ARCA investiga las transferencias que superen los 50 millones de pesos en julio 2026

Entró en vigencia un nuevo esquema de control de operaciones financieras. Los cambios de ARCA impactan en bancos y billeteras en julio

A partir de julio de 2026 comenzó a regir un nuevo esquema de control de operaciones financieras dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La modificación elevó significativamente los importes desde los cuales bancos, billeteras virtuales y otras entidades financieras deben remitir información sobre los movimientos de sus clientes.

El cambio amplía los márgenes respecto de los valores anteriores, por lo que numerosas operaciones que hasta hace poco eran informadas al organismo dejarán de quedar alcanzadas por esa obligación.

Cuáles son las operaciones alcanzadas y desde qué montos

Con los parámetros vigentes para julio de 2026, los reportes a ARCA deberán realizarse cuando las operaciones superen los siguientes importes:

Transferencias y acreditaciones bancarias : más de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. Hasta la actualización, el umbral para personas físicas era de $2.000.000.

: más de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. Hasta la actualización, el umbral para personas físicas era de $2.000.000. Extracciones de efectivo: solo deberán informarse cuando excedan los $10.000.000, tanto para personas físicas como jurídicas. Antes podían reportarse sin importar el monto.

solo deberán informarse cuando excedan los $10.000.000, tanto para personas físicas como jurídicas. Antes podían reportarse sin importar el monto. Saldos al cierre de cada mes: el límite quedó fijado en $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. El valor previo era de $1.000.000.

el límite quedó fijado en $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. El valor previo era de $1.000.000. Plazos fijos: el deber de informar comienza a partir de $100.000.000 para personas físicas y de $30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el umbral era de $1.000.000.

el deber de informar comienza a partir de $100.000.000 para personas físicas y de $30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el umbral era de $1.000.000. Movimientos en billeteras virtuales: las acreditaciones y transferencias deberán reportarse cuando superen los $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

las acreditaciones y transferencias deberán reportarse cuando superen los $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. Inversiones en sociedades de bolsa: el monto de referencia será de $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

el monto de referencia será de $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. Compras como consumidor final: podrán realizarse operaciones de hasta $10.000.000 sin requerimientos adicionales de información. Hasta ahora se informaban compras desde $250.000 en efectivo y desde $400.000 cuando se utilizaban otros medios de pago.

podrán realizarse operaciones de hasta $10.000.000 sin requerimientos adicionales de información. Hasta ahora se informaban compras desde $250.000 en efectivo y desde $400.000 cuando se utilizaban otros medios de pago. Pagos: deberán comunicarse a ARCA cuando superen los $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Qué significa superar esos límites

Exceder alguno de estos importes no implica que el contribuyente quede automáticamente bajo investigación ni que exista una irregularidad.

Los montos funcionan únicamente como parámetros que determinan cuándo una entidad financiera debe enviar información al organismo recaudador. Si posteriormente ARCA detecta inconsistencias entre esos movimientos y la situación fiscal del contribuyente, podrá solicitar documentación para respaldar el origen de los fondos.

Estos valores volverán a actualizarse una vez que se publique el índice de inflación de junio de 2026. La revisión se conocerá durante julio y los nuevos importes comenzarán a aplicarse desde agosto.

Qué comprobantes puede exigir ARCA para respaldar una transferencia

Cuando una operación resulte inusual por su volumen o no sea compatible con la información fiscal disponible, ARCA tiene la facultad de requerir documentación que permita demostrar de dónde proviene el dinero.

Entre la documentación que ARCA puede solicitar para justificar el origen de los fondos se encuentra:

Facturas por ventas de bienes o prestación de servicios.

Recibos de honorarios.

Escrituras o boletos de compraventa de inmuebles.

Documentación que respalde la venta de vehículos.

Contratos o comprobantes de préstamos previamente declarados.

Certificaciones contables u otra documentación que acredite el origen lícito de los fondos.

Disponer de esa documentación facilita responder a un eventual requerimiento del organismo y justificar correctamente la operación realizada.