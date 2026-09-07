Las empresas deben analizar el costo fiscal en Impuesto a las Ganancias de distribuir dividendos y los casos en que tienen beneficios por el RIGI

El RIGI incentiva grandes inversiones reduciendo la tasa de Ganancias a 25% y la de dividendos al 3,5% tras 7 años.

Carlos Fernández de Fidem Partners explica que la tasa efectiva integrada va del 30,25% al 39,55% para la distribución.

El costo fiscal de los dividendos en Argentina supera el 40% al integrar el Impuesto a las Ganancias de empresas y accionistas.

El pago de dividendos tiene costos fiscales asociados para las empresas, ya que se dispara el pago del Impuesto a las Ganancias y normalmente los accionistas pretenden cobrarlos libres de gravámenes. Un experto transparenta de cuánto es ese costo fiscal, y porqué el costo impositivo total puede superar el 40%. También los beneficios en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

Cuánto se paga de Ganancias sobre los dividendos y quién lo hace

"La Ley del Impuesto a las Ganancias alcanza con la tasa del 7% a los dividendos que se aprueben a favor de accionistas que sean personas humanas residentes en Argentina y/o a accionistas que sean personas humanas o sociedades residentes en el exterior", precisa Carlos Fernández, Director de Fidem Partners.

"El costo impositivo total generado por distribuir dividendos no solo debe contemplar el referido 7% sino el Impuesto a las Ganancias de las corporaciones por sus utilidades", señala.

Por lo tanto, y considerando que la escala de imposición para sociedades comprende en general tasas del 25%, 30% y 35%, la tasa efectiva que impactará sobre la distribución de dividendos considerando la incidencia del gravamen tanto para la sociedad como para sus accionistas es la que sigue, puntualiza Fernández:

Tasa corporativa de 25% + impuesto sobre dividendos de 7%: tasa integrada de 30,25%.

Tasa corporativa de 30% + impuesto sobre dividendos de 7%: tasa integrada de 34,9% .

. Tasa corporativa de 35% + impuesto sobre dividendos de 7%: tasa integrada de 39,55%.

"Además, suele suceder en la práctica que los accionistas pretenden recibir sus dividendos libres de impuestos, con lo cual la tasa efectiva sobre dividendos que será tributada por la empresa pasara a ser del 7,53 %, incrementándose de esta manera ese costo impositivo total", advierte Fernández.

Qué beneficios en el RIGI tiene el pago de dividendos

"En el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), a las empresas se les aplicará desde su adhesión una alícuota única del 25% en el Impuesto a las Ganancias", considera Fernández, y agrega que, "los dividendos tributarán a la alícuota del 7%, pero transcurrido 7 años contados desde la fecha de adhesión al RIGI, se reducirá tal tasa al 3,5%".

"Estas franquicias fiscales, apuntan a la reinversión de utilidades y/o a bajar el costo total por distribuir dividendos", afirma.

"Por otra parte, el proyecto de Ley de Modernización laboral incluía originalmente la reducción de la tasa corporativa del Impuesto a las Ganancias lo cual hubiera generado una rebaja en el costo total fiscal asociado al pago de dividendos. Sin embargo, la ley finalmente no contempló la rebaja de la alícuota del gravamen para sociedades", remarca.

"También se deben tener en cuenta los ordenamientos fiscales de otros países que otorgan en ocasiones incentivos fiscales a la reinversión de utilidades, desalentando de esta manera la distribución de dividendos para fomentar el crecimiento de las inversiones productivas locales, como es el caso de Bolivia", afirma el experto.

"En resumen, las empresas deben tener siempre presente el costo fiscal total al momento de aprobar y poner a disposición dividendos", concluye Fernández.