Bridgestone - Comuna de Acebal: una tasa sigue teniendo que ser una tasa

La Corte cerró el 13 de agosto la discusión sobre la tasa que la Comuna de Acebal pretendía cobrar a Bridgestone por la gestión de neumáticos fuera de uso

El 13 de agosto de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso punto final al litigio entre Bridgestone Argentina S.A.I.C. y la Comuna de Acebal, Santa Fe, dejando firme la solución que había descalificado el cobro de una denominada "tasa por almacenamiento, traslado y reciclado de neumáticos fuera de uso".

El caso resulta especialmente interesante porque enfrenta dos conceptos que suelen llevarse bastante bien hasta que aparece una boleta: protección ambiental y potestad tributaria municipal.

Acebal había desarrollado un sistema para gestionar neumáticos fuera de uso. La finalidad era legítima: recogerlos, almacenarlos, trasladarlos y procurar su reciclado. Todo eso cuesta dinero.

Hasta allí, ninguna novedad.

El problema comenzó cuando la Comuna decidió que parte de ese costo podía ser trasladado a los fabricantes de los neumáticos y, entre ellos, a Bridgestone.

Y decidió hacerlo mediante una tasa.

Ahí comenzó la discusión.

El neumático podía ser Bridgestone. El servicio, no tanto

La empresa sostuvo que la Comuna no le prestaba ningún servicio concreto e individualizable que pudiera justificar el cobro.

El neumático podía haber sido fabricado por Bridgestone, naturalmente. Pero después había sido vendido, adquirido, utilizado durante años y finalmente descartado por alguien dentro del territorio comunal.

Entre la fabricación y el residuo había, por decirlo suavemente, algunos acontecimientos jurídicamente relevantes.

La pregunta era entonces bastante elemental:

¿qué servicio le estaba prestando Acebal a Bridgestone?

La justicia santafesina entendió que esa prestación no había sido acreditada.

Y allí aparece el núcleo del caso.

Que una comuna desarrolle una actividad pública legítima no significa que pueda financiarla mediante una tasa cobrada a cualquier sujeto que tenga alguna conexión económica con el problema.

De lo contrario, bastaría identificar una actividad municipal costosa, buscar alguna empresa vinculada remotamente con ella y colocar al resultado el siempre tranquilizador nombre de "tasa".

El Derecho Tributario, incómodamente, exige algo más.

La defensa de Acebal

La Comuna apoyó su posición en sus competencias ambientales, en el poder de policía local y en la necesidad de financiar una política destinada a gestionar los neumáticos fuera de uso.

El argumento tenía lógica: si el municipio debe ocuparse del problema ambiental, alguien debe pagar la cuenta.

Pero la discusión tributaria comienza precisamente después de esa frase.

Porque que alguien deba financiar una actividad pública no significa que pueda elegirse libremente quién será ese alguien ni bajo qué especie tributaria se le cobrará.

La justicia santafesina no negó la competencia ambiental de Acebal.

Dijo algo bastante más sencillo: una cosa es tener facultades para proteger el ambiente y otra disponer de potestad para crear una tasa prescindiendo de los requisitos propios de las tasas.

El poder de policía explica por qué el municipio puede actuar.

No explica, por sí solo, por qué Bridgestone debe pagar.

El camino hasta la Corte

La Cámara de lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Rosario hizo lugar al planteo de Bridgestone.

La Comuna intentó revertir esa decisión ante la Corte Suprema de Santa Fe. No tuvo éxito.

Luego promovió recurso extraordinario federal. La Corte provincial denegó su concesión en febrero de 2025.

Quedaba entonces la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Y esa vía concluyó el 13 de agosto de 2026.

Conviene ser precisos: no corresponde afirmar que la Corte Nacional haya desarrollado ahora una nueva doctrina sustantiva declarando inválida la tasa.

La sentencia de fondo pertenece a la justicia santafesina.

Lo que hizo la Corte Nacional fue cerrar la última vía extraordinaria disponible y, con ello, *dejar definitivamente firme la solución favorable a Bridgestone*.

Es menos espectacular como título, pero bastante más correcto jurídicamente.

Una vieja discusión con ropa verde

El caso se suma a una discusión que venimos viendo repetidamente en materia de tributación municipal.

Cambian los nombres.

Tasa vial.

Tasa ambiental.

Tasa de seguridad e higiene.

Tasa incorporada a servicios públicos.

Tasa sobre residuos.

La creatividad denominativa municipal parece considerablemente más dinámica que la evolución de los requisitos constitucionales.

Pero éstos siguen siendo bastante persistentes.

La jurisprudencia viene recordando desde hace años que la autonomía municipal no equivale a soberanía tributaria y que una tasa necesita una actividad estatal suficientemente vinculada con el obligado.

Bridgestone-Acebal agrega ahora una variante interesante: tampoco alcanza con invocar una finalidad ambiental especialmente valiosa.

El artículo 41 de la Constitución protege el ambiente.

No deroga, hasta donde sabemos, el régimen jurídico de las tasas.

La enseñanza del caso

La protección ambiental requiere políticas públicas y esas políticas requieren recursos.

Pero el orden debería ser éste: primero identificar la competencia, luego la actividad estatal, después el instrumento de financiación y finalmente el sujeto obligado.

No al revés.

Porque cuando primero se identifica quién puede pagar y después se construye una tasa alrededor suyo, el riesgo es evidente: la tasa empieza a parecerse demasiado a un impuesto municipal sin autorización para serlo.

Eso es lo que vuelve significativo al pronunciamiento del 13 de agosto.

La Corte no necesitó escribir un nuevo tratado de Derecho Tributario municipal.

Simplemente dejó firme una conclusión bastante tradicional y, al parecer, todavía necesaria: una finalidad pública legítima no transforma en legítimo cualquier mecanismo utilizado para financiarla.

Y, particularmente: ponerle "ambiental" al nombre no alcanza. Una tasa todavía tiene que ser una tasa.

AP