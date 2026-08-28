ARCA vuelve a prorrogar Ganancias y cambia dos fechas clave del calendario fiscal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a modificar el calendario del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas. La nueva prórroga lleva hasta el 22 de septiembre de 2026 el plazo para presentar la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025 y también posterga hasta el 24 de septiembre el primer anticipo de Ganancias 2026.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5890/2026, publicada en el Boletín Oficial el 25 de agosto. Alcanza tanto a quienes están comprendidos en el régimen general como a los contribuyentes adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Ganancias 2025 tiene una nueva fecha de presentación

El cambio principal es que la declaración jurada del período fiscal 2025, cuyo vencimiento para presentar estaba fijado para el 27 de agosto, ahora podrá cumplirse hasta el martes 22 de septiembre de 2026, inclusive. Se trata de una extensión de casi cuatro semanas respecto del plazo que estaba vigente.

La prórroga alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas comprendidas en la normativa de Ganancias, tanto del régimen general como del Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Por lo tanto, quienes todavía no completaron la presentación cuentan con un nuevo plazo para realizar el trámite.

No obstante, hay una diferencia fundamental que los contribuyentes deben tener en cuenta y es que ARCA prorrogó la presentación, no el vencimiento del pago del saldo correspondiente a 2025. La propia Resolución General 5890 mantiene el 27 de julio de 2026 como fecha de vencimiento para el ingreso del saldo del impuesto.

De esta manera, quedó un calendario poco habitual: el contribuyente tuvo que afrontar el pago del saldo en julio, mientras que ahora dispone hasta septiembre para completar formalmente la declaración jurada. El esquema ya había sido modificado anteriormente y la nueva resolución vuelve a separar ambas obligaciones.

Cuáles son los cambios del primer anticipo de Ganancias 2026

La resolución de ARCA también modifica el calendario del período fiscal 2026. El primer anticipo de Ganancias, que tenía vencimientos previstos para los días 14, 15 y 16 de septiembre según la terminación de la CUIT, podrá ingresarse ahora hasta el 24 de septiembre de 2026, inclusive.

La decisión está vinculada con la propia declaración jurada de 2025, ya que la información que surge de esa liquidación incide en la determinación de los anticipos del período siguiente. ARCA explicó que la extensión de ambos plazos apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Así, septiembre ahora tiene dos fechas clave para Ganancias. Por un lado, el martes 22 será el último día para presentar la declaración jurada correspondiente a 2025 y el jueves 24 vencerá el plazo excepcional para ingresar el primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026.

Por qué ARCA volvió a postergar el vencimiento

La resolución justifica la nueva extensión por "razones de administración tributaria" y señala que el objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ARCA también informó que la decisión surgió en el marco del diálogo con entidades que representan a profesionales de Ciencias Económicas.

El contexto político y tributario también resulta relevante. El nuevo vencimiento llega después de los pedidos realizados por entidades profesionales y un día antes del tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de Régimen de Inocencia Fiscal, una reforma que puede modificar las condiciones del régimen simplificado de Ganancias.

El planteo de las entidades profesionales fue que el vencimiento del 27 de agosto quedaba prácticamente pegado al tratamiento legislativo previsto para el 26 de agosto. En ese escenario, los contribuyentes y sus asesores tendrían poco margen para conocer una eventual modificación legal, su reglamentación y los cambios necesarios en los sistemas de liquidación.

ARCA reconoció ese planteo al señalar que distintas asociaciones de profesionales solicitaron una nueva prórroga y manifestaron el interés de contribuyentes potencialmente alcanzados por la reforma en conocer la normativa aplicable antes de completar sus declaraciones.

Qué relación tiene la prórroga con Inocencia Fiscal

El proyecto de Régimen de Inocencia Fiscal es relevante para quienes deben presentar Ganancias 2025 porque propone cambios sobre el régimen simplificado y las condiciones para acceder a sus beneficios. La discusión legislativa quedó demasiado cerca del vencimiento original del 27 de agosto.

La extensión hasta el 22 de septiembre genera, en los hechos, un margen adicional para que avance el tratamiento legislativo y puedan conocerse las reglas definitivas antes de completar las presentaciones. Este fue uno de los argumentos que acompañaron el pedido de las entidades profesionales.

El punto es especialmente relevante para quienes evalúan adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada, ya que la reforma en discusión contempla modificaciones que podrían ampliar el universo de contribuyentes alcanzados. Por eso, la fecha de presentación dejó de ser solamente una cuestión de calendario y pasó a estar vinculada con la definición del nuevo esquema tributario.

Qué deben tener en cuenta los contribuyentes

La primera fecha que deben recordar quienes todavía no presentaron Ganancias 2025 es el 22 de septiembre. Ese día vence el nuevo plazo para cumplir con la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025.

La segunda fecha es el 24 de septiembre, cuando vencerá el plazo excepcional para ingresar el primer anticipo de Ganancias correspondiente al período fiscal 2026. Esta obligación alcanza también a personas humanas y sucesiones indivisas.

Con esta nueva modificación, ARCA vuelve a alterar un calendario que ya había sido prorrogado y lleva la presentación de Ganancias 2025 hasta septiembre. El dato más importante para el contribuyente no es solamente la nueva fecha, sino distinguir qué obligación se postergó, además de seguir el impacto que pueda tener el tratamiento del Régimen de Inocencia Fiscal sobre la liquidación.