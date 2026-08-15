es un hecho que en cada vencimiento importante el portal de ARCA se tilda de manera crónica. El impacto ante el aumento de las multas

A ver, muchachos, abran la consola y miren los logs porque el backend de la recaudación argentina tiró un código de error fatal. Hay gente en el Ministerio que todavía se piensa que "sin movimientos" es igual a "cero problemas", pero en la Matrix de la ahora Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), procesar un formulario vacío te puede costar el derecho a seguir ejerciendo tu profesión. El sistema corre bajo un entorno hostil donde el servidor se cae por defecto y las penalizaciones se disparan por diseño.

La caída crónica del servidor

Hablemos del verdadero virus informático: la infraestructura web del fisco. No es una teoría, es un hecho que en cada vencimiento importante el portal de ARCA se tilda de manera crónica. Te bloquea el login con clave fiscal, te clava un timeout eterno en la cara y te deja con la barrita de carga congelada a las 23:59 del día del vencimiento. Si el sistema no responde, la culpa no es del proveedor de hosting, sino del usuario. El contador se pasa la madrugada haciendo F5 como un bot de spam, rezando para que impacte el paquete de datos antes de que la base de datos empiece a facturar penalizaciones en automático.

Olvídense de los viejos y nostálgicos billetes con los que antes se solucionaba un olvido de Declaración Jurada (DDJJ). El nuevo "paquete" de sanciones, configurado tras la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799), metió un parche en el sistema que elevó las multas formales de la Ley 11.683 a parámetros implacables:

Falta de presentación de DDJJ generales (Artículo 38): El salto mínimo automático es de $220.000 para personas humanas y de $440.000 si operás como una sociedad comercial (SRL o SA). Todo sin necesidad de intimación previa.

Regímenes Informativos Internacionales (Artículo 38.1): Si tu cliente quedó fichado por comercio exterior, las multas informativas generales arrancan en $5.000.000 para personas humanas y escalan directo a los $10.000.000 para empresas.

El drama de los formularios vacíos

Acá viene algo más destructivo para la relación profesional-cliente: las obligaciones "sin movimientos". Imaginemos dos escenarios cotidianos donde el cliente no operó, la cuenta da un cero absoluto y la lógica humana te dice que no hay nada que reportar: SICORE en cero: El cliente no registró retenciones en el mes. Si omitís el envío del archivo en blanco, te cae la multa automática del Art. 38 ($220.000 o $440.000) por un reporte que literal no contiene bytes. Operaciones Internacionales en cero: Una PyME que alguna vez importó un repuesto menor y no tuvo actividad internacional ese año. Si te colgás en mandar el aviso informativo de que no hiciste transacciones afuera, te ejecutan con los cargos del Art. 38.1 ($5.000.000 o $10.000.000).

¿Cómo le explicás a un cliente que tiene que pagar el valor de unas buenas vacaciones de multa solo por un formulario sin datos? La confianza profesional tira pantalla azul de la muerte y el vínculo se deteriora o según el caso se rompe. Los profesionales viven en un bucle infinito de presentaciones mensuales, quincenales y diarias; un simple delay de red o un olvido humano en semejante montaña de datos genera un impacto asimétrico devastador. El contador termina perdiendo entre tres y seis meses enteros de honorarios, trabajando gratis solo para costear el derecho a no ser demandado por su propio cliente.

La trinchera en X y el "Parche" de Miriam Roldán

Por este delirio de conectividad legislativa, los profesionales del sector armaron una comunidad de soporte técnico en X (ex-Twitter) bajo la bandera de frenar las multas "matapymes". No es una queja de usuarios insatisfechos; es un reclamo gremial ante un entorno con un régimen regulatorio insostenible. En este contexto de emergencia, la contadora Miriam Roldán viene empujando con fuerza un proyecto de ley de reforma para inyectar un poco de sensatez en el Congreso:

Modificador por escala: Propone que las declaraciones en cero o netamente documentales tengan quitas de hasta el 80% para el segmento MiPyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro.

Plantea un sistema de alertas previas, exigiendo un plazo de gracia obligatorio de entre 30 y 90 días para que ARCA te notifique del olvido antes de aplicarte un golpe económico millonario sin anestesia. Mientras en las comisiones legislativas se discute el nuevo proyecto para aliviar el impacto de la norma actual (que apenas araña una quita del 25% por cumplimiento espontáneo), el consejo de soporte sigue siendo el mismo: si la obligación figura en el panel, se procesa y se manda; aunque adentro solo haya polvo y telarañas. No dejen nada para el último minuto, borren el caché del estrés y recuerden que en la aduana fiscal argentina, el reloj corre más rápido que tus servidores.

Y finalmente un "palo" para el gobierno. No se alejen con estas medidas tanto de las Pymes que no tienen subsidios, ni exenciones, ni RIGI. No sea cosa que de tanto "morderles" el cuello aumente la informalidad y se logre el efecto contrario en la recaudación.

J.S.