A partir de este 31 de agosto de 2026, entra en vigencia el sistema de Cobro con Transferencia (CCT) impulsado por el Banco Central

A partir de este 31 de agosto de 2026, entra en vigencia el sistema de Cobro con Transferencia (CCT) impulsado por el Banco Central, el cual permite a los bancos y billeteras virtuales debitar cuotas de préstamos impagos directamente de las cuentas bancarias y de sueldo.

Puntualmente, el CCT permite al prestamista ejecutar un débito recurrente para cobrar las cuotas en la cuenta en la que se desembolsó el préstamo (que no podrá superar el 30% del ingreso del cliente). El sistema es obligatorio para permitir el débito y el Central reguló un arancel mínimo del 0,6% a pagar por los prestamistas. Además, les asignó a estos últimos la responsabilidad ante un fraude.

Para poder usar el CCT, el cliente que tomó el préstamo debe dar su consentimiento expreso por única vez, aunque puede revocarlo en el momento que quiera. La entidad que pretende cobrar, por su parte, puede hacer hasta tres intentos de débito en la cuenta: el inicial, uno a las 48 horas y otro a las 96 horas. Antes de hacer el débito, la norma establece que se debe notificar al cliente por medios

Cómo funciona el nuevo sistema

Autorización previa: La medida requiere un consentimiento explícito y previo del cliente. No se puede realizar de forma unilateral sin autorización.

La medida requiere un consentimiento explícito y previo del cliente. No se puede realizar de forma unilateral sin autorización. Cuentas alcanzadas: Incluye tanto a cuentas bancarias tradicionales como a cuentas sueldo y billeteras virtuales de fintechs.

Incluye tanto a cuentas bancarias tradicionales como a cuentas sueldo y billeteras virtuales de fintechs. Límite de descuento: El monto de la cuota a debitar no puede superar el 30% de los ingresos del usuario.

Reglas de protección y avisos

Notificación previa: La entidad debe avisarle al cliente el día hábil anterior a efectuar el débito.

Intentos de cobro: Se permite un máximo de tres intentos (el día estipulado y dos reintentos a las 48 y 96 horas).

Aclaración importante: Detener o frenar el débito automático no cancela la deuda de fondo, solo frena el cobro de esa instancia.

Control y baja del servicio

Revocación: Los usuarios pueden dar de baja este mecanismo de débito en cualquier momento de forma digital desde la aplicación o el homebanking.

Crece la morosidad

La morosidad de los créditos volvió a subir en julio de 2026 y marcó un nuevo récord, luego de la leve baja registrada el mes previo, según un informe de la consultora 1816.

De acuerdo con los datos, 5,9 millones de personas tienen deudas familiares en situación irregular. Esto equivale al 28% de los argentinos que poseen algún tipo de crédito.

El informe de la consultora 1816,mdeja una nueva señal de alerta para los hogares en un contexto de alta inflación y presión sobre los ingresos. La morosidad había mostrado una leve mejora en junio, pero el repunte de julio revierte esa tendencia y alcanza el nivel más alto de los últimos meses.

Los créditos personales, las tarjetas de crédito y los préstamos prendarios son los rubros donde se concentra la mayor parte de las deudas irregulares. Fuentes del sector financiero consultadas indicaron que el aumento se explica principalmente por la caída del poder adquisitivo y el mayor recurso al endeudamiento para cubrir gastos corrientes.

Desde la consultora explicaron que el dato de julio confirma la dificultad de las familias para cumplir con sus compromisos. El informe también detalla que la morosidad se distribuye de manera desigual según el tipo de crédito y el perfil del deudor. Los hogares de ingresos medios y bajos son los más afectados, mientras que en los segmentos de mayor poder adquisitivo la irregularidad se mantiene en niveles más acotados.

En el mercado financiero, el dato es seguido de cerca por bancos y fintechs, que ya ajustaron sus políticas de otorgamiento de préstamos en los últimos trimestres. Analistas indican que, si la tendencia se mantiene, podría generar una mayor cautela a la hora de expandir la oferta crediticia.