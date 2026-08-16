Una catarata de vencimientos, sistemas de ARCA que colapsan y la crisis de las Pymes generaron un nivel de desgaste inédito entre los profesionales

"No quiero ejercer más". La frase podría parecer una queja aislada, pronunciada en medio de una semana complicada. Sin embargo, cuando quien la escribe es una contadora pública y muchos colegas responden diciendo que sienten exactamente lo mismo, deja de ser una simple descarga emocional para transformarse en el síntoma de un problema mucho más profundo.

Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando una profesional de Tandil publicó en la red social X que hacía dos años había decidido abandonar definitivamente la profesión porque le estaba "destruyendo la vida". Su mensaje, lejos de perderse entre miles de publicaciones, encontró un eco inmediato entre contadores de todo el país, que comenzaron a relatar experiencias similares de agotamiento, estrés y frustración.

Detrás de esa catarsis colectiva aparece una realidad que atraviesa a buena parte de los profesionales de las ciencias económicas: un calendario de vencimientos cada vez más exigente, modificaciones normativas permanentes, sistemas informáticos que fallan justamente cuando más se necesitan, multas crecientes y, además, el desafío de acompañar a empresas que también atraviesan un momento económico complejo.

Lejos de tratarse únicamente de una percepción subjetiva, distintos referentes del sector coinciden en que el nivel de desgaste alcanzó un punto crítico.

Los tres meses que ponen a prueba a cualquier contador en Argentina

Dentro del calendario profesional existen meses especialmente temidos. Mayo, junio y julio concentran históricamente el mayor volumen de trabajo del año.

En ese período confluyen las declaraciones juradas anuales del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, regímenes de información, fideicomisos, participaciones societarias, precios de transferencia y numerosas obligaciones adicionales que se distribuyen según la terminación del CUIT de cada contribuyente.

Como si eso fuera poco, en paralelo deben atenderse las tareas habituales de cualquier estudio: liquidaciones mensuales, asesoramiento permanente, consultas de clientes y las constantes actualizaciones del Monotributo y de los distintos regímenes de retención.

Marcos Felice, fundador y editor de Blog del Contador, sostiene que el problema dejó de ser excepcional.

"Ya es algo generalizado por la cantidad de presentaciones y requerimientos que últimamente hay que cumplir con ARCA y otros organismos similares", afirma.

Pero advierte que el escenario empeoró todavía más por el incremento de las sanciones económicas.

"En este último tiempo se profundizó por el tema de las multas y el aumento desproporcionado que hace que dejar pasar un vencimiento signifique un golpe al bolsillo muy importante", agrega.

Cuando el principal enemigo de los contadores es la propia página de ARCA

Para muchos contadores, cumplir con los vencimientos no depende únicamente de su organización.

Uno de los reclamos más repetidos apunta contra las reiteradas caídas de la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), especialmente durante los días de mayor demanda.

Elizabeth Piacentini, CEO del Estudio Piacentini, asegura que la situación obliga a reorganizar completamente las jornadas laborales.

"Tengo equipos que se conectan después de las 12 de la noche para poder categorizar. Eso es inadmisible", sostiene.

Según explica, el sistema tributario obliga a millones de contribuyentes a realizar trámites prácticamente al mismo tiempo, generando un cuello de botella que termina afectando tanto a profesionales como a empresas.

El problema no termina en las demoras.

El contador conocido en redes como @ContadorFausto incluso dirigió un mensaje público al ministro de Economía, Luis Caputo, solicitando que se consideraran presentados en término los pagos que no pudieron realizarse debido a la caída del sistema.

"Han quedado VEPs sin pagar, VEPs que no se pudieron generar, planes sin poder cargar", resumió.

La velocidad de los cambios ya no deja tiempo para estudiar a contadores

A diferencia de otros momentos históricos, hoy el trabajo del contador no consiste únicamente en liquidar impuestos.

La profesión exige una actualización prácticamente permanente.

Durante el último año convivieron reformas de enorme impacto, como la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral, que obligaron a estudiar nuevas reglas de aplicación inmediata y, además, traducir esos cambios a empresarios que muchas veces todavía desconfían de la estabilidad normativa.

Piacentini asegura que el esfuerzo requerido fue enorme.

Según explica, las reformas demandaron tanto estudio que incluso impulsaron la elaboración de libros especializados para analizar sus alcances.

