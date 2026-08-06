La inteligencia artificial ya dejó de ser una novedad para el mundo contable: cada vez más profesionales recurren a chatbots genéricos para evacuar dudas técnicas en medio de una jornada saturada de vencimientos, normativa cambiante y consultas de clientes que no esperan. El fenómeno no es casual. Argentina tiene uno de los sistemas tributarios más complejos de la región, con actualizaciones normativas casi permanentes entre Nación, provincias y municipios, y esa complejidad empuja a los profesionales a buscar respuestas rápidas donde las encuentren.

El problema es que las IA genéricas más usadas no fueron entrenadas para eso. No conocen en profundidad el Convenio Multilateral, no distinguen una resolución derogada de una vigente, y en más de un caso terminan dándole al contador una respuesta ambigua, desactualizada o directamente errónea, cuando lo que la profesión necesita es una fuente confiable a la que consultarle un caso complejo con la certeza de que la respuesta se sostiene ante una inspección o un cliente exigente.

En ese contexto, Errepar —la empresa de contenidos de referencia para contadores, abogados tributaristas y profesionales en ciencias económicas de la Argentina— confirmó que se encuentra finalizando el desarrollo de Consultor IA, un asistente conversacional de inteligencia artificial creado específicamente para resolver consultas de alta complejidad de la profesión contable.

A diferencia de otras herramientas que aparecieron en el último tiempo y que generaron controversia dentro del propio sector —incluso intimaciones de Consejos Profesionales ante el uso de IA no supervisada en cuestiones impositivas—, Consultor IA nace de adentro de la profesión: está desarrollada y controlada por el mismo staff de contadores que durante décadas elaboró el contenido técnico de Errepar, la fuente que hoy consultan buena parte de los estudios contables del país. No es un desarrollo externo que promete reemplazar al profesional ni automatizar su criterio: es una herramienta de consulta que responde en segundos, con el respaldo de la editorial más confiable en materia contable, impositiva y laboral de la Argentina.

"No venimos a reemplazar al contador. El criterio profesional —qué régimen conviene, cómo interpretar un cambio normativo, qué estrategia seguir con un cliente— sigue siendo exclusivamente humano. Lo que hace Consultor IA es sacarle al contador la duda puntual en el momento en que la tiene, con una fuente en la que puede confiar", señalaron desde la compañía.

La fecha exacta del lanzamiento será revelada en las próximas semanas y ya está abierta la lista de espera para que cualquier contador matriculado del país pueda anotarse y acceder de manera prioritaria en cuanto la herramienta esté disponible.

¿Cómo anotarse? Los contadores interesados en ser parte de los primeros usuarios de Consultor IA ya pueden sumarse a la lista de espera ingresando acá: link del formulario y completando el formulario de preinscripción. El cupo de acceso anticipado es limitado.