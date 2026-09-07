ARCA inició cruces de datos y aplicará multas del 50% a quienes tengan categorías inexactas

El organismo cruza facturación, acreditaciones bancarias y consumos. Si detecta inconsistencias, cambiará la escala automáticamente y cobrará multas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó una etapa de fiscalización sobre la situación fiscal de los pequeños contribuyentes luego del cierre del período de recategorización del Monotributo.

El objetivo principal de estos controles es verificar de forma sistémica si la escala declarada por cada persona coincide con su nivel de actividad real y aplicar sanciones en caso de omisiones o inexactitudes.

Cuando el organismo identifica que el monotributista debió haberse ubicado en una categoría superior o no realizó la actualización obligatoria, suele avanzar con la denominada recategorización de oficio.

La misma reajusta la posición del contribuyente de forma automática, reclama la liquidación de las diferencias adeudadas y puede aplicar multas.

Qué datos cruza ARCA para detectar inconsistencias

Para determinar si existen diferencias significatvas entre los ingresos declarados y la categoría asignada, ARCA realiza un monitoreo integral que contempla tanto la facturación emitida como los consumos y activos registrados a nombre del contribuyente.

Entre los parámetros que analiza se encuentran:

Acreditaciones bancarias y billeteras virtuales: el total de dinero ingresado en cuentas bancarias, de pago o plataformas digitales durante los últimos 12 meses

Facturación electrónica acumulada: la suma del monto total de los comprobantes emitidos en el año

Compras y gastos operativos: adquisición de insumos, bienes o servicios vinculados al desarrollo de la actividad económica. Por ejemplo, consumo de energía o gastos de alquileres comerciales

Gastos personales e inmuebles: consumo de tarjetas de crédito y débito, alquileres personales, entre otros

Si la suma total de las compras y gastos detectados supera los límites de la categoría inscripta, el organismo presume automáticamente un margen de ingresos brutos mayor (sumando entre un 20% y un 30% a los valores encontrados) para reubicar al contribuyente en el escalón correspondiente o proceder a su exclusión.

Cómo se calculan las multas y la liquidación retroactiva

La recategorización de oficio no se limita al cambio de categoría en el padrón, sino que genera obligaciones punitivas y patrimoniales inmediatas:

Monto de la sanción: la multa puede alcanzar el equivalente al 50% del impuesto integrado y de las cotizaciones previsionales (Jubilación y Obra Social) que hubieran correspondido abonar si el contribuyente hubiese estado correctamente ubicado en la categoría que reflejaba su nivel real de actividad

Reclamo de diferencias retroactivas: el contribuyente deberá saldar la diferencia entre lo que efectivamente pagó y lo que debió pagar por los períodos fiscales ajustados, sumando intereses resarcitorios

Reducción de la sanción a la mitad: si el contribuyente acepta la decisión del fisco y no apela la resolución dentro de los 15 días posteriores a la notificación, la multa pecuniaria se reduce de pleno derecho al 25% (un 50% de descuento sobre el total de la multa aplicada)

Cómo apelar una recategorización de oficio

Toda recategorización de oficio es notificada de manera formal a través del Domicilio Fiscal Electrónico del pequeño contribuyente. En caso de disconformidad con el cambio aplicado por el fisco, el monotributista dispone de un mecanismo administrativo para presentar un descargo:

Ingresar con Clave Fiscal: el usuario debe acceder al sitio web de ARCA e ingresar al servicio interactivo "Presentaciones Digitales"

Seleccionar el trámite: elegir la opción "Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término"

Plazo límite: la presentación del recurso debe realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de la notificación electrónica

Carga de prueba: se debe adjuntar la documentación respaldatoria que justifique por qué los movimientos u operaciones observados por el fisco no corresponden a un incremento en los ingresos de la actividad (por ejemplo, acreditaciones por préstamos personales, transferencias entre cuentas propias o venta de bienes de uso personal)

Si vence el plazo sin que el contribuyente presente la apelación o modifique su situación voluntariamente, la categoría asignada por ARCA queda firme y no podrá ser modificada hasta el siguiente semestre calendario.