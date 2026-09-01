Envíos postales, los controles de ARCA que rigen en septiembre para compras del exterior

ARCA reglamenta el Decreto 604/2026 que reforma el régimen de envíos postales y unifica los beneficios tributarios para las importaciones

Impulsa el comercio electrónico y exportaciones de pymes, generando transparencia al unificar criterios tributarios para importaciones.

Se unifican exenciones tributarias: u$s400 y 5 envíos anuales por persona para importaciones; ARCA implementa el control.

Argentina reformó el régimen de envíos postales (Decreto 604/2026), eliminando límites de valor en exportaciones comerciales.

A través del Decreto 604/2026, se estableció una reforma integral al régimen de envíos postales en la República Argentina (Courier). La reforma apunta a la eliminación de barreras estatales y la simplificación de procesos de comercio exterior para fomentar la inserción del país en el mercado mundial.

El cambio principal consiste en la eliminación de límites de valor para exportaciones comerciales por vía postal y la unificación de beneficios tributarios para importaciones.

En efecto, se establece una exención de derechos de importación para envíos de hasta u$s400, con un límite de cinco envíos anuales por persona, igualando las condiciones entre el operador postal designado y los prestadores privados (Courier). En tanto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) queda designada como la autoridad encargada de la implementación operativa.

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El decreto se fundamenta en compromisos internacionales históricos y en la necesidad de actualizar la normativa aduanera a las exigencias del comercio electrónico actual.

Compromisos Internacionales: Se ratifica la adhesión de Argentina a la Unión Postal Universal (Tratado de Berna de 1874), que busca perfeccionar los servicios postales y facilitar la comunicación entre Estados mediante tratamientos aduaneros simplificados.

Marco Normativo Nacional: La medida se apoya en el Código Aduanero (Ley N° 22.415) y se alinea con los objetivos del Decreto N° 70/23, que busca la reconstrucción económica mediante la eliminación de restricciones estatales.

Justificación de la Reforma: El documento señala una "histórica ausencia de reglamentación específica" para la exportación comercial vía postal, lo que perjudicaba especialmente a pequeños productores y al comercio electrónico transfronterizo.

Las claves del Nuevo Régimen de Exportación Postal

La normativa busca profesionalizar y expandir la capacidad exportadora de sujetos que no realizan operaciones tradicionales de gran volumen.

Eliminación de Límites: Se establece que las exportaciones comerciales realizadas por vía postal no estarán sujetas a límites de valor.

Objetivo: Fomentar la inserción de empresas en el mercado internacional, facilitando una vía alternativa y simplificada para quienes no están habituados al comercio exterior tradicional.

Exportaciones sin Finalidad Comercial (Ayuda Familiar/Obsequios)

Exenciones: Quedan exentas de tributos que graven la exportación para consumo, a excepción de las tasas retributivas de servicios.

Límites: El valor acumulado por mes y por remitente no debe exceder los 5.000 dólares

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Uno de los pilares del decreto es terminar con la incertidumbre del consumidor al unificar los criterios tributarios entre los diferentes canales de ingreso de mercadería.

Procedimientos de Control

Verificación: El servicio aduanero mantiene la facultad de verificar la mercadería. La apertura del envío se realizará, de considerarse pertinente, en presencia del interesado o del personal del Operador Postal.

Representación Automática: El Operador Postal queda autorizado para actuar en representación del destinatario, a menos que este manifieste lo contrario de forma fehaciente antes del ingreso del envío al país.

La implementación y regulación fina del nuevo sistema queda delegada en organismos técnicos específicos:

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): Esta entidad autárquica, bajo la órbita del Ministerio de Economía, es la encargada de dictar las normas complementarias y operativas para la aplicación efectiva del decreto.

Responsabilidad Tributaria: Tanto el Operador Postal como el destinatario son definidos como responsables de la obligación tributaria según la legislación vigente.

Vigencia: Las disposiciones del decreto entraron en vigor el día de su publicación, el 17 de julio de 2026.

El Decreto 604/2026 representa un cambio de paradigma en el tratamiento de los envíos postales en Argentina, basándose en dos ejes críticos:

Competitividad Exportadora: Al eliminar los techos de valor para exportaciones comerciales postales, se abre un canal directo para que productores locales accedan al mercado global sin la carga burocrática del régimen general.

Transparencia para el Consumidor: La igualación de exenciones entre el correo oficial y los couriers privados elimina la "multiplicidad de regulaciones" y la "incertidumbre" que impedía al consumidor conocer de antemano el régimen tributario aplicable a sus compras en el exterior.