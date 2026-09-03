La Corte no bendijo el DREI: apenas dejó al Banco Nación sin cautelar

Los municipios han desarrollado una habilidad extraordinaria: convertir cualquier actividad económica visible en una oportunidad para cobrar una tasa

Los municipios argentinos han desarrollado una habilidad extraordinaria: convertir cualquier actividad económica visible en una oportunidad para cobrar una tasa.

Si existe una sucursal, una oficina, una antena, una góndola o alguien que respira dentro del ejido municipal, seguramente habrá un "servicio" de registro, inspección o control dispuesto a justificar el tributo.

Esta vez, el contribuyente fue el Banco de la Nación Argentina y el acreedor, la Municipalidad de Rosario.

La controversia llegó a la Corte Suprema bajo la carátula *"Banco de la Nación Argentina c/ Municipalidad de Rosario", expediente **FRO 14.745/2024/1/1/RH1*, a raíz del cuestionamiento formulado por la entidad contra el incremento del Derecho de Registro e Inspección —DREI—.

El Banco promovió una acción declarativa y solicitó, mientras se tramitaba el proceso principal, una medida cautelar destinada a suspender la aplicación del régimen cuestionado.

Sostuvo que el aumento resultaba desproporcionado, irrazonable y confiscatorio; que afectaba su derecho de propiedad y que comprometía su capacidad operativa.

En términos menos jurídicos: Rosario habría descubierto que inspeccionar una sucursal del Banco Nación resultaba mucho más costoso de lo que todos imaginábamos.

Primero cobrar; después, si queda tiempo, discutir

La medida cautelar fue rechazada en primera instancia. En julio de 2025, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó esa decisión.

Según la Cámara, el Banco no había demostrado suficientemente, con el grado de convicción propio de una medida cautelar, que las disposiciones impugnadas fueran manifiestamente irrazonables, desproporcionadas o confiscatorias.

Esa aclaración es fundamental.

La Cámara no dictó sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del DREI. Tampoco afirmó que el monto reclamado guardara una relación adecuada con el costo de los servicios municipales. Se limitó a considerar que no estaban reunidos los presupuestos necesarios para suspender anticipadamente su aplicación.

Denegado el recurso extraordinario, el Banco acudió directamente ante la Corte mediante un recurso de queja.

El 3 de septiembre de 2026, la Corte declaró inadmisible esa queja.

Comenzará entonces el tradicional festival de comunicados municipales:

"La Corte avaló el DREI".

No.

La Corte no declaró constitucional la ordenanza. No dijo que el aumento fuera razonable. No examinó la relación entre la recaudación y el costo de la actividad municipal. Tampoco autorizó a los municipios a financiar media ciudad mediante la supuesta inspección de una sucursal bancaria.

La Corte solamente dejó firme la resolución que había rechazado la medida cautelar.

Rosario ganó el derecho a mantener la ejecutoriedad de su régimen mientras continúa la discusión principal. En la Argentina tributaria, como sabemos, primero se cobra y después, con suerte, se debate.

La tasa municipal de servicios indeterminados

El DREI pertenece a esa familia de tasas municipales cuyo nombre conserva una entrañable referencia a un servicio, aunque su estructura económica suele parecerse cada vez más a la de un impuesto sobre los ingresos.

En teoría, el municipio registra, controla e inspecciona.

En la práctica, toma una manifestación económica del contribuyente, le aplica una alícuota y obtiene una recaudación cuya vinculación con la intensidad o el costo de la actividad municipal no siempre resulta sencilla de advertir.

Cuanto más factura el contribuyente, aparentemente más caro resulta inspeccionar el mismo matafuego.

La jurisprudencia de la Corte no exige una equivalencia matemática exacta entre el importe pagado por cada contribuyente y el costo individual del servicio recibido. Pero eso no significa que pueda faltar toda relación razonable entre la recaudación obtenida y el costo de organización y prestación del servicio municipal.

Una cosa es rechazar una equivalencia aritmética imposible.

Otra, bastante distinta, es aceptar que la denominación "tasa" funcione como una palabra mágica capaz de independizar por completo el monto cobrado del servicio que supuestamente lo justifica.

Cuando esa vinculación desaparece, la tasa deja de financiar un servicio y comienza a financiar genéricamente al municipio utilizando el servicio como pretexto.

El problema probatorio

El caso deja una enseñanza incómoda para los contribuyentes: denunciar el abuso municipal no alcanza. Hay que probarlo.