Sin embargo, advierte que las simplificaciones implementadas por el Gobierno todavía no lograron reducir significativamente la carga laboral porque el volumen de obligaciones acumuladas durante años continúa siendo muy elevado.

Los clientes de contadores preguntan antes de que exista la norma

Otra fuente permanente de presión proviene de las propias empresas.

Sofía Sio y Agustina Casas Albarracín, creadoras de la comunidad @lacontadoradeemprendedoras, explican que muchas consultas llegan apenas una medida aparece mencionada en un portal de noticias o en redes sociales, cuando todavía ni siquiera fue reglamentada.

Eso obliga a responder preguntas sobre normas inexistentes o incompletas, generando una presión adicional sobre los profesionales.

"Es un momento de muchísimos cambios en la normativa, lo que hace que estemos en actualización constante", señalan.

Las especialistas valoran las medidas orientadas a simplificar la vida de emprendedores y PyMEs, pero advierten que el escaso margen para capacitarse vuelve muy difícil brindar un asesoramiento técnico sólido.

También remarcan que los problemas informáticos terminan extendiendo la jornada laboral a fines de semana e incluso vacaciones.

El drama de acompañar empresas que ya no llegan

Si existe un elemento que diferencia esta etapa de otras épocas de intensa actividad profesional es el contexto económico.

Elizabeth Piacentini recuerda que años atrás los estudios contables también trabajaban muchas horas, pero acompañaban a empresas que crecían, invertían y contrataban personal.

Hoy la realidad es completamente distinta.

Muchos contadores ven cerrar negocios que acompañaron durante años.

La especialista menciona casos de fabricantes de ropa interior, empresas de herrajes para muebles y productores de tinturas para tarjetas de crédito que no lograron sobrevivir a la nueva coyuntura económica.

A ese panorama se suman los embargos bancarios que volvieron a aplicarse sobre numerosas PyMEs.

Levantar esas medidas puede demandar entre siete y ocho días de gestiones administrativas, liquidaciones de intereses, planes de pago y negociaciones que, en muchos casos, ni siquiera pueden cobrarse como honorarios adicionales porque las empresas atraviesan problemas de liquidez.

Mucho más que números

El trabajo cotidiano también sigue condicionado por procesos administrativos que numerosos profesionales consideran obsoletos.

Uno de los ejemplos más mencionados es el régimen de retenciones del Impuesto a las Ganancias.

Como los mínimos permanecieron prácticamente congelados durante alrededor de quince años, casi cualquier pago obliga a emitir certificados de retención por montos muy bajos, generando una enorme carga administrativa con escaso impacto real en la recaudación.

Al mismo tiempo, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial tampoco produjo, por ahora, la revolución que muchos imaginaban.

Piacentini reconoce que estas tecnologías permiten automatizar tareas repetitivas, pero aclara que la interpretación normativa, la relación con los clientes y la planificación tributaria siguen dependiendo del criterio profesional.

"La liquidación de impuestos, la relación con los clientes y la interpretación de las normas sigue siendo algo que lleva muchas horas de nuestra tarea... no se nos ha simplificado un 50% de nuestro trabajo", afirma.

¿Una profesión en crisis?

Las voces consultadas coinciden en un diagnóstico común.

El problema ya no pasa únicamente por la complejidad técnica del sistema tributario argentino.

La combinación de vencimientos concentrados, cambios regulatorios permanentes, plataformas informáticas inestables, multas elevadas, embargos y un contexto económico desfavorable está generando un desgaste que trasciende lo profesional y comienza a impactar directamente en la calidad de vida de quienes ejercen la contaduría.

El posteo que inició la discusión quizá haya sido apenas una publicación más dentro del universo de las redes sociales.

Pero la cantidad de profesionales que se sintieron reflejados mostró que el malestar es mucho más profundo.

Mientras el Gobierno continúa impulsando medidas de simplificación y desregulación, muchos contadores consideran que el verdadero desafío sigue siendo construir un sistema tributario más estable, previsible y tecnológicamente confiable, que les permita volver a concentrarse en lo que mejor saben hacer: asesorar a empresas y contribuyentes, en lugar de correr detrás de vencimientos, sistemas caídos y normas que cambian a un ritmo imposible de seguir.