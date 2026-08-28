ARCA definió el monotributo: cuánto se paga en septiembre 2026 y cuáles son nuevos topes

El monotributo mantiene en septiembre los valores actualizados por ARCA en agosto. Cuánto paga cada categoría y cuáles son los nuevos límites

Durante el pasado mes de agosto, ARCA estableció los valores que los monotributistas deberán afrontar mensualmente. El impacto fue del 16,8%, que se calculó en función de la inflación acumulada durante el primer semestre del año, impactando tanto en el valor mensual como en los topes de facturación.

Con los nuevos topes, el monto mínimo de un contribuyente adherido al monotributo que no tiene ingresos como, por ejemplo, en relación de dependencia, es decir que paga componente impositivo, obra social y previsional es de $49.527,18. Para la categoría K, la más alta, el monto asciende a $1.614.446,04 para prestación de servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles.

Categoría por categoría, cuánto se paga en septiembre por el monotributo

En el mes de septiembre, los valores mensuales que los contribuyentes deben pagar son los mismos que los de agosto. El valor de la cuota depende de la categoría y, a partir de la categoría C, también varía si el contribuyente realiza prestación de servicios o venta de bienes.

En cuanto al valor de las cuotas es el siguiente:

Categoría A: $49.527,18 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles

Categoría B: $56.379,08 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles

Categoría C: $66.020,12 para prestación de servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles

Categoría D: $84.612,93 para prestación de servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles

Categoría E: $119.811,45 para prestación de servicios y $108.267,51 para venta de cosas muebles

Categoría F: $150.784,21 para prestación de servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles

Categoría G: $230.312,94 para prestación de servicios y $158.815,05 para venta de cosas muebles

Categoría H: $522.706,68 para prestación de servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles

Categoría I: $963.747,86 para prestación de servicios y $474.992,78 para venta de cosas muebles

Categoría J: $1.167.299,76 para prestación de servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles

Categoría K: $1.614.446,04 para prestación de servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles

Si se supera la categoría K, ARCA excluye al contribuyente del régimen simplificado y obligará al contribuyente a anotarse al Régimen General.

Cuáles son los nuevos topes de facturación en el monotributo septiembre 2026

Los valores anuales de facturación vigentes para septiembre quedaron de la siguiente forma:

Categoría A: hasta $12.009.410,45

Categoría B: hasta $17.595.182,74

Categoría C: hasta $24.670.494,31

Categoría D: hasta $30.628.651,43

Categoría E: hasta $36.028.231,33

Categoría F: hasta $45.151.659,41

Categoría G: hasta $53.995.798,87

Categoría H: hasta $81.924.660,37

Categoría I: hasta $91.699.761,90

Categoría J: hasta $105.012.519,20

Categoría K: hasta $126.610.838,75

Qué deben tener en cuenta los monotributistas

Para permanecer dentro del monotributo no solo se debe tener en cuenta la facturación anual, sino también otros parámetros. Estos son el consumo anual de energía eléctrica, los alquileres devengados, la superficie afectada al negocio y el precio unitario máximo de venta (solo aplica a venta de bienes muebles).

Es importante aclarar que estos varían según cada categoría, con excepción del valor máximo unitario que es de $716.840,77. Por ejemplo, para la energía eléctrica consumida anualmente, los límites son los siguientes:

Categoría A: hasta 3330 Kwh anuales

Categoría B: hasta 5000 Kwh anuales

Categoría C: hasta 6700 Kwh anuales

Categoría D: hasta 10000 Kwh anuales

Categoría E: hasta 13000 Kwh anuales

Categoría F: hasta 16500 Kwh anuales

Categoría G: hasta 20000 Kwh anuales

Categoría H: hasta 20000 Kwh anuales

Categoría I: hasta 20000 Kwh anuales

Categoría J: hasta 20000 Kwh anuales

Categoría K: hasta 20000 Kwh anuales

En cuanto a los metros cuadrados, los topes son los siguientes:

Categoría A: hasta 30 metros cuadrados

Categoría B: hasta 45 metros cuadrados

Categoría C: hasta 60 metros cuadrados

Categoría D: hasta 85 metros cuadrados

Categoría E: hasta 110 metros cuadrados

Categoría F: hasta 150 metros cuadrados

Categoría G: hasta 200 metros cuadrados

Categoría H: hasta 200 metros cuadrados

Categoría I: hasta 200 metros cuadrados

Categoría J: hasta 200 metros cuadrados

Categoría K: hasta 200 metros cuadrados

Por último, los límites para los alquileres devengados son los siguientes:

Categoría A: $2.792.886,15

Categoría B: $2.792.886,15

Categoría C: $3.816.944,41

Categoría D: $3.816.944,41

Categoría E: $4.841.002,66

Categoría F: $4.841.002,66

Categoría G: $5.771.964,69

Categoría H: $8.378.658,45

Categoría I: $8.378.658,45

Categoría J: $8.378.658,45

Categoría K: $8.378.658,45

De superarse algunos de estos topes, puede que el contribuyente deba recategorizarse en la próxima recategorización. Al igual que en la facturación anual, si se supera algún parámetro de la última categoría, entonces ARCA procederá con la exclusión del régimen.