La irrazonabilidad o la confiscatoriedad no se acreditan simplemente diciendo que el aumento es "enorme", "desmesurado" o "escandaloso". Los tribunales suelen exigir números, balances, pericias y comparaciones que permitan demostrar concretamente:

cuánto representa el tributo sobre los ingresos y resultados atribuibles a la actividad desarrollada en el municipio;

cómo incide sobre la capacidad económica y operativa del contribuyente;

qué conceptos fueron incluidos en la base imponible;

qué vinculación territorial poseen esos conceptos;

qué servicios organiza y presta efectivamente el municipio;

y por qué el monto exigido ha perdido toda relación razonable con esos servicios.

El Banco acompañó comprobantes de pago y expuso el impacto económico que, según su posición, producía el incremento. Para la Cámara, esos elementos no fueron suficientes para conceder la tutela cautelar solicitada.

La paradoja es conocida: el municipio rara vez exhibe cuánto cuesta el servicio antes de fijar la tasa, pero el contribuyente debe reconstruir toda la economía municipal para demostrar que el monto es desproporcionado.

El rigor probatorio, al parecer, circula por una calle de mano única.

¿Y la condición nacional del Banco?

Que el actor sea el Banco Nación no determina su inmunidad automática frente a cualquier tasa municipal.

El artículo 27 de su Carta Orgánica, aprobada por la Ley 21.799, establece la jurisdicción federal para las causas en las que interviene la entidad. Eso explica la tramitación del caso ante la justicia federal, pero no lo exime por sí solo del DREI.

Por su parte, el artículo 28 contempla una exención respecto de contribuciones e impuestos nacionales y dispone que el Banco concertará con las provincias o municipios las exenciones que éstos pudieran otorgarle.

Por lo tanto, la mera condición de entidad nacional no resuelve la controversia tributaria.

Sí conserva relevancia otro interrogante: si la magnitud y estructura del tributo local interfieren concretamente con los fines federales y con las funciones económicas que el ordenamiento asigna al Banco Nación.

Pero esa interferencia tampoco puede presumirse. Debe alegarse y demostrarse.

La presencia física de una sucursal habilita al municipio a ejercer sus competencias locales. No lo autoriza, sin embargo, a transformar cualquier resultado económico del Banco en capacidad contributiva municipal ni a gravar operaciones carentes de suficiente conexión territorial.

O, al menos, no debería.

Una victoria municipal exclusivamente cautelar

El rechazo de la queja fortalece la posición procesal de Rosario: el Banco no consiguió suspender cautelarmente la aplicación del régimen por esta vía.

Pero no existe una sentencia definitiva de la Corte que convalide el diseño o la cuantía del DREI.

Conviene, entonces, separar tres afirmaciones:

1. La medida cautelar fue rechazada.

2. La Corte declaró inadmisible la queja deducida contra esa resolución.

3. La constitucionalidad de fondo del régimen no fue resuelta por la Corte.

Confundirlas puede ser útil para un comunicado municipal. No lo es para un análisis jurídico.

La Corte no dijo que todo aumento del DREI fuera legítimo. Tampoco afirmó que Rosario hubiera probado la proporcionalidad de su tasa. Solamente no abrió la instancia extraordinaria contra la resolución que había negado la tutela cautelar.

El verdadero debate sigue pendiente

La cuestión central permanece abierta: ¿hasta dónde puede crecer una tasa municipal antes de convertirse materialmente en un impuesto encubierto?

Si su monto se determina exclusivamente sobre los ingresos; si alcanza resultados sin suficiente vinculación territorial; si aumenta sin relación reconocible con el servicio; y si el costo de la inspección parece elevarse mágicamente según la capacidad económica del inspeccionado, quizás ya no estemos hablando verdaderamente de una tasa.

Quizás estemos frente a un impuesto municipal vestido con uniforme de inspector.

El caso Banco Nación contra Rosario no legitima esa transformación. Sólo recuerda que, para detener cautelarmente el cobro, el abuso debe acreditarse con precisión y desde el comienzo del proceso.

Los municipios, mientras tanto, probablemente celebrarán que la Corte "validó" sus tasas.

No las validó.

Rosario ganó el primer episodio cautelar y conservó intacta la posibilidad de exigir el tributo. El debate de fondo no fue resuelto por la Corte.

Pero, como suele ocurrir en materia tributaria municipal, el contribuyente discute mientras el régimen permanece vigente y el municipio cobra mientras explica qué servicio estaría prestando.

El federalismo fiscal argentino funciona así: las competencias se debaten; la boleta vence.

Por Tributaristas Tuiteros