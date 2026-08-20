La compañía especializada en contenido para profesionales en Ciencias Económicas presenta en detalle su nuevo asistente conversacional

Durante meses, Errepar estuvo desarrollando su propio asistente de inteligencia artificial. Ahora, a las puertas de su lanzamiento, la compañía decidió mostrar en detalle de qué se trata Consultor IA: una herramienta conversacional pensada exclusivamente para responder consultas de alta complejidad de la profesión contable, con la misma exigencia técnica que durante décadas caracterizó a sus publicaciones especializadas.

¿Quién está detrás?

A diferencia de otras iniciativas de IA aplicadas a la contabilidad que surgieron en el último tiempo de manos de desarrolladores externos al sector —y que en algunos casos generaron fricciones con los Consejos Profesionales—, Consultor IA fue diseñada, entrenada y supervisada por el mismo cuerpo de contadores que elabora el contenido técnico de Errepar. Es decir, la fuente de la herramienta es la misma fuente que hoy consultan buena parte de los estudios contables del país para actualizarse en materia impositiva, laboral y societaria.

¿Cómo funciona?

Consultor IA no es un buscador, un software generado con IA o un formulario; es un asistente conversacional. El contador le plantea su consulta como se la plantearía a un colega —con el contexto real del caso, las dudas puntuales y las particularidades del cliente— y la herramienta responde en segundos, en lenguaje claro, citando la normativa exacta en la que se apoya. No requiere que el profesional sepa de antemano qué ley buscar: es la propia herramienta la que identifica la norma aplicable, vigente y actualizada.

Puesta a prueba con casos reales

Antes del lanzamiento, Errepar sometió a Consultor IA a una batería de consultas reales hechas por contadores en su práctica diaria, comparando sus respuestas con las de las IA gratuitas más usadas.

Lo que no cambia: el criterio profesional sigue siendo humano

Desde Errepar son categóricos en un punto: Consultor IA no reemplaza al contador. El asesoramiento estratégico —qué régimen conviene, cómo estructurar una operación, cómo interpretar un cambio normativo en el contexto particular de cada cliente— sigue siendo un terreno exclusivamente humano. "Consultor IA no viene a tomar decisiones por el contador. Viene a sacarle la duda puntual en el momento exacto en que la tiene, para que el profesional pueda dedicar su tiempo a lo que realmente requiere su criterio", señalaron desde la compañía.

Qué la distingue

Actualización normativa permanente : responde con la legislación vigente, incluidas las reformas más recientes.

Toma de posición : no da respuestas ambiguas ni condicionadas; concluye con una respuesta concreta y accionable.

Respaldo profesional : cada respuesta se apoya en la misma estructura de contenido técnico que Errepar viene validando hace más de cuarenta años en la profesión.

Disponibilidad inmediata : resuelve consultas en segundos, a cualquier hora, sin turnos ni demoras.

Así es la inteligencia artificial que Errepar creó para resolver las dudas más complejas

Reviví la presentación de la herramienta Consultor IA acá en una charla virtual exclusiva.

¿Cómo acceder?

Aunque lo estará muy pronto, Consultor IA todavía no está disponible de manera general, pero ya está abierta la lista de espera para que cualquier contador matriculado del país pueda anotarse y acceder de manera prioritaria en cuanto la herramienta esté disponible. La inscripción se realiza completando el formulario y el cupo de acceso anticipado es limitado.