría, agilizando considerablemente el procedimiento.

Cuándo hay que hacer la recategorización del Monotributo

La recategorización del monotributo ante ARCA se realiza dos veces por año en los siguientes períodos:

Hasta el 5 de febrero.

Hasta el 5 de agosto.

En cada instancia se deben analizar los parámetros correspondientes a los últimos 12 meses de actividad. Para la recategorización de agosto 2026, por ejemplo, se toma el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.

Si el vencimiento coincide con un día inhábil, el plazo puede trasladarse al día hábil siguiente según el calendario fiscal vigente.

Los cuatro parámetros que analiza ARCA

Para determinar la categoría correcta del monotributo, los contribuyentes deben revisar cuatro variables principales:

Ingresos brutos acumulados de los últimos 12 meses.

Energía eléctrica consumida.

Alquileres devengados, en caso de corresponder.

Superficie afectada a la actividad económica.

Si alguno de estos parámetros supera o queda por debajo de los límites establecidos para la categoría actual, corresponde efectuar la recategorización.

Cómo hacer la recategorización paso a paso

El trámite de la recategorización del monotributo se realiza de manera completamente online desde el portal oficial de ARCA.

Ingresar al sitio con CUIT y Clave Fiscal.

Acceder al servicio Monotributo.

Seleccionar la opción "Recategorizarme".

Revisar la información de facturación que muestra el sistema.

Confirmar o corregir los datos correspondientes a ingresos, alquileres, energía y superficie.

Verificar la categoría resultante.

Confirmar el trámite y descargar el comprobante.

Una vez finalizado el proceso, el sistema genera el Formulario F.184 y permite obtener la nueva credencial de pago.

La novedad: recategorización simplificada

Por segundo año consecutivo, ARCA mantiene el sistema de recategorización simplificada.

Al ingresar al portal, el contribuyente visualiza automáticamente la facturación registrada durante los últimos 12 meses y recibe una propuesta de categoría. Si los datos son correctos, puede aceptarla directamente; en caso contrario, tiene la posibilidad de modificarlos.

Esta herramienta busca reducir errores y agilizar el cumplimiento de la obligación fiscal.

Quiénes no tienen que hacer el trámite

No todos los monotributistas están obligados a recategorizarse.

Quedan exceptuados:

Quienes mantienen exactamente la misma categoría y continúan dentro de todos los parámetros permitidos.

Quienes tienen menos de seis meses de actividad dentro del régimen.

En esos casos no es necesario realizar ninguna acción.

Qué documentación conviene tener a mano

Antes de iniciar el trámite, resulta recomendable contar con:

Facturación de los últimos 12 meses.

Facturas de energía eléctrica.

Datos de superficie afectada a la actividad.

Contratos y pagos de alquileres, si corresponde.

Clave Fiscal vigente.

Domicilio Fiscal Electrónico actualizado.

Qué pasa si no te recategorizás

ARCA cuenta con sistemas automáticos de control que cruzan información proveniente de compras, gastos, movimientos bancarios y acreditaciones financieras.

Si detecta inconsistencias o considera que el contribuyente debió modificar su categoría y no lo hizo, puede aplicar una recategorización de oficio.

Este procedimiento implica:

Cambio automático de categoría.

Reclamo retroactivo de diferencias de cuota.

Posibles sanciones previstas por la normativa vigente.

Además, quienes sean recategorizados de oficio recibirán una notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores al vencimiento del trámite.

Desde cuándo se paga la nueva categoría

Una vez completada la recategorización, los nuevos valores comienzan a regir desde el mes siguiente.

En el caso de la recategorización de agosto de 2026, la nueva cuota impactará en los pagos posteriores al trámite.

Por eso, revisar la situación fiscal antes del vencimiento no solo evita sanciones, sino que también permite mantener actualizada la categoría correspondiente dentro del Monotributo.

Recordá siempre consultar con un contador matriculado