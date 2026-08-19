Vence el Monotributo: cuánto hay que pagar tras el aumento

Este jueves vence el plazo límite para el pago del impuesto, que tiene valores actualizados por la inflación de los pimeros meses de 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el nuevo esquema salarial y tributario para los pequeños contribuyentes, marcando el inicio del régimen actualizado para la segunda mitad del año. Con la entrada en vigencia del ajuste semestral del Monotributo, determinado por la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC, las grillas operativas registraron una suba generalizada del 16,8% tanto en las franjas de facturación permitidas como en los importes fijos a liquidar.

El cumplimiento del pago de este período cobra una relevancia central dentro del calendario fiscal, al tratarse del primer vencimiento posterior al proceso de recategorización. El esquema aprobado por el organismo recaudador regirá formalmente durante todo el tramo final del año, sirviendo de parámetro para la fiscalización de las operaciones hasta la próxima revisión prevista para los primeros días de 2027.

Monotributo: uevos topes de facturación permitidos por categoría

La readecuación fijada por el organismo oficial expandió las fronteras máximas de ingresos acumulados en los últimos doce meses corridos para cada uno de los escalones de la tabla general. Los nuevos umbrales anuales y sus correspondientes promedios mensuales de referencia para evitar la exclusión o el salto de tramo quedaron configurados de la siguiente manera:

Categoría A : el tope de facturación anual asciende a $12.009.410 , fijando un promedio mensual orientativo de $1.000.784.

Categoría B : el límite de ingresos brutos anuales se eleva a $17.595.182 , lo que equivale a un promedio mensual de $1.466.265.

Categoría C : la escala máxima anual alcanza los $24.670.494 , con una referencia mensual de $2.055.874.

Categoría D : permite facturar hasta $30.628.651 al año, marcando un promedio mensual de $2.552.387.

Categoría E : el techo anual se establece en $36.028.231 , con un haber orientativo de $3.002.352 por mes.

Categoría F : registra un límite de facturación anual de $45.151.659 , representando una referencia mensual de $3.762.638.

Categoría G : el tope anual se posiciona en $53.995.798 , lo que fija un parámetro de $4.499.649 al mes.

Categoría H : el escalón máximo para prestación de servicios se ubica en $81.924.660 al año, con una media mensual de $6.827.055.

Categoría I : el límite de ingresos brutos anuales alcanza los $91.699.761 , con un promedio mensual de $7.641.646.

Categoría J : el techo anual se extiende a $105.012.519 , marcando una referencia mensual de $8.751.043.

Categoría K: el tope máximo para la venta de cosas muebles se fija en $126.610.830 al año, con un promedio de $10.550.902 al mes.

Cuánto se paga por mes de Monotributo según cada categoría

El importe total a cancelar engloba la cuota del impuesto integrado, el aporte previsional con destino al SIPA y la cobertura del sistema de obra social. Debido a las variaciones aplicadas sobre el componente impositivo según el rubro de desempeño, la obligación final se liquida bajo los siguientes montos específicos: